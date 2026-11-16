Ma lo avete notato che i nemici di Lotito hanno tutti un comune denominatore? Dai vertici di Banca del Fucino a Malagò passando per gli Angelucci, quell'ombra dell'elite romana sul patron della Lazio

Claudio Lotito presidente della Lazio, sostiene di essere vittima di una campagna per costringerlo a vendere il club, e la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, ma fra i protagonisti di questa storia c’è un legame ricorrente. Qualche anno fa un ministro del lavoro, Giuliano Poletti, disse che si trova più lavoro giocando a calcetto che mandando curriculum. Lo sanno bene a Roma, dalle parti dell’Acquacetosa, dove un circolo raccoglie tutti insieme gli uomini più potenti della Capitale. È il Circolo Canottieri Aniene, fondato nel 1892, glamour, esclusivo, potente, per entrare a farne parte bisogna essere presentati da un socio anziano e avere l’approvazione del consiglio direttivo, poi, dettaglio non irrilevante, bisogna versare 30mila euro a fondo perduto e una quota da 4mila euro annui. Una volta completato l’iter, fra un sigaro, un padel, un calcetto, un caffè e una partita a tennis si potranno incontrare deputati vecchi e nuovi, ex sindaci di Roma, banchieri, imprenditori, giornalisti e, ovviamente, sportivi. Ma la verità è che dello sport, a molti degli iscritti all’Aniene, frega relativamente. Gli interessa più quel melting pot di elite romana che si raduna sulle sponde del Tevere. Fra i suoi iscritti, in passato, figurava persino Benito Mussolini, l’inno del Circolo è stato scritto da Ennio Morricone, il magazine ha un parterre di firme da far invidia al Corriere della Sera. Ma il dominatore assoluto di questo piccolo spaccato d’Italia lungo il Tevere è uno: Giovanni Malagò. Uno che, a forza di calcetti, si è fatto strada nei ranghi dell’Aniene, diventandone presidente per vent’anni dal 1997 al 2017. Oggi la carica è ricoperta dal giornalista Massimo Fabbricini, ex capo ufficio stampa di Malagò al Coni, e fratello di Roberto Fabbricini, ex Segretario Generale del Coni nominato nel 2013 sempre da Giovanni Malagò, che intanto all’Aniene ricopre il ruolo di Presidente onorario e continua ad essere centrale nell’organigramma del Circolo.
“Se guardate le prime cariche del Coni, sono tutte persone che appartengono al Circolo Aniene. Sarà un caso, saranno bravi, ma magari c’è gente competente anche a Forlì...” aveva detto nel 2018 l’allora sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Nel frattempo Malagò, dopo dodici anni di successi in cui ha trasformato l’Italia in una potenza olimpica, ha lasciato il Coni, al suo posto Luciano Buonfiglio, altro grande amico dell’Aniene, mentre a “Megalò”, come lo chiamava Susanna Agnelli, è toccato l’ingrato compito di risollevare il calcio italiano, compito per cui ha scelto di farsi accompagnare da altri due soci dell’Aniene, Roberto Mancini come Commissario Tecnico e Claudio Ranieri come Direttore Tecnico.
Tanti amici e pochi nemici, anche perché diventare nemico dell’Aniene significa diventare nemico del potere romano. Ma uno c’è, inviso al salotto lungotevere, è Claudio Lotito, presidente della Lazio e re delle imprese di pulizie, che già un articolo di Milano Finanza del 2019 riportava come “distante anni luce da uno dei centri di potere romano, ovvero il Circolo Aniene”. Uomo dei Berlusconi e di Forza Italia, Lotito nel giugno del 2025 ha denunciato pressioni, campagne diffamatorie, proteste ai suoi danni e persino minacce di morte per spingerlo a una cessione della Lazio, fatti per cui la Procura di Roma ha aperto un fascicolo indagando per estorsione e aggiotaggio. Ma, avete notato una cosa? Tutti i “nemici” di Claudio Lotito, nel calcio, nella politica e nella lotta per lo strapotere capitolino, sono più o meno legati al Circolo Canottieri Aniene.
