Stranger Things torna nel 1955: Area 51 e Alieni. Lo spin-off dei Duffer riporta in vita la fantascienza paranoica della Guerra Fredda, ecco i film cult da rivedere

Lo spin-off di Stranger Things, “Other Worlds: A Stranger Things Adventure” (atteso per il 2028), per i nerd come me non è solo la continuazione della narrazione di un universo narrativo impeccabile e antologico, bensì il ritorno della fantascienza anni '50, quella in cui gli alieni erano, neanche troppo velatamente, i comunisti e la possibilità della loro invasione. Andate subito a rivedere “L’invasione degli Ultracorpi” del 1956, di Don Siegel, tratto dal romanzo di Jack Finney uscito nel 1955 (ma guardate anche il remake del 1978, “Terrore dallo spazio profondo”, di Philip Kaufman, con il celebre urlo di Donald Sutherland), idea che è stata recentemente ripresa dalla recentissima serie, parecchio e giustamente acclamata, “Pluribus”.
E gli alieni, l’Area 51 e il New Mexico, insieme a Roswell (nella finzione chiamata Marion e situata nel Nevada) del famoso “incidente” del 1947, faranno da palcoscenico a questa nuova avventura che ci riporta nel 1955. Attenzione alle date: per l’esattezza, nell’aprile 1955, guarda caso lo stesso mese e lo stesso anno in cui iniziarono i lavori di costruzione dell’Area 51. E vogliamo parlare del “claim” lanciato dagli stessi Fratelli Duffer?
“Guardate il cielo!”: è la battuta finale de “La Cosa da un altro mondo”, del 1951, diretto da Christian Nyby e dal non accreditato Howard Hawks e liberamente adattato da un racconto di John W. Campbell. Ma bisogna rivedere anche il remake di John Carpenter, “La Cosa”, con lo strepitoso Kurt Russell. Nel brevissimo teaser si vedono una radio e una bicicletta abbandonate su una recinzione che avverte “Area Riservata – Vietato l’accesso” e quindi i protagonisti saranno ancora una volta ragazzini, curiosi (come tutti) di sapere cosa sta succedendo oltre la rete. E c’è da aggiungere che nel prequel teatrale “Stranger Things: The First Shadow”, la famiglia Creel abita proprio a Rachel, altro luogo supercult per gli amanti del deserto e degli Ufo: una pompa di benzina (adesso in vendita), un diner, qualche roulotte sulla famosissima Extraterrestrial Highway, la strada che porta all’Area 51 e dove c’è la famosissima “buca delle lettere”.
Per cui, in attesa di altre notizie (verificate), non resta che ripassarsi quella magnifica stagione della fantascienza ammantata di paranoia e Guerra Fredda. Mi sembra che siano i tempi giusti per farsi coinvolgere! Io inizierei da due film con Ufo ambientati proprio nel deserto: “Destinazione... Terra!” (It Came from Outer Space, 1953), ambientato nel deserto dell’Arizona e che racconta lo schianto di un oggetto luminoso dal cielo e i tentativi del governo di insabbiare l'accaduto, mentre i cittadini sospettano che gli abitanti locali vengano sostituiti o controllati da una forza aliena. E “Assalto alla Terra” (Them!, 1954). Ambientato nel deserto del New Mexico (proprio dove verrà girato Other Worlds), questo cult lega direttamente i test segreti del governo nel deserto alla comparsa di creature mostruose e mutate, inaugurando il filone dei monster movie atomici degli anni '50.