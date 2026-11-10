L’ipotesi dell’omicidio per David Rossi è sempre più in crisi: l’ex comandante del Ris Davide Zavattaro smonta il lavoro della Commissione Vinci durante l’audizione. Ecco che cosa ha detto

Pare che la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi – il manager di Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio in circostanze ancora controverse – abbia (forse) scelto di fare un passo indietro rispetto alle grossolane fughe in avanti del suo presidente, l’onorevole di Fratelli d’Italia – e fuoruscito dalla Lega di Salvini – Gianluca Vinci, convocando, su richiesta dei parlamentari del Pd, l’ex comandante della sezione fonica e grafica del Ris di Roma, il generale in congedo Davide Zavattaro, che nel 2016 ha svolto una consulenza tecnica per la Procura della Repubblica di Siena, accanto alla notissima anatomopatologa Cristina Cattaneo, sulla dinamica della morte di Rossi. Gli unici ad aver analizzato il corpo di Rossi dopo averlo riesumato. L’incarico era stato conferito ai due esperti nel dicembre del 2015 e la relazione, di oltre duecento pagine, era stata depositata l’anno successivo. Il comandante, dunque, si era già occupato proprio del caso Rossi e oggi, audito a Palazzo San Macuto, ha praticamente demolito in meno di un’ora uno dei pilastri della ricostruzione della Commissione Vinci, suscitando l’irritazione, parsa piuttosto evidente, dell’onorevole di Italia Viva Roberto Giachetti che, però, ha sollevato un punto corretto. Perché lo stesso organo, ovvero il Ris, con due consulenti diversi giunge a due conclusioni praticamente agli antipodi? La notizia vera, infatti, è che per la prima volta un consulente che si era già occupato del caso Rossi direttamente, si è confrontato con l’attuale Commissione che sin dall’inizio ha tirato dritto sulla linea dell’omicidio senza trovare una sola prova omnia l'ha smontata punto per punto. All’audizione l’aula era semivuota e hanno partecipato, in videoconferenza, anche i consulenti della Commissione Adolfo Gregori e Robbi Manghi, il consulente geriatra incaricato personalmente da Vinci come consulente medico legale della Commissione. Anche lui ha mal celato la propria contrarietà alla ricostruzione di Zavattaro che, certamente sarà stata meno sensazionalistica, ma tutt’altro che poco solida.