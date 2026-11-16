Fare casino è servito a qualcosa: Finalmente dopo 56 giorni il reporter Mattia Sorbi è libero di lasciare il Kenya (dopo i clamorosi ritardi nell’autopsia sul corpo dell’amica morta in piscina)

Sorbi, a tal proposito, non è mai stato indagato. La polizia di Kwale aveva da subito ritenuto credibile la versione del giornalista, che aveva scoperto la tragedia solo dopo l’allarme lanciato dallo chef della villa. Nessun segno di violenza sul corpo della donna e nessun sospetto, ma ai sensi del codice di procedura keniota a Sorbi è stato sequestrato il passaporto in quanto “persona di interesse”. Unico accertamento da effettuarsi per la restituzione del documento: l’autopsia. Un’autopsia attorno alla quale, però, si è creato un pasticcio burocratico e diplomatico abbastanza grave, tale da tenere bloccato Sorbi in Kenya per più di un mese, quando ha iniziato a chiedere aiuto ai colleghi giornalisti che in buona parte lo hanno ignorato. L’esame, secondo le autorità locali, non si sarebbe potuto svolgere senza la presenza di un diplomatico ugandese, essendo Abbo cittadina del Paese vicino. Nel frattempo, però, il Console dell’Uganda a Mombasa, Herbert Kiguli, era stato arrestato per corruzione risalente al periodo del Covid e mentre la polizia di Kwale sosteneva di aver scritto agli organi competenti dell’Uganda, questi dal canto loro rispondevano di non aver ricevuto alcuna lettera. Nel frattempo, l’ambasciata italiana avrebbe avuto difficoltà nel sollecitare la polizia di Kwale a disporre autonomamente l’accertamento senza sollevare un caso di “interferenza tra Stati”.