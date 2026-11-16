“Abbiamo avuto degli amministratori sfigati”: Alessandro Onorato picchia duro a Checkpoint MOW contro la vecchia politica, i “mezzi influencer di 50 anni” e le primarie del campo largo

Un confronto diretto, lontano dal politichese dei talk show tradizionali e calato nella realtà quotidiana. Ospite del videopodcast condotto dalla giornalista Sara Giudice, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e leader di Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato, ha messo sul tavolo tre nodi cruciali dell’agenda politica e sociale italiana: il rapporto tra gli adolescenti e le piattaforme digitali, l’emergenza abitativa e una gestione concreta dei flussi migratori. Alessandro Onorato ha anche annunciato che probabilmente si candiderà alle primarie per il campo largo. Vedremo cosa accadrà. Non lo ha ancora dato per certo. In ogni caso, ci sono punti su cui non transige e lo spiega molto chiaramente, come quello sullo stop ai social network per i minori di 16 anni, rilanciando una proposta netta: vietare per legge l’accesso ai social network ai minori di 16 anni, seguendo il modello avviato in Australia, anche ricorrendo a una legge di iniziativa popolare. L’obiettivo non è proibizionista, ma educativo e sociale. Secondo l’esponente civico, gli Smartphone hanno svuotato cortili, piazze e centri sportivi, alimentando l’isolamento. Un isolamento che dopo il Covid ha avuto un effetto catastrofico sull’emotività dei più giovani. Ma riportare i ragazzi a fare sport e a vivere la socialità reale richiede anche e soprattutto un intervento economico concreto: il divieto digitale deve andare di pari passo a politiche che rendano lo sport gratuito o accessibile per le famiglie che oggi faticano a sostenerne i costi.
Altro punto fondamentale dell’intervista, e del suo progetto civico quindi, è la “formula casa”. Onorato fa del diritto all’abitare un punto fondamentale della sua campagna elettorale. Nelle grandi aree urbane, gli studenti, le giovani coppie e i lavoratori del ceto medio vengono gradualmente espulsi dal mercato immobiliare. E la risposta del progetto civico punta a superare la contrapposizione ideologica tra assistenzialismo e mercato deregolamentato. Come? La “formula casa” proposta da Onorato si basa su partenariati rapidi tra pubblico e privato per rigenerare aree dismesse e immettere sul mercato alloggi a canone calmierato per centinaia di migliaia di persone. Meno burocrazia quindi per chi investe nell’housing sociale e più garanzie pubbliche per chi non dispone di un reddito dignitoso o di patrimoni familiari alle spalle. Terzo nodo importante della sua visione è la gestione dell’immigrazione. Onorato rivendica sicurezza, regole e integrazione vera, che non sono un semplice slogan ma lo sguardo pragmatico degli amministratori locali, chiamati a gestire ogni giorno nei territori le criticità legate ai flussi migratori, quindi prendendo le distanze dal pantano ideologico in cui ristagnano sia destra sia sinistra. Per il fondatore di Progetto Civico Italia, l’accoglienza ha senso solo se accompagnata da percorsi reali di integrazione lavorativa, formazione linguistica e rispetto rigoroso della legalità. I comuni non possono essere lasciati soli nell’affrontare le emergenze abitative e le tensioni sociali: servono flussi regolari programmati sulle effettive necessità del tessuto produttivo italiano e regole certe per garantire sicurezza urbana e coesione. L’episodio integrale è disponibile sul canale YouTube di MOW.