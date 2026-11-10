L’ipotesi dell’omicidio per David Rossi è sempre più in crisi: l’ex comandante del Ris Davide Zavattaro smonta il lavoro della Commissione Vinci durante l’audizione. Ecco che cosa ha detto

Pare che la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi – il manager di Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio in circostanze ancora controverse – abbia (forse) scelto di fare un passo indietro rispetto alle grossolane fughe in avanti del suo presidente, l’onorevole di Fratelli d’Italia – e fuoruscito dalla Lega di Salvini – Gianluca Vinci, convocando, su richiesta dei parlamentari del Pd, l’ex comandante della sezione fonica e grafica del Ris di Roma, il generale in congedo Davide Zavattaro, che nel 2016 ha svolto una consulenza tecnica per la Procura della Repubblica di Siena, accanto alla notissima anatomopatologa Cristina Cattaneo, sulla dinamica della morte di Rossi. Gli unici ad aver analizzato il corpo di Rossi dopo averlo riesumato. L’incarico era stato conferito ai due esperti nel dicembre del 2015 e la relazione, di oltre duecento pagine, era stata depositata l’anno successivo. Il comandante, dunque, si era già occupato proprio del caso Rossi e oggi, audito a Palazzo San Macuto, ha praticamente demolito in meno di un’ora uno dei pilastri della ricostruzione della Commissione Vinci, suscitando l’irritazione, parsa piuttosto evidente, dell’onorevole di Italia Viva Roberto Giachetti che, però, ha sollevato un punto corretto. Perché lo stesso organo, ovvero il Ris, con due consulenti diversi giunge a due conclusioni praticamente agli antipodi? La notizia vera, infatti, è che per la prima volta un consulente che si era già occupato del caso Rossi direttamente, si è confrontato con l’attuale Commissione che sin dall’inizio ha tirato dritto sulla linea dell’omicidio senza trovare una sola prova omnia l'ha smontata punto per punto. All’audizione l’aula era semivuota e hanno partecipato, in videoconferenza, anche i consulenti della Commissione Adolfo Gregori e Robbi Manghi, il consulente geriatra incaricato personalmente da Vinci come consulente medico legale della Commissione. Anche lui ha mal celato la propria contrarietà alla ricostruzione di Zavattaro che, certamente sarà stata meno sensazionalistica, ma tutt’altro che poco solida.
Per Zavattaro, infatti, il “film” degli ultimi attimi di vita di Rossi, prima della caduta, non può essere compatibile con quello ricostruito in 3d dall’intelligenza artificiale della Commissione e dal comandante del Ris Adolfo Gregori. In questo video si vede infatti David Rossi alle prese con una violenta colluttazione, poi sporto dalla finestra e infine lasciato cadere nel vuoto da due soggetti imprecisati. Gli elementi esaminati, spiega Zavattaro, non consentono di escludere l’ipotesi di un gesto volontario oppure di un tragico incidente, mentre un eventuale intervento di terzi potrebbe anche essere compatibile con un tentativo di trattenere Rossi e impedirne la caduta. Esclusa, invece, nella sua ricostruzione, la scena di Rossi afferrato da due persone e gettato dalla finestra. L’ufficio di Rossi, infatti era perfettamente in ordine. I fazzolettini picchiettati di sangue potrebbero essere stati utilizzati per tamponare una ferita da barba, oppure al labbro, data la loro forma puntuale e incompatibile con una perdita di sangue copiosa. Zavattaro, però, non esclude che Rossi possa aver avuto una colluttazione con qualcuno prima di rientrare in ufficio e scrivere i tre biglietti di addio ritrovati nel cestino. Una conclusione che mette seriamente in discussione la ricostruzione sostenuta dalla Commissione, che nella relazione approvata il 3 marzo scorso aveva addirittura escluso definitivamente il suicidio, parlando