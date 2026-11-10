Chi ha finanziato la campagna elettorale e la vittoria di Abdul El-Sayed, il primo senatore musulmano degli Stati Uniti?

Alla base dei contributi a sostegno della campagna elettorale di El-Sayed emerge la figura del suocero, il dottor Tayeb Jukaku. Stimato medico nefrologo all’interno della comunità islamica del Michigan, Jukaku è l’ex presidente della sezione statale e attuale membro del consiglio direttivo del CAIR (Council on American-Islamic Relations), oltre a far parte del Comitato dei fondatori dell’ISNA (Islamic Society of North America). Sia il CAIR che l’ISNA vennero menzionati dal governo federale come “co-cospiratori non incriminati” nel celebre caso di finanziamento al terrorismo della Holy Land Foundation del 2007, insieme ad altri 250 gruppi. Nel diritto statunitense, l’espressione unindicted co-conspirator identifica soggetti che l’accusa ritiene abbiano partecipato a un accordo criminale, ma nei cui confronti si decide di non emettere un atto formale di imputazione.

Questo storico processo accertò come alcune organizzazioni no-profit statunitensi avessero inviato oltre 12 milioni di dollari ad Hamas. Sebbene né l’ISNA né il CAIR siano stati formalmente accusati di alcun reato, Lara Burns, agente dell’FBI in pensione e investigatrice capo nel caso della Holy Land Foundation, ha dichiarato a CBS News che “i Fratelli Musulmani operavano clandestinamente attraverso organizzazioni no-profit” da loro istituite negli Stati Uniti a partire dagli anni ‘60.

Inoltre, come riportato in un articolo del The Jerusalem Post, Burns ha parlato di una intercettazione legale dell’FBI avvenuta nel 1993 a Filadelfia durante una riunione dei leader del Palestine Committee. In quell’occasione, l’ex agente ha affermato che i membri del comitato avrebbero definito il perimetro della cospirazione, il quale includeva il sostegno ad Hamas all’estero e l’infiltrazione nelle università, nei media e nella politica degli Stati Uniti, con l’obiettivo di “normalizzare l’ideologia estremista di Hamas e dei Fratelli Musulmani nella società americana”. Ad oggi, Burns ritiene che la rete di supporto di Hamas negli Stati Uniti sia rimasta intatta dopo il processo alla Holy Land Foundation e che sia tuttora attiva sotto forma del Council on American-Islamic Relations e di altri gruppi.

Secondo i dati FEC e i riscontri giornalistici di network come CBS News, Tayeb Jukaku ha donato 300.000 dollari al principale comitato di azione politica che ha sostenuto la campagna elettorale del genero, risultando uno dei maggiori finanziatori individuali della sua corsa al seggio senatoriale. Poiché le norme della Federal Election Commission impongono ai privati cittadini un rigido limite di 3.300 dollari a candidato per singola tornata elettorale del 2026, la quasi totalità di questi fondi è transitata attraverso i Super PAC (comitati d’azione politica per sole spese indipendenti), come il Fighting for Michigan. In altre parole, un normale cittadino non può donare più di 3.300 dollari per un singolo candidato, ma è libero di regalare quanti soldi vuole ai Super PAC. In questo modo, anche se del tutto legalmente, è possibile aggirare la norma perché per legge i Super PAC possono raccogliere e spendere somme illimitate a patto che non vi sia alcun coordinamento strategico diretto con la campagna ufficiale del candidato.