Chi ha finanziato la campagna elettorale e la vittoria di Abdul El-Sayed, il primo senatore musulmano degli Stati Uniti?

Abdul El-Sayed, il primo senatore musulmano della storia degli Stati Uniti, non ha mai fatto chiarezza sui suoi presunti legami con i Fratelli Musulmani, anzi ci scherza sopra. Testate internazionali come il The Guardian liquidano l’intera vicenda con la parola “islamofobia”, il nuovo termine passe-partout dei democratici. Ma nonostante il nuovo connubio blu tra sinistra progressista e Islam, una fitta rete di inchieste giornalistiche e documenti della Federal Election Commission (FEC) hanno acceso i riflettori sui flussi finanziari e sui legami familiari del neoeletto senatore.
Il cuore della controversia non risiede nella legalità dei fondi, che sono tutti regolarmente esaminati dagli organi di controllo, ma sull’influenza politica e ideologica di una specifica cerchia di grandi e piccoli donatori. Questi gruppi che hanno finanziato una parte della campagna elettorale del neo senatore del Michigan sono legati a importanti organizzazioni islamiche americane che hanno fatto parte del più grande caso di finanziamento al terrorismo negli Stati Uniti dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.
Alla base dei contributi a sostegno della campagna elettorale di El-Sayed emerge la figura del suocero, il dottor Tayeb Jukaku. Stimato medico nefrologo all’interno della comunità islamica del Michigan, Jukaku è l’ex presidente della sezione statale e attuale membro del consiglio direttivo del CAIR (Council on American-Islamic Relations), oltre a far parte del Comitato dei fondatori dell’ISNA (Islamic Society of North America). Sia il CAIR che l’ISNA vennero menzionati dal governo federale come “co-cospiratori non incriminati” nel celebre caso di finanziamento al terrorismo della Holy Land Foundation del 2007, insieme ad altri 250 gruppi. Nel diritto statunitense, l’espressione unindicted co-conspirator identifica soggetti che l’accusa ritiene abbiano partecipato a un accordo criminale, ma nei cui confronti si decide di non emettere un atto formale di imputazione.
Questo storico processo accertò come alcune organizzazioni no-profit statunitensi avessero inviato oltre 12 milioni di dollari ad Hamas. Sebbene né l’ISNA né il CAIR siano stati formalmente accusati di alcun reato, Lara Burns, agente dell’FBI in pensione e investigatrice capo nel caso della Holy Land Foundation, ha dichiarato a CBS News che “i Fratelli Musulmani operavano clandestinamente attraverso organizzazioni no-profit” da loro istituite negli Stati Uniti a partire dagli anni ‘60.
Inoltre, come riportato in un articolo del The Jerusalem Post, Burns ha parlato di una intercettazione legale dell’FBI avvenuta nel 1993 a Filadelfia durante una riunione dei leader del Palestine Committee. In quell’occasione, l’ex agente ha affermato che i membri del comitato avrebbero definito il perimetro della cospirazione, il quale includeva il sostegno ad Hamas all’estero e l’infiltrazione nelle università, nei media e nella politica degli Stati Uniti, con l’obiettivo di “normalizzare l’ideologia estremista di Hamas e dei Fratelli Musulmani nella società americana”. Ad oggi, Burns ritiene che la rete di supporto di Hamas negli Stati Uniti sia rimasta intatta dopo il processo alla Holy Land Foundation e che sia tuttora attiva sotto forma del Council on American-Islamic Relations e di altri gruppi.
Secondo i dati FEC e i riscontri giornalistici di network come CBS News, Tayeb Jukaku ha donato 300.000 dollari al principale comitato di azione politica che ha sostenuto la campagna elettorale del genero, risultando uno dei maggiori finanziatori individuali della sua corsa al seggio senatoriale. Poiché le norme della Federal Election Commission impongono ai privati cittadini un rigido limite di 3.300 dollari a candidato per singola tornata elettorale del 2026, la quasi totalità di questi fondi è transitata attraverso i Super PAC (comitati d’azione politica per sole spese indipendenti), come il Fighting for Michigan. In altre parole, un normale cittadino non può donare più di 3.300 dollari per un singolo candidato, ma è libero di regalare quanti soldi vuole ai Super PAC. In questo modo, anche se del tutto legalmente, è possibile aggirare la norma perché per legge i Super PAC possono raccogliere e spendere somme illimitate a patto che non vi sia alcun coordinamento strategico diretto con la campagna ufficiale del candidato.
Proprio questo meccanismo ha innescato forti polemiche attorno alla campagna di Abdul El-Sayed. Il nuovo senatore ha infatti incentrato gran parte della sua comunicazione elettorale sul motto “Money Out of Politics”, rifiutando fermamente i fondi provenienti da lobby e corporation, ma non gli oltre 2,3 milioni di dollari spesi in suo favore dal Super PAC Fighting for Michigan, finanziato in prima linea proprio dal suocero. L’analisi dei finanziamenti non si ferma qui. Un’inchiesta di Fox News Digital ha rivelato che la campagna di El-Sayed ha ricevuto tra i 115.000 e i 129.700 dollari da almeno 41 donatori legati al CAIR, tra cui la presidente del consiglio direttivo nazionale Manal Fakhoury e il tesoriere nazionale Eyas Abdeen. Il primo musulmano a sedere nel senato degli Stati Uniti ha inoltre incassato l’appoggio formale di CAIR Action, il braccio di mobilitazione politica del CAIR. I registri finali della FEC mostrano che il suo Super PAC, lo Unity & Justice Fund, ha sostenuto la campagna stanziando quasi 175.000 dollari in spese indipendenti. Queste risorse sono state destinate principalmente ad attività sul territorio, come le operazioni di porta a porta e le campagne di tesseramento elettorale nell’area di Metro Detroit, per favorire l’elezione di El-Sayed. Come rivelato da un’inchiesta giornalistica del network americano CBS News, El-Sayed gode inoltre del sostegno pubblico di Americans for Justice in Palestine, la branca di finanziamento politico legata a American Muslims for Palestine (AMP).
L’inchiesta di CBS News evidenzia a tal proposito una complessa vicenda legale a Chicago intentata da Joyce e Stanley Boim, genitori di un diciassettenne ucciso da Hamas nel 1996, contro l’AMP. I coniugi, che avevano già vinto una causa da 156 milioni di dollari contro l’ormai sciolta Islamic Association for Palestine (IAP), accusano l’AMP di esserne l’alter ego e di aver finanziato il terrorismo. La campagna di El-Sayed non ha rilasciato chiarimenti sul sostegno ricevuto da questi gruppi. Soldi fuori dalla politica dunque, sì: ma solo quelli degli altri.