Nel giro di qualche anno Hongqi finì per identificarsi con il potere politico tanto da essere soprannominata la “Rolls-Royce cinese”. Possederne una significava appartenere alla ristretta cerchia della leadership cinese. La clientela del marchio era di prestigio ma non numerosa. Sia per una produzione limitata che per costi elevati e difficoltà economiche, la Cina scelse di spegnere l'interruttore di queste particolari limousine. Il risultato? Hongqi perse smalto e spazio, finì nel dimenticatoio e fu surclassata da una valanga di brand stranieri, da Volkswagen a Mercedes. La svolta sarebbe arrivata soltanto nel 2018, quando FAW, che nel frattempo ha continuato a vendere auto meno impegnative, avviò un ambizioso rilancio. I nuovi modelli, moderni, talvolta Suv e con motori elettrici, ebbero un notevole successo, e non solo in patria. A guidare la rinascita di Hongqi, o meglio a trasformarne lo stile, fu in particolare Giles Taylor, già responsabile del design di Rolls-Royce. La Bandiera Rossa è così rinata dalle ceneri e continua a mantenere un rapporto privilegiato con le istituzioni. Già, perché l'attuale presidente cinese Xi Jinping utilizza una limousine Hongqi N701, una vettura blindata realizzata appositamente per i suoi spostamenti.