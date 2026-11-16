La verità sulla “petroliera russa” (che russa non è) l’abbiamo scoperta noi ricostruendo la sua rotta da Hong Kong al Mediterraneo: dietro c’è una società cinese e la storia è molto più inquietante...

È un omino militare dell’Unione Europea quello che in fotografia si cala da una fune appesa ad un elicottero, perché quello che vedete è l’abbordaggio di una petroliera in acque mediterranee. Sul fianco della nave c’è scritto “Midag”. Sui giornali, invece, si legge “petroliera della flotta ombra russa”, che poi per il classico meccanismo del telefono senza fili diventa “petroliera russa abbordata dall’Ue”. Ma ecco, questa storia presenta un retrogusto molto più cinese di quanto non si voglia credere e potrebbe nascondere qualcosa di molto più losco di quanto già non trapeli. La società armatrice della Midag, infatti, è stata costituita in Cina poco prima che la precedente società armatrice della petroliera venisse sanzionata dagli Stati Uniti per traffico illecito di petrolio iraniano e operazioni con aziende con sede nella Repubblica Popolare. Ora, però, prestate bene attenzione, perché la tratta completa di questa nave, che MOW ha avuto modo di ricostruire dettagliatamente, presenta tutta una serie di evidenze che spostano l’attenzione su varie coincidenze temporali abbastanza inquietanti. La petroliera da poco abbordata dai militari europei, infatti, il 30 giugno muove verso Ain Sukhna, in Egitto, un paese con rapporti sempre più intensi con la Cina. La nave, però, in questo caso parte da Hong Kong, scalo fondamentale e anche “lavatrice” eccellente per capitali iraniani, cinesi e pure di carichi particolarmente ambigui. Solo una volta, prima, è stata a Kuzmino, in Russia, in due anni di navigazione. Quando però lascia l’Egitto, paese che recentemente dalla Cina ha comprato il sistema missilistico antiaereo HQ-9B, riparte alla volta di Skagen, Danimarca, l’8 novembre. Due giorni dopo, al largo di Orano, nel Mediterraneo, l’Algeria testa i Cm-302, dei missili antinave supersonici di fabbricazione cinese. Tutta una serie di eventi che da The Insider, testata che per prima ha raccontato lo scalo a Kozmino di questa petroliera, viene totalmente trascurata.
Nel frattempo il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato al mondo intero che la Russia sarebbe disposta a usare la forza contro l’Ue qualora non si raggiungesse un accordo sull’architettura securitaria dell’Unione Europea post-guerra di Ucraina. Il tutto alla vigilia del vertice a tre in Cina con Donald Trump e Xi Jin Ping. Ecco, peccato che la società armatrice della Midag, battente bandiera dello Zimbawe, non sia russa, almeno formalmente. La Xuanyue Shipping & Trading Co è una società liberiana che rimanda ad un’omonima cinese con sede a Hong Kong, creata il 3 novembre del 2025 con un tempismo interessante. Appena un mese dopo, l’8 dicembre, nasce la Ocean Marvel con sede nelle Isole Marshall che – oltre a possedere la Midas prima che cambiasse nome in Midag e passasse sotto il controllo della Xuanyue a luglio – il 19 maggio scorso è diventata il bersaglio di sanzioni americane per l’esportazione di petrolio iraniano. Nello stesso provvedimento dell’Ofac veniva sanzionato anche Yousef Ebrahimi, imprenditore con cittadinanza iraniana, turca e dominicense, al vertice della Amin Exchange, una società di cambio valutario accusata dal Dipartimento del Tesoro americano di aver movimentato centinaia di milioni di dollari per conto di soggetti iraniani sanzionati, collaborando anche con la National Iranian Oil Company e altri esportatori di prodotti petrolchimici. Secondo l’Ofac, Amin Exchange si avvale di una rete internazionale di società di copertura attraverso cui vengono riciclati i proventi delle esportazioni iraniane di petrolio e prodotti petrolchimici, aggirando le sanzioni occidentali. Tra le società sanzionate nello stesso provvedimento compare anche la Ningbo Jiarui Trading Co. Ltd., con sede a Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La stessa regione cinese parecchio frequentata dalla Midag nei mesi precedenti l’unica tappa a Kozmino in Russia, avvenuta tra il 6 e il 7 maggio. Si tratta, questo, di un terminal russo utilizzato soprattutto per l’esportazione di petrolio greggio, generalmente destinato ai mercati asiatici e che poco ha a che fare con l’Egitto e soprattutto con l’Europa.
