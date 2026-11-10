Pure i poliziotti scioperano contro il governo “della sicurezza” (a parole) di Giorgia Meloni. Parla la SILP-CGIL: “Molta propaganda e pochissimi fatti. Miliardi per le spese militari e per il riarmo, a fronte di briciole destinate alla sicurezza interna”

“Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti. Perché i poliziotti sono figli di poveri” diceva Pasolini dopo gli scontri di Valle Giulia. È una delle frasi più abusate, finanche alla nausea, quando le proteste si trasformano in battaglie urbane fra manifestanti e poliziotti. Ma se, per una volta, manifestanti e poliziotti stessero dalla stessa parte? Il 20 novembre la CGIL ha indetto uno sciopero generale sul carovita, e il SILP-CGIL, Sindacato Italiano dei Lavoratori di Polizia, di area CGIL, ha deciso di aderire. Ma come aderire? Infatti secondo l’articolo 84 della legge 1 aprile 1981, n. 121, la legge di riforma della Polizia di Stato, gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Quindi, come possono i poliziotti in concreto aderire? “Aderire allo sciopero significa condividere integralmente le ragioni della mobilitazione e portare la nostra voce nella sfera pubblica. Saremo nelle piazze d’Italia al fianco di tutti gli altri lavoratori e cittadini. Chi manifesterà, come già avvenuto in passato, lo farà ovviamente pacificamente e libero dal servizio” ci ha detto il Segretario Generale Nazionale del SILP-CGIL Pietro Colapietro. Dunque, i poliziotti che aderiranno allo sciopero non lo faranno nella maniera propriamente detta, astenendosi dal servizio o, come si spinge a dire qualcuno in uno slancio di romanticismo, deponendo caschi e scudi, ma, come cittadini liberi dal servizio, aderendo ai valori politici e alle rivendicazioni della manifestazione.
E quelle dei poliziotti sono rivendicazioni spesso trascurate o ignorate, anche dagli stessi manifestanti, che vedono le forze dell’ordine più come una propaggine dello Stato da abbattere che come lavoratori e cittadini vittime del carovita. A far scattare la scintilla, ci spiega Colapietro, è stata la Manovra 2027, lo strumento di politica economica con cui il Governo e il Parlamento italiano stabiliscono le entrate e le uscite dello Stato per l’anno a venire: “Le politiche economiche e di bilancio dell’esecutivo penalizzano gravemente l’intero comparto della sicurezza civile e lo stato sociale. Le risorse stanziate nella legge di bilancio sono nettamente insufficienti. Lasciano inascoltate le sofferenze del personale, il blocco del turnover effettivo e la precarietà previdenziale. Inoltre, le donne e gli uomini in divisa sono lavoratori e cittadini: soffrono gli stessi tagli alla sanità e alla scuola pubblica e il calo del potere d’acquisto dei salari come tutti”.
In particolare, le rivendicazioni riguardano principalmente due punti: assunzioni e pensioni. Quello della crescita delle assunzioni in particolare è stato a lungo un punto di rivendicazione da parte del governo Meloni. Dal 2020 al 2024 la crescita delle assunzioni nella Polizia di Stato autorizzate dal DPCM annuale è stata di circa il 43%. Tuttavia il personale, che nel 2022 era di 97.797 unità, è sceso a 96.186 a fine 2025. Colpa dei numerosi pensionamenti che gravano sugli organici, e che, secondo Colapietro, rendono quella del governo “una narrazione che nasconde i numeri reali. Le assunzioni decantate non riescono nemmeno a pareggiare le uscite per pensionamento. Il saldo dell’organico resta costantemente in negativo, mentre la popolazione della Polizia di Stato invecchia progressivamente. Tra polizia e carabinieri abbiamo circa 10.000 pensionati solo nel 2026. Ogni tre assunti ne vanno in pensione quattro. E questo perché si fanno solo assunzioni ordinarie, già previste addirittura dai governi precedenti”. Per questo, fra le rivendicazioni, il SILP-CGIL annovera “un piano straordinario di assunzioni che vada oltre il semplice e parziale rimpiazzo del turnover”, senza cui secondo Colapietro “la carenza di personale continuerà ad aggravarsi. E rischieranno di chiudere uffici e caserme”.
