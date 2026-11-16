Fare casino è servito a qualcosa: Finalmente dopo 56 giorni il reporter Mattia Sorbi è libero di lasciare il Kenya (dopo i clamorosi ritardi nell’autopsia sul corpo dell’amica morta in piscina)

La redazione di MOW è particolarmente felice di potervi dare finalmente una bella notizia. Dopo quasi due mesi di attesa kafkiana, a essere precisi 56 giorni, il reporter di guerra Mattia Sorbi è libero di lasciare il Kenya e la sua assurda storia si conclude con un lieto fine. Il 21 settembre scorso le autorità locali gli avevano sequestrato il passaporto in seguito alla morte di Caroline Abbo, cittadina ugandese e amica del giornalista, ritrovata morta annegata nella piscina della villa dove Sorbi stava trascorrendo l’ultimo giorno di vacanza prima di partire per Israele e riprendere il suo lavoro di inviato.
Sorbi, a tal proposito, non è mai stato indagato. La polizia di Kwale aveva da subito ritenuto credibile la versione del giornalista, che aveva scoperto la tragedia solo dopo l’allarme lanciato dallo chef della villa. Nessun segno di violenza sul corpo della donna e nessun sospetto, ma ai sensi del codice di procedura keniota a Sorbi è stato sequestrato il passaporto in quanto “persona di interesse”. Unico accertamento da effettuarsi per la restituzione del documento: l’autopsia. Un’autopsia attorno alla quale, però, si è creato un pasticcio burocratico e diplomatico abbastanza grave, tale da tenere bloccato Sorbi in Kenya per più di un mese, quando ha iniziato a chiedere aiuto ai colleghi giornalisti che in buona parte lo hanno ignorato. L’esame, secondo le autorità locali, non si sarebbe potuto svolgere senza la presenza di un diplomatico ugandese, essendo Abbo cittadina del Paese vicino. Nel frattempo, però, il Console dell’Uganda a Mombasa, Herbert Kiguli, era stato arrestato per corruzione risalente al periodo del Covid e mentre la polizia di Kwale sosteneva di aver scritto agli organi competenti dell’Uganda, questi dal canto loro rispondevano di non aver ricevuto alcuna lettera. Nel frattempo, l’ambasciata italiana avrebbe avuto difficoltà nel sollecitare la polizia di Kwale a disporre autonomamente l’accertamento senza sollevare un caso di “interferenza tra Stati”.
Dopo il nostro articolo pubblicato su MOW – rilanciato da Clarissa Ward della CNN e da Lindsey Hilsum di Channel 4 – la Farnesina ha diramato un comunicato a proposito della situazione di Mattia Sorbi e, grazie al lavoro dell’ambasciatore italiano in Kenya, Vincenzo Del Monaco, e alla Corte penale di Mombasa, martedì scorso è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Caroline Abbo, sul quale non sono stati riscontrati segni di violenza né tantomeno di soffocamento subacqueo forzato. Oggi il tribunale, infatti, ha disposto la restituzione del passaporto a Mattia Sorbi, che finalmente, dopo quasi due mesi di costrizione, è libero di lasciare il Kenya.