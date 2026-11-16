In italiano significa letteralmente “Bandiera Rossa”. La casa automobilistica cinese Hongqi porta sulle spalle un nome pesante, vecchio retaggio della rivoluzione permanente di Mao Zedong, del comunismo duro e puro della Cina degli anni '50, quando il Dragone era una piccola lucertola che non faceva paura a nessuno. In quell'epoca buia e oscura, stanco di essere scarrozzato in giro da berline di fabbricazione sovietica, l'allora Grande Timoniere decise che il suo Paese avrebbe dovuto possedere una limousine di Stato autoctona. Fu così che prese forma il progetto Hongqi. A raccogliere la sfida fu la First Automobile Works (abbreviata in FAW), un'azienda statale fondata nel 1953 a Changchun, nel nord-est della Cina, con l'assistenza tecnica dell'Unione Sovietica (sovietici: sempre loro). Il primo modello, la CA72, fu sfornata nel 1958. Era una berlina decisamente imponente con un motore V8 e ispirata nelle linee a una Chrysler Imperial americana del 1955: non proprio un mezzo originale ma un primo, serio tentativo di far vedere al mondo che anche i cinesi erano in grado di costruire auto di rappresentanza.
Nel giro di qualche anno Hongqi finì per identificarsi con il potere politico tanto da essere soprannominata la “Rolls-Royce cinese”. Possederne una significava appartenere alla ristretta cerchia della leadership cinese. La clientela del marchio era di prestigio ma non numerosa. Sia per una produzione limitata che per costi elevati e difficoltà economiche, la Cina scelse di spegnere l'interruttore di queste particolari limousine. Il risultato? Hongqi perse smalto e spazio, finì nel dimenticatoio e fu surclassata da una valanga di brand stranieri, da Volkswagen a Mercedes. La svolta sarebbe arrivata soltanto nel 2018, quando FAW, che nel frattempo ha continuato a vendere auto meno impegnative, avviò un ambizioso rilancio. I nuovi modelli, moderni, talvolta Suv e con motori elettrici, ebbero un notevole successo, e non solo in patria. A guidare la rinascita di Hongqi, o meglio a trasformarne lo stile, fu in particolare Giles Taylor, già responsabile del design di Rolls-Royce. La Bandiera Rossa è così rinata dalle ceneri e continua a mantenere un rapporto privilegiato con le istituzioni. Già, perché l'attuale presidente cinese Xi Jinping utilizza una limousine Hongqi N701, una vettura blindata realizzata appositamente per i suoi spostamenti.
Arriviamo al presente. Dopo aver riconquistato spazio in patria, come detto, Hongqi ha avviato un piano di espansione internazionale che punta all'Europa, al Medio Oriente e all'America Latina. L'obiettivo? Arrivare a un milione di automobili vendute entro il 2030. La strategia prevede anche il lancio di 15 modelli elettrici e ibridi in 25 Paesi europei entro il 2028, accompagnato dalla costruzione di una rete di oltre 200 concessionari. L'Italia è entrata nel progetto lo scorso settembre, quando il marchio ha debuttato al Salone dell'Auto di Torino con i Suv EHS3 e EHS5, affidandone la distribuzione esclusiva a EMC Auto. FAW ha inoltre avviato colloqui con Stellantis per utilizzare uno stabilimento del gruppo in Spagna e produrre automobili direttamente sul territorio europeo riducendo così i costi e le difficoltà legate all'importazione. Non solo: Hongqi ha scelto Venezia per presentare al mondo la EHS4, un Suv completamente elettrico sviluppato pensando proprio alle esigenze dei consumatori europei. L'autonomia dichiarata arriva a 470 chilometri. La ricarica rapida richiede circa 20 minuti. Basterà questo, unito a una storia singolare fatta di lusso e potere, per ottenere risultati commercili discreti? La concorrenza, di certo, non manca.