Secondo le accuse della Procura di Roma, contro Lotito potrebbe essere stato messo in atto un “disegno criminoso volto a danneggiare economicamente il Presidente della SS Lazio e conseguire l’acquisizione della sua società da parte di terzi investitori”. Un “disegno criminoso” messo in atto, sempre secondo la procura, da Luigi Bisignani, Francesco Maiolini e Mauro Masi, che sono indagati, non condannati, con fatti da provare in giudizio. Il primo, faccendiere, eminenza grigia della Prima Repubblica, “manager del potere nascosto”, giornalista radiato dall’Ordine, ed editorialista del Tempo, avrebbe firmato sul quotidiano una serie di articoli parte della rubrica “Laziale alza la voce”, con cui concorreva moralmente e materialmente alla diffusione di notizie false sulla cessione imminente del pacchetto di Lotito. L’articolo centrale è quello del 31 maggio 2026, “Stadio senza tifosi, Lotito come Nerone? Se il mondo Lazio brucia”, in cui Bisignani dava la falsa notizia di una fantomatica offerta d’acquisto e consigliava a Lotito di rivolgersi proprio a Masi e Maiolini per la gestione finanziaria. Bisignani compare nel 2011 sul Corriere della Sera, nel bel mezzo dello scandalo P4, mentre gioca a tennis al Circolo Aniene, un privilegio riservato solo ai soci o ad ospiti altamente selezionati e accompagnati a loro volta da soci.
Masi e Maiolini, a cui Bisignani consigliava a Lotito di rivolgersi, sono rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Banca del Fucino, storica banca privata romana parte del gruppo Igea (non coinvolta direttamente nelle indagini e che ha dichiarato di non essere indagata, di non avere rapporti con la SS Lazio e di non detenere azioni). Nel mirino degli inquirenti sono finite in particolare le telefonate e i ripetuti tentativi di chiamata fra Bisignani e Maiolini in corrispondenza della preparazione e pubblicazione degli articoli, con i tabulati che riportano 126 contatti tra l’agosto del 2024 e il giugno 2026. Maiolini inoltre, sarebbe indicato dalla procura come il finanziatore di alcune operazioni anti-Lotito. Avrebbe finanziato con oltre 4mila euro il volo aereo del 22 luglio 2025 sui cieli dell’Olimpico con lo striscione “Lotito libera la Lazio”, si sarebbe detto disposto a pagare e a dare l’indirizzo per un’altra contestazione a Cortina e avrebbe espresso apprezzamento al telefono per il tentativo di Renato Calcara, imprenditore vicino agli ambienti della politica di centrodestra, di screditare Lotito presso Forza Italia e Tajani. Il ruolo di Masi è più contenuto, si parla di un MMS a Bisignani nel febbraio 2026 e di una presenza, a titolo personale, ad alcuni eventi anti-Lotito. Banca del Fucino è “main partner” del Circolo Canottieri Aniene, un articolo del settembre del 2023 parla dei “nuovi sostenitori dell’attività paralimpica dell’Aniene”, e nell’annunciare la partnership il Presidente del Circolo Fabbricini parla di “tre importanti gruppi di altrettanti nostri soci”, i quali “si sono fatti avanti. Sono, in ordine alfabetico, AlmaViva di Alberto Tripi, la Banca del Fucino con Francesco Maiolini e Sara Assicurazioni con Alberto Tosti”. Per quanto riguarda Masi invece, il Circolo ha ospitato il 29 aprile 2026 la presentazione del suo libro e la sua presenza è documentata da tantissime foto a svariati eventi, che lo ritraggono insieme a Giovanni Malagò, ma anche a Gianni Letta e all’ex avvocato del Coni Cesare San Mauro.
Dell’Aniene è anche un altro “squalo” del potere romano, Francesco Gaetano Caltagirone, che attraverso la VM 2006 detiene anche l’1% del capitale di Banca del Fucino. Lo stesso vale per il suo amico Raffaele Ranucci, a cui Caltagirone fece persino da testimone di nozze, a capo di una delle più importanti istituzioni culturali della Capitale, la Fondazione Musica per Roma, che gestisce l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, al centro di una delle nostre inchieste sulle fondazioni culturali italiane, e di cui è main sponsor sempre la Banca del Fucino. Ma Bisignani, nel suo ormai noto articolo, non consigliava solo i vertici dell’istituto romano: “Attorno alla Lazio esiste, infatti, un mondo economico serio, competente e profondamente biancoceleste. Ci sono, tra gli altri, Masi e Maiolini di Banca del Fucino, Nattino di Finnat, Ferranti di Mediocredito Centrale, il direttore generale del Mef Soro...”. Arturo Nattino è l’amministratore delegato di Banca Finnat un’altra storica banca romana, figlio del fondatore Angelo Nattino, alla guida della società di famiglia dal 2009 e anche lui dell’Aniene, così come era Francesco Soro, ex uomo del cerchio di Malagò con cui c’è però poi stata una violenta rottura che lo ha portato a “passare dall’altra sponda”, quella di Giorgetti, nemico di Giovannino che lo ha portato al Tesoro. Ferruccio Ferranti era invece presidente di Mediocredito Centrale fino a maggio del 2026 e oggi amministratore delegato e direttore generale, al posto di Francesco Minotti, banca controllata al 100% da Invitalia, e quindi indirettamente dal Mef, con cui nel gennaio 2025 Banca del Fucino ha firmato la compravendita dell’85,3% di Cassa di Risparmio di Orvieto, per 90,4 milioni.
