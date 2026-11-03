Ma che ca**o sta succedendo negli Stati Uniti? Il generale silurato e Tucker Carlson che parla della bomba atomica sull'Iran. L’America di Trump è ormai fuori controllo?

In tutto questo disastro poi, qualche giorno fa, è entrato a gamba tesa Tucker Carlson che ha pubblicato un lungo intervento su X nel quale sostiene che Donald Trump potrebbe essere a pochi giorni dalla decisione di utilizzare un'arma nucleare contro l'Iran. Secondo Carlson, il premier israeliano Benjamin Netanyahu starebbe esercitando fortissime pressioni affinché gli americani colpiscano Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo nel quale, secondo le informazioni israeliane richiamate dal commentatore, Teheran avrebbe ripreso attività legate all'arricchimento dell'uranio (se’, come la geniale operazione Martello di Mezzanotte). Carlson sostiene che una decisione potrebbe arrivare entro il 7 novembre, dunque immediatamente dopo le elezioni di Midterm. Carlson, negli ultimi mesi, è diventato uno dei principali oppositori della guerra all'Iran all'interno di quella galassia conservatrice americana che aveva contribuito al ritorno di Trump alla Casa Bianca. Le sue posizioni nei confronti di Israele e Netanyahu sono diventate sempre più radicalmente critiche. Inoltre, aveva già lanciato allarmi simili nei mesi precedenti. La Casa Bianca, interpellata da The War Zone, ha respinto le sue affermazioni, sostenendo che Carlson non abbia alcuna conoscenza dei piani militari o delle intenzioni del presidente. Il 15 ottobre Trump aveva escluso esplicitamente l'utilizzo di armi nucleari contro Teheran, spiegando che gli Stati Uniti non avrebbero bisogno di ricorrervi. E il 2 novembre, parlando con Axios, il presidente ha dichiarato di non avere fretta di decidere se riprendere i bombardamenti, lasciando aperta la possibilità di un accordo. Questo non dimostra che un attacco non avverrà, ma rende ancora meno giustificabile presentare l'indiscrezione di Carlson come una decisione già presa. C'è però un precedente sul quale proprio noi di MOW avevamo scritto in ripresa ad un’indiscrezione del New York Post. All’inizio di aprile si era effettivamente levato in volo il Boeing E-4B Nightwatch, il cosiddetto "aereo dell'Apocalisse" americano, poche ore prima di un ultimatum lanciato da Trump all'Iran. Si tratta di un velivolo progettato per consentire ai massimi vertici politici e militari statunitensi di continuare a dirigere le operazioni anche nell'eventualità di una guerra nucleare o della distruzione dei centri di comando a terra. Una specie di Pentagono volante, protetto e dotato di sistemi di comunicazione militare avanzatissimi. Il volo era stato effettivamente osservato. Qualche settimana dopo era circolata una storia ancora più inquietante. Larry C. Johnson, ex analista della Cia, aveva sostenuto che Trump avesse tentato di ricorrere ai codici nucleari durante una riunione d'emergenza alla Casa Bianca e che il generale Dan Caine, presidente dei capi di Stato maggiore congiunti, si fosse opposto. Una vicenda che, se confermata, avrebbe avuto conseguenze istituzionali enormi. Lo stesso Johnson ha successivamente ammesso di non avere riscontri sulla veridicità della ricostruzione. Ad ogni modo l’appuntamento delle Midterm, combinato con le recenti elezioni israeliane e la guerra in Iran, dove gli Stati Uniti si trovano del tutto impantanati in una guerra che si sarebbe dovuta risolvere in un blitzkrieg, vogliono ora vincere la guerra dello Stretto e questo sì, continuerà ad avere pesanti ripercussioni su tutto il mondo.