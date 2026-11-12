“No all’educazione sessuale, torniamo al libro Cuore”: ci siamo scaz*ati con Francesco Giubilei nella prima puntata di Checkpoint. Valditara contro Laterza, l’inno nazionale e la scuola sotto attacco

Non esiste più la destra che si dà appuntamento nei convegni per nostalgici. Oggi, la nuova generazione conservatrice preferisce i ring, per fortuna pacifici, nei videopodcast. Ne è una prova la prima puntata di Checkpoint, il nostro nuovo format in cui ci siamo confrontati con l’editore Francesco Giubilei. Un’intervista che assomiglia a un laboratorio ideologico, cin cui ci siamo concentrati su tre pilastri del dibattito pubblico contemporaneo: la scuola, l’inno d’Italia e l’educazione sessuo-affettiva. Il punto di rottura più evidente emerge proprio sulle mura scolastiche, da sempre terreno di scontro elettorale. Da un lato, la visione progressista spinge per un’istituzione che si faccia carico delle complessità sociali non più derogabili, inclusiva e aperta alle sfumature: come la scuola dovrebbe essere. Dall’altro, Giubilei fabbrica in diretta una trincea concettuale in difesa della tradizione e dell’autorità: la scuola deve tornare a essere il luogo del merito, dell’apprendimento rigoroso e della centralità del corpo docente. Tutto questo lo fa con una parola chiave: “Il libro Cuore” di nuovo fra i banchi. Per Giubilei, quindi, niente educazione sessuo-affettiva, ma sì all’inno d’Italia e allo studio di Cuore, il romanzo per ragazzi scritto da Edmondo De Amicis, risalente al 1886, l’anno della prima pubblicazione, venticinque anni dopo l’Unità d’Italia.
Per Giubilei, l’introduzione di programmi ministeriali sull’educazione sentimentale e sessuale rappresenta una forzatura ideologica, un tentativo di “indottrinamento” che rischia di scavalcare il ruolo primario e insindacabile della famiglia. I dati sulla violenza di genere e l’urgenza di alfabetizzare i più giovani all’affettività, però, raccontano che non possiamo più aspettare e che l’educazione al “no”, alla consapevolezza verso l’altro non può più essere delegata solo alla famiglia ma a tutte le agenzie educative e al contesto generale in cui è inserito il bambino, l’adolescente.
Infine, la discussione scivola sui simboli identitari, trovando nell’Inno di Mameli il perfetto catalizzatore patriottico. Se per la sponda progressista l’insistenza sul nazionalismo rischia di essere anacronistica in un’Italia sempre più multiculturale, per Giubilei, invece quel canto è sacro e irrinunciabile. Insegnarlo e valorizzarlo nelle scuole non è un vezzo nostalgico, ma un dovere civico per strutturare il senso di appartenenza a una comunità nazionale che non può e non deve dissolversi nella globalizzazione. La prima puntata di Checkpoint è la fotografia di due Italie che faticano a parlarsi ma che trovano necessario il confronto. E coincide proprio con la bufera di queste ore fra il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’editore Alessandro Laterza. Il ministro chiede di ritirare un libro di storia dell’editore in questione, Trame del tempo per i licei, a firma di Ciccopiedi-Colombi-Greppi, perché ritiene faziose alcune parole di pagina 66: “Il Governo Meloni fa sue gran parte delle parole d’ordine di questa fase di rinascita dell’ultradestra europea. Arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo, il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista […] si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide”. L’editore ha risposto che pubblica ciò che ritiene opportuno. Ma è normale che un ministro chieda di ritirare un libro di testo? L’episodio è disponibile sul canale YouTube di MOW.