In un giorno minacce a Cerno e la lettera al poliziotto De Simone: “Un peccato non le abbiano spaccato la testa”. Ma quanto bisogna tirare la corda per avere il nostro Charlie Kirk?

Parole da brividi, ma non prendiamoci in giro, questo vocabolario è lo stesso, con gli stessi toni e le stesse accuse che circola da settimane sui social, in post e storie che qualcuno rilancia, e che troppo pochi hanno la voglia, il coraggio o l’interesse di condannare.

Dal maggio scorso Mario Sechi, allora direttore di Libero, vive sotto scorta disposta dalla questura di Milano per minacce arrivate dall’area anarco-insurrezionalista dopo i suoi editoriali sulla morte di due anarchici a Roma: minacce che lui stesso ha definito “serie, concrete, dirette” e che hanno raccolto la solidarietà di tutto l’arco politico. Nell’agosto 2025 una lettera firmata con la “A” cerchiata, con la frase “servi del potere morirete”, era arrivata alla redazione del Tempo, indirizzata all’editore e ai direttori Cerno e Capezzone. È il sintomo estremo di un dibattito che sta raggiungendo livelli di violenza da anni di piombo, che sta scivolando fuori dai confini della democrazia. O meglio: non c’è più, il dibattito. C’è “con noi o contro di noi”, con lo Stato o contro lo Stato.

E la domanda sgradevole è: quanto tempo passerà perché qualcuno dei mitomani che in piazza prendono specchi e improvvisano arringhe a favor di smartphone, passi a qualcosa di più dimostrativo, di più eclatante? O che, per far pari, un estremista di segno opposto se la prenda con dei manifestanti? In America la polarizzazione ha avuto il suo morto, Charlie Kirk. Vogliamo davvero aspettare il nostro?