L’altro tasto dolente è quello delle pensioni. Fino alla riforma Dini del 1995 valeva il sistema retributivo: la pensione dipendeva dagli ultimi stipendi e dagli anni di servizio. Dal 1996 il sistema è cambiato in modo graduale: il contributivo puro, in cui conta quanto si è versato in tutta la carriera, vale solo per chi è stato assunto da quella data; per chi aveva già molti anni di contributi resta in larga parte il retributivo, e per gli altri un sistema misto. Il problema riguarda quindi gli agenti assunti dal 1996 in poi, cioè chi è entrato in servizio negli ultimi trent’anni. Per il principio di specificità e la particolare gravosità del lavoro la legge prevede per i poliziotti una cessazione dal servizio al compimento dei 60 anni, limite che sale a 63 anni per i dirigenti superiori e 65 per i dirigenti generali. Gli agenti perciò smettono di lavorare prima degli altri lavoratori e, con il contributivo puro, escono con un assegno più basso. La risposta prevista dalla legge è la previdenza dedicata, un fondo per tutto il comparto sicurezza e difesa: 20 milioni nel 2022, 40 nel 2023 e 60 dal 2024, che però secondo il SILP-CGIL non è ancora operativo: “Il Governo deve smettere di rinviare e attuare la previdenza dedicata stanziando risorse dedicate e vincolate in manovra finanziaria, senza sotterfugi”, dice Colapietro, che chiede anche di “istituire e rendere pienamente operativa la previdenza complementare e introdurre correttivi al montante contributivo”.
Infine il SILP-CGIL è particolarmente critico a riguardo della sproporzione nello stanziamento dei fondi fra la difesa e il riarmo (giustificato dal crescente pericolo derivante dalla delicata situazione internazionale) e quello per la sicurezza interna: “Assistiamo a uno stanziamento ingente di miliardi per le spese militari e per il riarmo, a fronte di briciole destinate alla sicurezza interna e civile del Paese. La vera sicurezza dei cittadini si tutela garantendo il presidio del territorio, il contrasto alla criminalità e la coesione sociale, non penalizzando la Polizia e i servizi essenziali per finanziare la difesa della nazione”. I numeri del disegno di legge di bilancio vanno nella stessa direzione, anche se con toni meno accesi. Rispetto alle previsioni assestate per il 2026, la missione “Ordine pubblico e sicurezza” passa da 13.821 a 13.923 milioni di euro, con un aumento di circa lo 0,7%, mentre “Difesa e sicurezza del territorio” sale da 32.744 a 37.419 milioni, con un aumento di circa il 14%. Per correttezza, i due capitoli non sono però del tutto separati: la Difesa gestisce anche i Carabinieri, una forza di polizia.
Proprio della sicurezza interna il governo di centrodestra ha fatto una vera e propria bandiera identitaria, che però, nei fatti, sembrerebbe essere stata tradita, almeno secondo i poliziotti del SILP-CGIL: “Il governo ha fatto molta propaganda e pochissimi fatti. Si confonde l’inasprimento delle pene e la creazione di nuovi reati con la gestione reale della sicurezza. La sicurezza vera si fa con donne e uomini nelle strade, con le risorse per far girare le volanti e per gli uffici che si occupano di indagini, con le strutture adeguate e con la formazione professionale, non con gli slogan normativi. Di concreto, per il benessere lavorativo e gli stipendi delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine, è stato fatto ben poco”. Il governo, da parte sua, rivendica l’impegno. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha indicato la previdenza dedicata come un “impegno prioritario” nei due mesi che precedono l’approvazione della legge di bilancio, pur senza annunciare importi né una misura già approvata. Forza Italia, secondo l’Ansa, ha promesso un intervento stimato in 48 milioni l’anno. Per ora si tratta solo di promesse. Però, bene precisarlo, quella del SILP-CGIL non è la posizione di tutti i poliziotti, e nemmeno di tutte le sigle. Il SILP-CGIL infatti è un sindacato di area CGIL, la confederazione storicamente vicina alla sinistra, ed è l’unico finora ad avere annunciato “adesione” allo sciopero. Dalle parti del SIULP invece, il più grande sindacato della Polizia di Stato, fino ad ora si sono registrate solo minacce, anche se le posizioni sono in larga parte sovrapponibili con quelle di Colapietro, hanno infatti accusato il governo di aver “tradito la parola data” sulla previdenza dedicata e minacciato una stagione di proteste. Il COISP, invece, ha riconosciuto alcuni passi avanti su sicurezza, contratto e tavolo sulla previdenza, chiedendo però risorse certe. La domanda ora: quanto vale, per lo Stato, chi lo difende? E, dall’altro lato, in tempi così difficili, quanto spazio c’è nei conti pubblici per riconoscerglielo.