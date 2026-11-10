Jensen Huang di Nvidia non è l’unico. Tutti i mega milionari delle piattaforme hi-tech hanno donne asiatiche vicino: è un caso? Alla fine la fi*a ti frega sempre

Non è finita qui perché alcuni azionisti hanno avviato una causa collettiva contro la società e il suo amministratore delegato, accusandoli di aver nascosto informazioni potenzialmente rilevanti per gli investitori. Attenzione però, perché Huang non è l’unico uomo al vertice dell’industria tecnologica americana ad avere una compagna di origini asiatiche. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e capo di Meta, è sposato con Priscilla Chan, figlia di rifugiati vietnamiti di origine cinese, conosciuta ad Harvard. Sundar Pichai, amministratore delegato di Google e Alphabet, ha incontrato la moglie Anjali durante gli studi all’Indian Institute of Technology di Kharagpur. Satya Nadella, alla guida di Microsoft, è sposato con Anupama, conosciuta attraverso i legami familiari in India. Ci sarebbero anche Brian Armstrong di Coinbase, accompagnato con Angela Meng, e Larry Ellison di Oracle in tandem con Jolin Zhu. Certo, non ci sono prove di comportamenti illeciti o di collegamenti con attività di intelligence, ma il dato sociologico è curioso: accanto ai grandi capi delle big tech Usa c'è sempre una donna asiatica. Nella Silicon Valley, dove i capitali e i talenti arrivano da ogni angolo del pianeta, anche le relazioni sentimentali riflettono una dimensione internazionale emblematica nel corso di questa nuova Guerra Fredda che stiamo vivendo. Dal canto suo Huang non vende semplicemente processori: dalle sue mani transita il futuro dell’intelligenza artificiale, dei sistemi militari, della sorveglianza e della competizione tecnologica tra Washington e Pechino. Una posizione che lo rende un bersaglio potenzialmente interessante per qualsiasi servizio di intelligence straniero.