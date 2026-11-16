La verità sulla “petroliera russa” (che russa non è) l’abbiamo scoperta noi ricostruendo la sua rotta da Hong Kong al Mediterraneo: dietro c’è una società cinese e la storia è molto più inquietante...

È un omino militare dell’Unione Europea quello che in fotografia si cala da una fune appesa ad un elicottero, perché quello che vedete è l’abbordaggio di una petroliera in acque mediterranee. Sul fianco della nave c’è scritto “Midag”. Sui giornali, invece, si legge “petroliera della flotta ombra russa”, che poi per il classico meccanismo del telefono senza fili diventa “petroliera russa abbordata dall’Ue”. Ma ecco, questa storia presenta un retrogusto molto più cinese di quanto non si voglia credere e potrebbe nascondere qualcosa di molto più losco di quanto già non trapeli. La società armatrice della Midag, infatti, è stata costituita in Cina poco prima che la precedente società armatrice della petroliera venisse sanzionata dagli Stati Uniti per traffico illecito di petrolio iraniano e operazioni con aziende con sede nella Repubblica Popolare. Ora, però, prestate bene attenzione, perché la tratta completa di questa nave, che MOW ha avuto modo di ricostruire dettagliatamente, presenta tutta una serie di evidenze che spostano l’attenzione su varie coincidenze temporali abbastanza inquietanti. La petroliera da poco abbordata dai militari europei, infatti, il 30 giugno muove verso Ain Sukhna, in Egitto, un paese con rapporti sempre più intensi con la Cina. La nave, però, in questo caso parte da Hong Kong, scalo fondamentale e anche “lavatrice” eccellente per capitali iraniani, cinesi e pure di carichi particolarmente ambigui. Solo una volta, prima, è stata a Kuzmino, in Russia, in due anni di navigazione. Quando però lascia l’Egitto, paese che recentemente dalla Cina ha comprato il sistema missilistico antiaereo HQ-9B, riparte alla volta di Skagen, Danimarca, l’8 novembre. Due giorni dopo, al largo di Orano, nel Mediterraneo, l’Algeria testa i Cm-302, dei missili antinave supersonici di fabbricazione cinese. Tutta una serie di eventi che da The Insider, testata che per prima ha raccontato lo scalo a Kozmino di questa petroliera, viene totalmente trascurata.