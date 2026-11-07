La nuova stangata sulle auto. Costi di riparazione, prezzo della benzina, assicurazione: preparatevi a un inverno caldissimo

E in Italia? Anche dalle nostre parti gli automobilisti hanno avuto modo di fare i conti con una crescita delle spese per mantenere (e assicurare) la propria vettura. Secondo la newsletter dell'IVASS, nel 2025 il premio medio dell'RC auto ha raggiunto 438 euro, con un aumento del 3,5% su base annua. Non dobbiamo poi dimenticare il capitolo carburanti, sul quale le prospettive europee non sono particolarmente rassicuranti. Eurostat ha rilevato che a settembre 2026 i prezzi di carburanti e lubrificanti per il trasporto privato nell'Unione europea erano aumentati del 31,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Soltanto tra agosto e settembre, il diesel è rincarato del 5,9% e la benzina del 6,7%. Si tratta di una dinamica che ha interessato praticamente tutto il continente e che si è fatta sentire anche in Italia. Insomma, noi vi avvisiamo: la Germania potrebbe rappresentare l'antipasto di quello che potrebbe accadere anche negli altri mercati europei.