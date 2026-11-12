“No all’educazione sessuale, torniamo al libro Cuore”: ci siamo scaz*ati con Francesco Giubilei nella prima puntata di Checkpoint. Valditara contro Laterza, l’inno nazionale e la scuola sotto attacco

Infine, la discussione scivola sui simboli identitari, trovando nell’Inno di Mameli il perfetto catalizzatore patriottico. Se per la sponda progressista l’insistenza sul nazionalismo rischia di essere anacronistica in un’Italia sempre più multiculturale, per Giubilei, invece quel canto è sacro e irrinunciabile. Insegnarlo e valorizzarlo nelle scuole non è un vezzo nostalgico, ma un dovere civico per strutturare il senso di appartenenza a una comunità nazionale che non può e non deve dissolversi nella globalizzazione. La prima puntata di Checkpoint è la fotografia di due Italie che faticano a parlarsi ma che trovano necessario il confronto. E coincide proprio con la bufera di queste ore fra il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’editore Alessandro Laterza. Il ministro chiede di ritirare un libro di storia dell’editore in questione, Trame del tempo per i licei, a firma di Ciccopiedi-Colombi-Greppi, perché ritiene faziose alcune parole di pagina 66: “Il Governo Meloni fa sue gran parte delle parole d’ordine di questa fase di rinascita dell’ultradestra europea. Arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo, il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista […] si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide”. L’editore ha risposto che pubblica ciò che ritiene opportuno. Ma è normale che un ministro chieda di ritirare un libro di testo? L’episodio è disponibile sul canale YouTube di MOW.