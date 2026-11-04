“Nei vetri rotti non c’è nessun significato politico”. Intervista totale a Ernesto Castro, la star della filosofia mai tradotta in Italia: “Citare Sorel o Benjamin non trasforma un incendio in una tesi di dottorato”

In Spagna Ernesto Castro è una piccola anomalia: un filosofo accademico che riempie le sale, che ha trasformato le sue lezioni in uno dei canali di filosofia più seguiti del mondo ispanico, e che nonostante questo – o forse proprio per questo – continua a diffidare della propria popolarità. Nato a Madrid nel 1990, insegna Estetica all’Universidad Autónoma de Madrid, dove da anni lavora a un sistema filosofico proprio, che ha battezzato «naturalismo generico». In Italia non è stato ancora tradotto, ed è un vuoto che vale la pena colmare.

La sua bibliografia ha una varietà che da noi sarebbe quasi sospetta. Ci sono i libri di ontologia, come Realismo poscontinental, in cui prova a mettere fine alla vecchia guerra di trincea tra filosofia analitica e continentale. C’è El trap. Filosofía millennial para la crisis en España (2019), che usava un genere musicale disprezzato dalla critica colta per leggere le forme di vita, i desideri e le contraddizioni della generazione cresciuta dentro la crisi del 2008. Ci sono i saggi politici, da Ética, estética y política. Ensayos (y errores) de un metaindignado (2020) a Memorias y libelos del 15M, il bilancio senza indulgenze di un movimento che Castro ha vissuto da dentro, a vent’anni, nelle piazze degli indignados. E c’è una trilogia platonica di romanzi filosofici, inaugurata da Jantipa o Del morir (2022) e proseguita con Perictione o De la libertad (2023), romanzo epistolare ambientato nella Parigi del 1968.

Perché parlarne adesso, e perché in Italia? Perché le piazze sono tornate. Dalla Francia alla Spagna, dal Portogallo al Belgio fino a Milano, una nuova ondata di proteste – spinta dal carovita, dai salari bassi, dalla crisi abitativa – ha riportato in strada una generazione che sventola le bandiere di One Piece accanto a quelle rosse e palestinesi, che riscopre il lessico comunista e che, al tempo stesso, vive in paesi dove le urne premiano le destre radicali. Castro è uno dei pochi pensatori europei che ha già attraversato tutto questo: ha visto un movimento di piazza nascere, diventare partito, entrare nelle istituzioni e deludere molte delle sue promesse. Ne parla senza nostalgia e senza cinismo, con una qualità rara nel dibattito pubblico: la disponibilità a contraddire anche chi lo considera dei suoi.

C’è poi una ragione più intima, tutta italiana. Il pensiero radicale che le nostre lotte hanno prodotto – dall’operaismo di Tronti all’autonomia di Negri – è stato letto, discusso e spesso mitizzato altrove. Sentire come lo giudica un filosofo spagnolo che si è formato su Manuel Sacristán, e che rifiuta di «ereditare l’obbligo di dargli sempre ragione», è un buon modo per guardarci allo specchio. Le risposte che seguono sono un esercizio di quella che Castro chiama la formazione dell’attenzione, contro l’amministrazione dell’indignazione: distinguere dove tutti generalizzano, e pensare proprio quando sarebbe più comodo smettere.