apertamente di omicidio. Il generale ha fondato le sue conclusioni su una serie di elementi materiali, a partire dai fili antipiccione sotto la finestra, trovati piegati e in parte sganciati. Durante un esperimento giudiziale sotto la sua guida, infatti, un vigile del fuoco si era messo in piedi alla finestra dell’ufficio di Rossi e aveva prodotto deformazioni analoghe a quelle ritrovate dagli inquirenti calandosi lungo il muro. Anche l’escoriazione arcuata sul corpo potrebbe, secondo Zavattaro, essere compatibile con quel movimento. Quanto alla sostanza biancastra sulle suole di Rossi, i consulenti avevano individuato materiale compatibile lungo il camminamento, senza però poter stabilire dove fosse stato raccolto. E le lesioni lineari sul volto? Indizi interpretabili in più modi, non una prova automatica di colluttazione. Anche quel che non è stato ritrovato, per Zavattaro rappresenta la prova di qualche cosa. Ad esempio la mancanza di Dna riconducibile a terzi sotto le unghie di Rossi è in linea con l’assenza di tracce di lotta nell’ufficio. Nessuna testimonianza di grida o richieste d’aiuto, poi, è stata raccolta dalle persone presenti in banca. Sui biglietti d’addio, poi, Zavattari spiega, rifacendosi ad una perizia grafologica dell’epoca, che le irregolarità della scrittura risultavano compatibili con uno stato di angoscia dichiarato, peraltro, dallo stesso manager nello scritto. Nessun indizio di coercizione, dunque.
Nelle ultime “puntate”, l’onorevole Vinci, appoggiandosi alla trasmissione Lo Stato delle Cose, aveva fatto annunci clamorosi, rivelatisi poi non così solidi. A partire dalla “rivelazione” del presunto mandante della presunta intimidazione a David Rossi degenerata in omicidio, identificato in nientemeno che Giuseppe Mussari, intimo amico di Rossi ed ex presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena. Il presunto organizzatore dell’azione intimidatoria, invece, sarebbe stato, secondo l’annuncio di Vinci, lo storico capitano degli Azzurri del Calcio Storico Fiorentino Gabriele Ceccherelli, detto lo Zena. Due nomi venuti fuori, in un primo momento, da due fonti secretate, rivelatesi in seguito ad una fuga di notizie - sulla quale è stata richiesta un'istruttoria - due soggetti già condannati in precedenza per calunnia. Il primo è l’ex collaboratore di giustizia già legato alla ‘ndrangheta Saverio Giampà, mentre il secondo è Renan William Vilanova Correa, il brasiliano condannato a vent’anni per l’omicidio della prostituta colombiana Lucelly Molina Camargo, conosciuta come Lorena, uccisa a Siena appena tre giorni prima della morte di David Rossi. Nel frattempo Mussari ha presentato una denuncia-querela per calunnia aggravata contro Giampà, coinvolgendo anche Correa nell’eventualità che dagli atti integrali emergano accuse rivolte nei suoi confronti. La volta seguente, Vinci, nuovamente ospite di Massimo Giletti, ha assistito anche a uno scambio di persona trasmesso in televisione nazionale. Dopo la proiezione del video dell’audizione del 16 febbraio 2022 di Mussari davanti alla precedente Commissione parlamentare d’inchiesta, presieduta dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, nella quale l’ex presidente di Mps dichiarava di non essere uscito da casa di sua moglie la sera della morte di Rossi, Giletti ha mostrato l’ingrandimento di una fotografia scattata quella stessa sera in via dei Rossi. Nell’immagine compariva un uomo al telefono, lasciando intendere agli spettatori che potesse trattarsi proprio di Mussari. Peccato che l’uomo immortalato fosse Luca Anselmi, ex direttore generale della Mens Sana Basket, come chiarito successivamente dallo stesso interessato a noi di MOW. Un clamoroso scivolone in una vicenda nella quale, evidentemente, il confine tra ricerca della verità e spettacolarizzazione è sempre più sottile.