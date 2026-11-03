La prostituta uccisa 3 giorni prima di David Rossi: l’assassino reo confesso che ora si dice innocente, l’amico scomparso e la “pista De Pau”. Occhio a “l'altro mistero di Siena”!

Il 12 dicembre 2021 il Fatto Quotidiano scrive che gli inquirenti, a distanza di anni dalla condanna di Correa, stavano prendendo in considerazione la possibilità che il brasiliano non avesse agito da solo. Si sarebbe trattato di un amico albanese di Correa, scomparso nei giorni successivi all'omicidio di Lucelly. Di quest’uomo, però, si erano da subito perse le tracce e per poi risultare morto durante un’immersione nelle acque del Grossetano. Peccato che, qualche mese più tardi, il presunto morto “resuscita”. Perché, di grazia? Dice lui, aveva deciso di sparire per sottrarsi a un matrimonio combinato che la famiglia voleva imporgli. Nello stesso periodo si voleva approfondire anche la posizione di una prostituta amica della vittima, che secondo il Fatto avrebbe lasciato Siena dopo l'omicidio. Insomma, un pasticcio. Ed è proprio in questo grosso pasticcio che entra in scena la morte di David Rossi, avvenuta a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla scena del crimine commesso qualche giorno prima. Il pm Nicola Marini, che si occupa dell’omicidio della prostituta, è anche uno dei magistrati intervenuti nell'ufficio di Rossi la sera della sua morte. Una coincidenza che non prova nulla. Il problema sorge quando negli anni successivi Correa, dal carcere, comincia a raccontare una storia completamente diversa da quella della rapina. Sostiene che Lucelly avesse un amante tra i dirigenti del Monte dei Paschi. Racconta di aver partecipato a festini a base di sesso e cocaina frequentati da personaggi influenti della Siena che conta, magistrati, politici e uomini d'affari. Parla di video compromettenti e arriva a sostenere che l'omicidio della donna avrebbe avuto a che fare proprio con quelle registrazioni.

Ma che cosa sarebbero questi fantomatici filmini? Per capirci qualcosa bisogna tornare alle trasmissioni di Quarto Grado del 9 marzo e del 28 settembre 2018 e, soprattutto, all'audizione dell'8 luglio 2021 davanti alla Commissione parlamentare David Rossi del procuratore aggiunto di Genova Vittorio Ranieri Miniati. Il magistrato racconta che il giornalista Pierangelo Maurizio aveva riferito di due fonti riservate, una delle quali sosteneva di aver visto tre spezzoni di video relativi ai presunti festini della Siena bene. Nel primo si sarebbero sentite alcune persone parlare in una stanza con un divano a L. Nel secondo comparirebbero tre personaggi conosciuti, in boxer e con bicchieri di champagne in mano, mentre alle loro spalle si troverebbero tre ragazzi molto giovani. Nel terzo, uno di quegli stessi personaggi passerebbe davanti a uno smartphone in atteggiamento intimo e discinto. C'è poi una seconda fonte che avrebbe parlato di un altro filmato, di pochi secondi, nel quale comparirebbero un ex ministro della Repubblica e un amministratore delegato, o comunque un dirigente di vertice, del Monte dei Paschi, ripresi in una situazione compromettente. Secondo questa fonte il video sarebbe stato rintracciabile nei computer sequestrati a David Rossi dopo la sua morte. Peccato che gli investigatori non abbiano mai recuperato nessuna di queste registrazioni. E che nemmeno Maurizio avesse visto personalmente i filmati. Gli sarebbero stati raccontati dalle sue fonti, rimaste anonime anche per la Procura di Genova. A parlare di possibili riprese dei festini era stato anche Matteo Bonaccorsi, l'ex escort che le Iene avevano intervistato sotto il nome di “Stefano”. Bonaccorsi aveva raccontato di aver partecipato a incontri con persone altolocate, ma davanti ai magistrati non dice di non aver mai visto qualcuno effettuare riprese e di non aver mai visionato uno di quei video. Aveva semplicemente immaginato che esistessero perché una persona gli aveva raccontato particolari molto precisi di una festa alla quale non aveva partecipato. Insomma, testimonianze, supposizioni, racconti de relato.

Tornando a Correa, poi, lui dice di conoscere gli autori della morte di Rossi. Tre persone, tra cui un albanese residente a Milano. E invita gli investigatori a indagare sul presunto amante della donna uccisa, che sarebbe stato un dirigente Mps. La relazione conclusiva della prima Commissione parlamentare su Rossi del settembre 2022, evidenzia che dai tabulati telefonici tra il dicembre 2012 e il 7 marzo 2013, non risultino contatti telefonici tra David Rossi e Lucelly, né tra Rossi e Correa. Le dichiarazioni di Correa vengono comunque vagliate dagli investigatori, anche nell'ambito degli accertamenti della Procura di Genova sui presunti festini della Siena bene. Gli approfondimenti, però, non producono riscontri.

Il particolare più curioso è che Correa, durante gli interrogatori, aveva persino indicato dove cercare il materiale compromettente. Secondo quanto riferito da Miniati alla Commissione parlamentare, il brasiliano sosteneva di possedere informazioni importanti sui festini in due dispositivi elettronici. Un computer che teneva con sé in carcere e un altro apparecchio che gli era stato sequestrato nel 2013, quando era stato arrestato per l'omicidio Camargo. La Procura di Siena acquisisce entrambi gli apparecchi, ne realizza le copie forensi e trasmette gli originali a Genova. Vengono inoltre acquisiti i computer di David Rossi, proprio per verificare se contenessero i video descritti dalle fonti di Quarto Grado. La Polizia postale analizza tutto il materiale, ma non trova alcuna traccia dei presunti filmini né sui dispositivi di Correa né sui computer di Rossi esaminati. Durante l'audizione del 2021 Miniati riferisce che anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze aveva chiesto di acquisire gli apparecchi elettronici di Villanova Correa, senza che il magistrato conoscesse le ragioni di quella richiesta. Il Gip genovese Franca Borzone ritiene credibili alcuni aspetti della sua storia personale, come l'attività di prostituzione, ma esprime forti riserve sulle accuse relative ai magistrati. Correa, peraltro, ha anche una condanna per calunnia nei confronti di un comandante della polizia penitenziaria, accusato ingiustamente di introdurre droga in carcere.