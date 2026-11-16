Ma lo avete notato che i nemici di Lotito hanno tutti un comune denominatore? Dai vertici di Banca del Fucino a Malagò passando per gli Angelucci, quell'ombra dell'elite romana sul patron della Lazio

Dell’Aniene è anche un altro “squalo” del potere romano, Francesco Gaetano Caltagirone, che attraverso la VM 2006 detiene anche l’1% del capitale di Banca del Fucino. Lo stesso vale per il suo amico Raffaele Ranucci, a cui Caltagirone fece persino da testimone di nozze, a capo di una delle più importanti istituzioni culturali della Capitale, la Fondazione Musica per Roma, che gestisce l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, al centro di una delle nostre inchieste sulle fondazioni culturali italiane, e di cui è main sponsor sempre la Banca del Fucino. Ma Bisignani, nel suo ormai noto articolo, non consigliava solo i vertici dell’istituto romano: “Attorno alla Lazio esiste, infatti, un mondo economico serio, competente e profondamente biancoceleste. Ci sono, tra gli altri, Masi e Maiolini di Banca del Fucino, Nattino di Finnat, Ferranti di Mediocredito Centrale, il direttore generale del Mef Soro...”. Arturo Nattino è l’amministratore delegato di Banca Finnat un’altra storica banca romana, figlio del fondatore Angelo Nattino, alla guida della società di famiglia dal 2009 e anche lui dell’Aniene, così come era Francesco Soro, ex uomo del cerchio di Malagò con cui c’è però poi stata una violenta rottura che lo ha portato a “passare dall’altra sponda”, quella di Giorgetti, nemico di Giovannino che lo ha portato al Tesoro. Ferruccio Ferranti era invece presidente di Mediocredito Centrale fino a maggio del 2026 e oggi amministratore delegato e direttore generale, al posto di Francesco Minotti, banca controllata al 100% da Invitalia, e quindi indirettamente dal Mef, con cui nel gennaio 2025 Banca del Fucino ha firmato la compravendita dell’85,3% di Cassa di Risparmio di Orvieto, per 90,4 milioni.

Bisignani scrive poi sul Tempo, giornale di proprietà della Tosinvest, holding finanziaria del magnate delle cliniche Angelucci, deputato leghista i cui tre figli Andrea, Alessandro e Giampaolo (il presidente della holding) sono soci dell’Aniene. E proprio a proposito dell’inchiesta della Procura di Roma il Domani parla proprio di una guerra imprenditoriale e politica fra Angelucci, che sta sconfinando nel mondo delle pulizie dominato da Lotito, e il patron della Lazio. Una circostanza avvalorata indirettamente dallo stesso Lotito ai pm dicendo: “Vi sono pezzi della politica che remano contro di me. Basta vedere chi commissiona gli articoli al direttore Capezzone su Il Tempo”.

E, sempre a proposito di politica, un altro socio dell’Aniene è Maurizio Gasparri, pezzo grossissimo di Forza Italia che Lotito ha contribuito a detronizzare su impulso di Marina Berlusconi secondo Il Foglio, per fare spazio come capogruppo in Senato a Stefania Craxi.

Infine, dulcis in fundo, fra i nemici di Lotito il più grande è lui, il presidente onorario dell’Aniene: Giovanni Malagò. La contrapposizione fra Giovannino e il presidente della Lazio per il controllo dello sport, a chi segue le vicende politiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è ben nota e anche piuttosto antica.