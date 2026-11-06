Volano stracci in casa Radicali, ma cosa sta succedento? Tanti scazzi che nemmeno in un condominio, dal mini-Papeete dell'ex segretario Blengino alle 50mila firme non depositate con Valentina Nappi

E pensare che Marco Pannella era quello della nonviolenza, della trasparenza, delle battaglie contro la partitocrazia. Eppure dalla gerarchia non si scappa. E’ una questione naturale. Il potere è una questione umana, e l’uomo è tale perché organizza. Matteo Hallissey, Filippo Blengino e Patrizia De Grazia, prima di darsele di santa ragione andavano d’amore e d’accordo ed erano una compatta testuggine del nuovo millenio. Nel gennaio 2024 Hallissey viene eletto segretario di Radicali Italiani, De Grazia presidente e Blengino tesoriere. Hallissey è già noto sui social per gli sputi e le botte che si prende dai tassisti, le sue incursioni sulle spiagge, la sua lotta a Mondella con Ismaele Lavardera. A dicembre, è che Blengino diventa segretario, Hallissey presidente e De Grazia tesoriera. Nel febbraio 2025, poi, Hallissey viene eletto anche presidente di +Europa, battendo Benedetto Della Vedova. Da alleato di Riccardo Magi, segretario di +Europa, Hallissey ne diviene il principale antagonista. Senza capire questo la riunione della Direzione dei Radicali su Zoom dello scorso 2 novembre non ha senso. Blengino prende la parola e annuncia che non intende assumersi la responsabilità di convocare il prossimo congresso. Poi arrivano le dimissioni. E soprattutto arriva una lettera che ha ben poco di diplomatico. Secondo Blengino i Radicali son diventati “roba” di Hallissey, una sorta di fattoria degli animali nella quale la fedeltà personale avrebbe preso il posto delle competenze e gli organismi democratici sarebbero stati svuotati della loro funzione. Una “setta politica”, scrive, e da addosso ad Hallissey. Perché è lui, dice, ad aver trasformato Radicali Italiani in uno strumento funzionale alle proprie ambizioni dentro +Europa. Hallissey e De Grazia, però, in una lunga mail agli iscritti del 5 novembre, respingono le accuse e propongono una ricostruzione opposta: Blengino si sarebbe progressivamente isolato, avrebbe chiesto rassicurazioni sulla propria rielezione e, non avendole ottenute, avrebbe scelto di "difendersi dal Congresso e non nel Congresso". Secondo i due dirigenti, inoltre, durante la Direzione Blengino avrebbe impedito agli altri di intervenire, disattivandone i microfoni. Insieme a Blengino si dimettono Bianca Piscolla, Alice Depetro, Andrea Turi Nora Brigid Righini. Si è persa la trasparenza e la democrazia interna, dicono. Si rifanno alle accuse di Blengino che dice di di aver riscontrato anomalie nelle iscrizioni al partito in vista del XXIV congresso. Pagamenti effettuati con la stessa carta di credito per più persone, iscrizioni arrivate a pochi minuti di distanza dallo stesso indirizzo Ip, versamenti in contanti accompagnati da dati anagrafici insufficienti. Blengino spiega pure che a Mercogliano, comune in provincia di Avellino con circa undicimila abitanti, avrebbe, secondo l'ex segretario, appena due iscritti radicali in meno rispetto all'intera città di Roma. Blengino ha addirittura annunciato la preparazione di un esposto alla Procura della Repubblica. Eppure che strano, pare quasi un deja vu. E no, non ci riferiamo al complotto della frode elettorale evocata da Trump o Bolsonaro.

Ci riferiamo a quel caso di tesseramenti sospetti che già aveva accompagnato l'ascesa di Hallissey nel 2023-2024. All'epoca la precedente dirigenza radicale aveva denunciato incrementi anomali delle adesioni e casi di persone che, contattate per verificare la propria iscrizione, non sapevano nemmeno per cosa avrebbero dovuto votare. Il congresso venne rinviato e fu introdotto il voto attraverso Spid per identificare i partecipanti. Hallissey vinse e respinse le accuse di condizionamenti esterni. Dopo tre anni rieccoci punto a capo, ma questa volta è proprio Blengino, che all’epoca stava dalla parte degli accusati, ad accusare. Patrizia De Grazia, attuale tesoriera dal canto suo respinge le accuse. Intervistata dal Fatto Quotidiano sostiene che non risultino iscrizioni illegittime e ricorda che il rappresentante legale del movimento, con la responsabilità di certificarle, era proprio Blengino. Nella mail agli iscritti, Hallissey e De Grazia aggiungono che nelle ultime settimane alla tesoreria sarebbe stato impedito di consultare autonomamente il gestionale delle iscrizioni senza l'autorizzazione del segretario. Annunciano ora una verifica approfondita di tutte le tessere. Se è proprio così, allora, perché parlarne solo ora? Giustizia ad orologeria? Bah.