Stranger Things torna nel 1955: Area 51 e Alieni. Lo spin-off dei Duffer riporta in vita la fantascienza paranoica della Guerra Fredda, ecco i film cult da rivedere

“Guardate il cielo!”: è la battuta finale de “La Cosa da un altro mondo”, del 1951, diretto da Christian Nyby e dal non accreditato Howard Hawks e liberamente adattato da un racconto di John W. Campbell. Ma bisogna rivedere anche il remake di John Carpenter, “La Cosa”, con lo strepitoso Kurt Russell. Nel brevissimo teaser si vedono una radio e una bicicletta abbandonate su una recinzione che avverte “Area Riservata – Vietato l’accesso” e quindi i protagonisti saranno ancora una volta ragazzini, curiosi (come tutti) di sapere cosa sta succedendo oltre la rete. E c’è da aggiungere che nel prequel teatrale “Stranger Things: The First Shadow”, la famiglia Creel abita proprio a Rachel, altro luogo supercult per gli amanti del deserto e degli Ufo: una pompa di benzina (adesso in vendita), un diner, qualche roulotte sulla famosissima Extraterrestrial Highway, la strada che porta all’Area 51 e dove c’è la famosissima “buca delle lettere”.