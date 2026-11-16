Report riporta a galla l’inchiesta su Pegaso e le pubblicità ai giornali, e la stampa ci fa una figura di m*rda

Fra Leonardo Maria Del Vecchio e mercanti vari, ma che fine farà la stampa italiana? Vassalla del potente di turno, costretta ad elemosinare finanziamenti, e in cambio ad elargire favori. Il quadro che emerge dal servizio di Chiara De Luca ed Eleonora Numico andato in onda ieri su Report è tragico, sconfortante, per non dire apocalittico. Si intitola “Palio universitario”, e parte dall’Università per Stranieri di Siena, che dopo il Covid ha lanciato un corso di laurea online che, nelle intenzioni, doveva avere lo stesso rigore della didattica in presenza. Qualcosa però è andato storto, e il rettore Tomaso Montanari ha deciso di chiuderlo. Il motivo? Le lezioni registrate per il primo anno venivano riproposte negli anni successivi. Da questo caso Report allarga lo sguardo al settore delle università telematiche, che cresce a ritmo sostenuto: dal 2019 a oggi gli iscritti sarebbero aumentati del 158%, passando da 119mila a quasi 308mila. È in questo contesto che il servizio arriva all’indagine della Procura di Napoli su Multiversity, il gruppo che controlla le telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. L’inchiesta nasce da presunte irregolarità nella gestione di Pegaso, con oltre 4.200 iscrizioni ritenute irregolari, ma ha un secondo filone che riguarda direttamente la stampa. Sotto indagine ci sarebbero anche i quotidiani italiani, accusati di aver taciuto notizie sull’inchiesta in cambio di pubblicità. L’ipotesi dei pm, a quanto emerge dalle cronache dell’indagine, è la corruzione tra privati: il gruppo avrebbe costruito nel tempo rapporti con editori, concessionarie pubblicitarie, direttori e agenzie di stampa, usando promesse e aumenti di investimenti pubblicitari per attenuare, ritardare o silenziare le notizie. Ventidue le persone che hanno ricevuto un avviso di garanzia, tra cui il presidente di Multiversity Fabio Domenico Vaccarono e direttori e dirigenti di diversi gruppi editoriali: Mario Orfeo per Repubblica, Andrea Malaguti per La Stampa, Claudio Cerasa per il Foglio, Francesco Cancellato per Fanpage, Peter Gomez per il Fatto Quotidiano. Gli interessati respingono le accuse e nulla è stato accertato in sede processuale, ma il punto è un altro.
Nel servizio viene intervistato anche Peter Gomez, direttore di ilfattoquotidiano.it, che ha il merito di mettersi davanti alla telecamera e rispondere alle domande. Dalle intercettazioni mostrate emergerebbe che, dopo le insistenze di Fabio Vaccarono, presidente di Multiversity, la notizia dell’indagine della procura di Napoli non sarebbe stata pubblicata nella versione online. Gomez si difende spiegando che sul sito non escono tutti i pezzi del quotidiano, che il titolo era molto forte e che la scelta fu anche un modo per evitare ulteriori fastidi. Va ricordato, per correttezza, che è stato proprio Il Fatto Quotidiano a dare per primo la notizia del filone sui giornali, comprese le posizioni di Gomez e dell’amministratrice delegata di Seif, Cinzia Monteverdi. Ma in un mondo in cui, diciamocelo, a leggere i giornali siamo rimasti in pochissimi, non pubblicare la notizia sul sito ha un impatto rilevantissimo, per l’indicizzazione dei motori di ricerca e anche per le AI che vanno a pescare dai più autorevoli quotidiani. Interviene anche Matteo Pucciarelli, giornalista e membro del comitato di redazione de La Repubblica, che però predica bene e razzola male. Se Gomez ha quantomeno il merito di dimostrarsi trasparente, Pucciarelli parla di “violazione gravissima della deontologia professionale” puntando il dito all’esterno, ma glissa sulla posizione del proprio giornale e sul coinvolgimento dell’ex direttore Mario Orfeo, che figura proprio tra gli indagati. Facile fare la morale agli altri quando i problemi ce li hai in casa. E non è la prima volta che Repubblica finisce al centro di una discussione sulle notizie non pubblicate: nel caso Lavitola, il direttore Stefano Cappellini ha raccontato di aver scelto di non pubblicare due notizie in suo possesso, il sondaggio commissionato da Lavitola su Sigfrido Ranucci e un messaggio ambiguo sul possibile “attentato”, perché la fonte gli sembrava poco attendibile e temeva strumentalizzazioni. Una scelta legittima, certo, ma discutibile.
Questo è l'aspetto che il servizio di Report, al di là dei singoli nomi e delle singole responsabilità, che toccherà ai giudici accertare, mette crudamente in luce. Se la pubblicità di un’azienda può pesare così tanto sulle scelte di un giornale, e se i giornali, in un mercato in crisi strutturale, hanno bisogno di ogni euro di inserzioni, di ogni finanziamento e di ogni editore disposto a rilevarli, allora l’indipendenza dell’informazione diventa un lusso che pochi possono permettersi. E ormai, per condizionare i giornali, non bisogna più comprarli, basta comprarne la pubblicità. Una nuova forma di censura subdola e invisibile, che arriva da un problema che parte a monte, e che riguarda tutti, le vendite dei giornali in caduta libera e l’informazione che non riesce a reinventarsi senza diventare preda di imprenditori o del click. L’informazione non è più padrona di sé stessa, i giornaloni sono a pecora davanti al miglior offerente, e della stampa, quella vera, quella libera, non frega un cazzo a nessuno.