Chi è Abdul El-Sayed, il primo senatore musulmano degli Stati Uniti? Dopo il sindaco Mamdani, la sinistra Usa torna a puntare sull'Islam. Ecco la strategia

I giornali progressisti di mezzo mondo si sono già tuffati a capofitto sulla storia di Abdul El-Sayed definendola una sorta di “miracolo”. Un musulmano che scala i vertici della politica statunitense, che vince un seggio alle elezioni di Midterm nello strategico Stato del Michigan e che riesce a farlo nell'epoca di quel cattivone di Donald Trump, vicinissimo a Israele e a Benjamin Netanyahu, è una favola troppo dolce per poterla relegare in secondo piano. Mettiamoci anche che El-Sayed è una specie di sosia di Zohran Mamdani, il sindaco di New York, anch'egli musulmano, che ha guadagnato hype tra le fila della confusa generazione Z per il suo stile giovanile e le promesse di lottare per l'uguaglianza, e il gioco è fatto. Ecco quindi il protagonista perfetto da sbattere in prima pagina, il personaggio da contrapporre a The Donald, il volto sul quale cucire la narrazione delle Midterm più assurde degli ultimi decenni di storia statunitense. Mr. Abdulrahman Mohamed El-Sayed, che Trump ha più volte sfottu*o in campagna elettorale chiamandolo “Mohammed” e storpiandone il cognome, ha 42 anni. È nato e cresciuto nell'area metropolitana di Detroit, in Michigan, da padre immigrato egiziano. Musulmano americano, ha costruito la sua carriera professionale nei settori della medicina, della sanità pubblica, della ricerca e delle politiche sanitarie prima di entrare in politica.