Nell’inchiesta di The Insider, infatti, si omette di ricostruire l’intera cronologia degli spostamenti di questa nave che, invece, qui su MOW abbiamo ricomposto dal 2024 a oggi tramite MagicPort. Infat quello di Kozmino risulta l’unico scalo russo in oltre due anni e mezzo di movimenti registrati che partono il 27 marzo 2024 da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, attraversano il Golfo Persico, il Mar Rosso, i porti dell’Arabia Saudita, del Bahrein, del Sudan e dell’Iraq. Successivamente la nave si muove per lo più in Cina, con numerosi scali a Zhoushan, dal quale nel maggio raggiunge Kozmino, dopo di ché torna a Zhoushan e infine si ferma ad Hong Kong. Proprio qui aveva sede, secondo un’inchiesta di Reuters pubblicata a settembre, il sistema attraverso il quale la Cina avrebbe continuato a commerciare con l’Iran aggirando le sanzioni internazionali. Società registrate a Hong Kong e un circuito finanziario parallelo che consentiva a Teheran di scambiare petrolio con merci cinesi, compresi equipaggiamenti militari per la difesa aerea. Secondo le fonti dell’agenzia, tra 2 e 2,5 miliardi di dollari sarebbero transitati nell’arco di un anno attraverso questo meccanismo, che coinvolgerebbe la società petrolifera statale cinese Zhuhai Zhenrong, un’entità finanziaria denominata ChuXin e società collegate alla National Iranian Oil Company. Una rete che permetterebbe alla Repubblica islamica di finanziare le proprie importazioni senza passare direttamente dai normali circuiti bancari internazionali. Una storia che non è direttamente collegata con la vicenda della Midag, ma che rende bene l’idea del contesto nella quale si è mossa questa nave negli ultimi due anni.
Ad ogni modo, dopo Hong Kong, il 30 giugno la petroliera parte direttamente per Ain Sukhna, in Egitto, da dove prenderà il largo l’8 novembre, dichiarando come destinazione finale Skagen, in Danimarca, che naturalmente non raggiungerà in quanto abbordata il 13 novembre dai militari dell’operazione navale dell’Unione Europea impegnata nel Mediterraneo nel contrasto ai traffici illeciti e nella verifica delle bandiere delle imbarcazioni sospette. Un epilogo da film d'azione, ma che lascia il finale sospeso. L’approdo in Egitto, infatti, rimane un giallo che s’intreccia con la crescente penetrazione economica e militare della Cina nel Mediterraneo e lungo il Canale di Suez, culminata nella visita di Stato di Xi Jinping al Cairo del settembre 2026, di cui già il nostro Federico Giuliani aveva scritto sul Giornale. In quell’occasione, Pechino e Il Cairo avevano concordato l’avvio della terza fase della zona industriale sino-egiziana lungo il Canale di Suez, dove operano circa 200 aziende cinesi, con investimenti per 4 miliardi di dollari. Un’espansione che si accompagna a una cooperazione militare sempre più stretta, dalle esercitazioni aeree congiunte alla fornitura di sistemi missilistici antiaerei HQ-9B. Un intreccio di interessi commerciali, energetici e militari che rende la lunga permanenza della Midag in Egitto quantomeno degna di approfondimento, senza che questo dimostri necessariamente un coinvolgimento della nave nei traffici di armamenti.