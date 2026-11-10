Pure i poliziotti scioperano contro il governo “della sicurezza” (a parole) di Giorgia Meloni. Parla la SILP-CGIL: “Molta propaganda e pochissimi fatti. Miliardi per le spese militari e per il riarmo, a fronte di briciole destinate alla sicurezza interna”

“Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti. Perché i poliziotti sono figli di poveri” diceva Pasolini dopo gli scontri di Valle Giulia. È una delle frasi più abusate, finanche alla nausea, quando le proteste si trasformano in battaglie urbane fra manifestanti e poliziotti. Ma se, per una volta, manifestanti e poliziotti stessero dalla stessa parte? Il 20 novembre la CGIL ha indetto uno sciopero generale sul carovita, e il SILP-CGIL, Sindacato Italiano dei Lavoratori di Polizia, di area CGIL, ha deciso di aderire. Ma come aderire? Infatti secondo l’articolo 84 della legge 1 aprile 1981, n. 121, la legge di riforma della Polizia di Stato, gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Quindi, come possono i poliziotti in concreto aderire? “Aderire allo sciopero significa condividere integralmente le ragioni della mobilitazione e portare la nostra voce nella sfera pubblica. Saremo nelle piazze d’Italia al fianco di tutti gli altri lavoratori e cittadini. Chi manifesterà, come già avvenuto in passato, lo farà ovviamente pacificamente e libero dal servizio” ci ha detto il Segretario Generale Nazionale del SILP-CGIL Pietro Colapietro. Dunque, i poliziotti che aderiranno allo sciopero non lo faranno nella maniera propriamente detta, astenendosi dal servizio o, come si spinge a dire qualcuno in uno slancio di romanticismo, deponendo caschi e scudi, ma, come cittadini liberi dal servizio, aderendo ai valori politici e alle rivendicazioni della manifestazione.

E quelle dei poliziotti sono rivendicazioni spesso trascurate o ignorate, anche dagli stessi manifestanti, che vedono le forze dell’ordine più come una propaggine dello Stato da abbattere che come lavoratori e cittadini vittime del carovita. A far scattare la scintilla, ci spiega Colapietro, è stata la Manovra 2027, lo strumento di politica economica con cui il Governo e il Parlamento italiano stabiliscono le entrate e le uscite dello Stato per l’anno a venire: “Le politiche economiche e di bilancio dell’esecutivo penalizzano gravemente l’intero comparto della sicurezza civile e lo stato sociale. Le risorse stanziate nella legge di bilancio sono nettamente insufficienti. Lasciano inascoltate le sofferenze del personale, il blocco del turnover effettivo e la precarietà previdenziale. Inoltre, le donne e gli uomini in divisa sono lavoratori e cittadini: soffrono gli stessi tagli alla sanità e alla scuola pubblica e il calo del potere d’acquisto dei salari come tutti”.