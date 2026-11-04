Trump distrutto alle midterm: e anche oggi la dittatura in Occidente arriverà domani

Il punto è che mentre si torna a credere al potere delle barricate, persuasi che nuove piccole rivoluzioni francesi sapranno rimettere ordine nel disordine globale, gli americani, per dire come la pensano sull’uomo più potente del mondo, hanno usato uno strumento perfettamente legale e previsto dallo stesso sistema che ha permesso a quell’uomo di tornare alla Casa Bianca. Potrebbe sorprenderci, se non fossimo consapevoli che il liberalismo, anche solo nelle sue forme imperfette, garantisce la possibilità di mettere bocca sull’operato di chiunque, fosse anche il presidente degli Stati Uniti d’America. Una nota, va da sé, andrebbe fatta: perché il liberalismo, nella sua forma perfetta, non è un sistema di governo ma un’educazione sentimentale. Sono persuaso che il liberalismo inteso come “spirito della libertà”, così tanto caro a Guido de Ruggiero e a molti altri, non avrebbe permesso che si lasciasse neanche l’uscio aperto a uno come Trump. Ma non per veto dall’alto, per semplice indifferenza agli occhi dei cittadini. Per fortuna o sfortuna, viviamo in un mondo imperfetto, all’interno del quale è possibile sbagliare. Ma per ancora più fortuna, e questo è certo, tra tutti i mondi possibili, il nostro, quello occidentale, ci permette di sbagliare sapendo che potremo poi correggere gran parte dei nostri errori. Le midterm lo hanno dimostrato. Ora ricordiamocelo.