Bisignani scrive poi sul Tempo, giornale di proprietà della Tosinvest, holding finanziaria del magnate delle cliniche Angelucci, deputato leghista i cui tre figli Andrea, Alessandro e Giampaolo (il presidente della holding) sono soci dell’Aniene. E proprio a proposito dell’inchiesta della Procura di Roma il Domani parla proprio di una guerra imprenditoriale e politica fra Angelucci, che sta sconfinando nel mondo delle pulizie dominato da Lotito, e il patron della Lazio. Una circostanza avvalorata indirettamente dallo stesso Lotito ai pm dicendo: “Vi sono pezzi della politica che remano contro di me. Basta vedere chi commissiona gli articoli al direttore Capezzone su Il Tempo”.
E, sempre a proposito di politica, un altro socio dell’Aniene è Maurizio Gasparri, pezzo grossissimo di Forza Italia che Lotito ha contribuito a detronizzare su impulso di Marina Berlusconi secondo Il Foglio, per fare spazio come capogruppo in Senato a Stefania Craxi.
Infine, dulcis in fundo, fra i nemici di Lotito il più grande è lui, il presidente onorario dell’Aniene: Giovanni Malagò. La contrapposizione fra Giovannino e il presidente della Lazio per il controllo dello sport, a chi segue le vicende politiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è ben nota e anche piuttosto antica.
Già nel 2013 secondo un tifoso i due vennero quasi alle mani durante una partita all’Olimpico, venendo separati dalla scorta. Nell’estate 2014 poi Lotito fa da regista nell’elezione di Carlo Tavecchio alla Figc, che poi gli delega le riforme facendone di fatto il braccio operativo della Lega Serie A, distinguendosi per un fervente “interventismo”. Fin quando il dirigente di un piccolo club di Lega Pro, l’Ischia, decide di telefonare a Lotito e registrarlo mentre gli fa capire che se salissero in Serie A piccoli club come Carpi, Frosinone o Latina sarebbe una rovina per la vendita dei diritti tv. Fatto che spinge Malagò e l’allora ministro Delrio a fare pressioni su Tavecchio affinchè revochi a Lotito la delega, cosa poi effettivamente successa.
Quando nel 2020 i pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi aprono un’indagine per falso (poi archiviata) nei confronti di Malagò, con l’accusa di aver falsificato il verbale dell’assemblea che portò all’elezione del presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè “per acclamazione”, l’allora presidente del Coni in un’intercettazione rivela di essere convinto dell’identità dei suoi delatori, identificati nel presidente del Genoa Enrico Preziosi “comandato” da Lotito: “Dei delinquenti veri” dice dei Presidente della Serie A, di Preziosi che è “un vero pregiudicato”, mentre Lotito il capo, “e i nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure…”. All’epoca alcune squadre di Serie A in un comunicato parlarono di “un golpe sportivo” sventato. Poi gli anni passano, Malagò fa incetta di successi e il calcio di figuracce (per usare un eufemismo), così ad aprile di quest’anno Malagò si candida alla Presidenza della Figc con 18 club favorevoli su 20, a non firmare Verona e, ovviamente, Lazio, che secondo L’Espresso sarà poi l’unico club di A a non votare per l’ex presidente del Coni. Poi Malagò cade sul tesseramento e in un eterno ritorno dell’uguale viene nominato commissario. Dopo il plebiscito delle scorse votazioni la sua riconferma sembra scontata, ma inaspettatamente un candidato decide di mettersi in mezzo: è Adriano Galliani, storico ad del Milan, fedelissimo di Berlusconi e senatore di Forza Italia, proprio come Lotito, che nel frattempo si è anche candidato al consiglio federale per riconquistare il suo peso all’interno della Figc.
Insomma, amici mai diceva una volta un romanista. Lotito e Malagò, così come Lotito e molti dei soci del Circolo d’elitè che governa Roma. Una circostanza che, con l’indagine della Procura di Roma, probabilmente vuol dire poco. L’Aniene ha oltre 2000 soci e quasi tutti sono uomini di potere che si possono trovare a farsi la guerra politica ed economica con quello e con quell’altro. Ma dice tanto, al contrario, sul potere, sulle catene di amicizie, rapporti e sui calcetti che possono aiutare a trovare lavoro, e a volte qualcosa di più. Chi trova un amico trova un tesoro, e se è anche un socio dell’Aniene tenetevelo stretto.