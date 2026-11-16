Report riporta a galla l’inchiesta su Pegaso e le pubblicità ai giornali, e la stampa ci fa una figura di m*rda

Fra Leonardo Maria Del Vecchio e mercanti vari, ma che fine farà la stampa italiana? Vassalla del potente di turno, costretta ad elemosinare finanziamenti, e in cambio ad elargire favori. Il quadro che emerge dal servizio di Chiara De Luca ed Eleonora Numico andato in onda ieri su Report è tragico, sconfortante, per non dire apocalittico. Si intitola “Palio universitario”, e parte dall’Università per Stranieri di Siena, che dopo il Covid ha lanciato un corso di laurea online che, nelle intenzioni, doveva avere lo stesso rigore della didattica in presenza. Qualcosa però è andato storto, e il rettore Tomaso Montanari ha deciso di chiuderlo. Il motivo? Le lezioni registrate per il primo anno venivano riproposte negli anni successivi. Da questo caso Report allarga lo sguardo al settore delle università telematiche, che cresce a ritmo sostenuto: dal 2019 a oggi gli iscritti sarebbero aumentati del 158%, passando da 119mila a quasi 308mila. È in questo contesto che il servizio arriva all’indagine della Procura di Napoli su Multiversity, il gruppo che controlla le telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. L’inchiesta nasce da presunte irregolarità nella gestione di Pegaso, con oltre 4.200 iscrizioni ritenute irregolari, ma ha un secondo filone che riguarda direttamente la stampa. Sotto indagine ci sarebbero anche i quotidiani italiani, accusati di aver taciuto notizie sull’inchiesta in cambio di pubblicità. L’ipotesi dei pm, a quanto emerge dalle cronache dell’indagine, è la corruzione tra privati: il gruppo avrebbe costruito nel tempo rapporti con editori, concessionarie pubblicitarie, direttori e agenzie di stampa, usando promesse e aumenti di investimenti pubblicitari per attenuare, ritardare o silenziare le notizie. Ventidue le persone che hanno ricevuto un avviso di garanzia, tra cui il presidente di Multiversity Fabio Domenico Vaccarono e direttori e dirigenti di diversi gruppi editoriali: Mario Orfeo per Repubblica, Andrea Malaguti per La Stampa, Claudio Cerasa per il Foglio, Francesco Cancellato per Fanpage, Peter Gomez per il Fatto Quotidiano. Gli interessati respingono le accuse e nulla è stato accertato in sede processuale, ma il punto è un altro.