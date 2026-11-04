Trump ha perso le midterm e ora cosa succede? Dalla guerra in Iran alla settimana anticomunista

Attenzione però, perché lo tsunami democratico non si è fermato al Congresso, ma ha investito anche le elezioni per i governatori. I Dem hanno infatti conquistato vittorie pesanti in diversi Stati ribaltando equilibri consolidati anche in alcune tradizionali roccaforti repubblicane. In Texas, per esempio, Gina Hinojosa ha sconfitto il governatore uscente Greg Abbott diventando la prima donna latina a guidare lo Stato e riportando un democratico alla guida del Texas (per la prima volta dal 1995). In Georgia, Keisha Lance Bottoms ha battuto il repubblicano Rick Jackson diventando la prima donna afroamericana eletta governatrice negli Stati Uniti. Successi democratici anche in Ohio, dove Amy Acton ha superato Vivek Ramaswamy, e in Iowa, con Rob Sand vittorioso su Zach Lahn. Un'avanzata piuttosto significativa, considerando che i Repubblicani detenevano la maggioranza dei governatorati americani dal 2010... E adesso? Per Trump si mette abbastanza male. Non solo perché gli elettori hanno sostanzialmente bocciato lui e i suoi due anni in carica, dai dazi alla guerra all'Iran a una ripresa economica che ha fatto più felici i ricconi della Silicon Valley che non gli americani bianchi e arrabbiati sconfitti dalla globalizzazione. Ma anche perché il tycoon dovrà fare i conti con un governo e un'attività legislativa quasi paralizzate. La sensazione è che nei prossimi due anni The Donald sfrutterà gli ambiti nei quali avrà mano libera: politica estera e campo militare. Attenzione quindi a un inasprimento del conflitto in Iran, all'intensificarsi del dialogo con la Russia di Vladimir Putin, al rilancio dei rapporti con la Cina e, perché no?, anche la ripresa dei colloqui con Kim Jong Un. Tutto per mostrarsi ancora pimpante agli occhi degli elettori. Ne vedremo ancora delle belle.