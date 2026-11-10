Jensen Huang di Nvidia non è l’unico. Tutti i mega milionari delle piattaforme hi-tech hanno donne asiatiche vicino: è un caso? Alla fine la fi*a ti frega sempre

Se Jensen Huang ha un problema, Nvidia ne ha uno molto più grosso. Il fondatore e amministratore delegato del colosso dei semiconduttori, ovvero l’uomo che ha trasformato le schede grafiche in uno degli strumenti più preziosi della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, è finito al centro di una brutta storia, quasi beffarda, che mescola sesso, spionaggio internazionale e affari miliardari. In sostanza, il “povero” Huang ha ammesso di essere stato infedele alla moglie Lori, chiedendo pubblicamente scusa alla famiglia e ai dipendenti. Non sarebbe un problema enorme, questo, al netto di fedeltà e morali. Il vero problema riguarda semmai l’identità della sua presunta amante: non proprio una persona qualsiasi. Si chiama Alice Huang, è una manager cinese che ha lavorato per Megaspeed, società con sede a Singapore attiva nel settore dei data center, e sarebbe stata considerata dai servizi di intelligence statunitensi una possibile risorsa di Pechino. Insomma, una spia.
La donna avrebbe avuto accesso all’entourage del numero uno di Nvidia proprio mentre Washington temeva che alcuni chip americani potessero essere dirottati verso la Cina aggirando le restrizioni sulle esportazioni. Huang, 63 anni, non è un dirigente qualunque: Nvidia vale migliaia di miliardi di dollari, domina il mercato dei processori per l’intelligenza artificiale ed è uno degli strumenti principali attraverso cui gli Stati Uniti cercano di mantenere il vantaggio tecnologico sulla Cina. Analizzando la vicenda con le lenti della sicurezza nazionale si capisce perché una scappatella può costare molto più di un matrimonio. La Bbc, per esempio, ha spiegato che le autorità americane sospettassero che Alice Huang lavorasse per Pechino e che la vicenda ha spinto Nvidia a dare il via a un’indagine indipendente. La società ha dichiarato di non avere elementi per ritenere che siano stati compromessi segreti aziendali o la sicurezza nazionale americana. Donald Trump ha intanto detto di aver parlato con il manager, sostenendo di credere alla sua versione dei fatti. La scappatella di Me.Huang é costata cara, visto che il titolo Nvidia ha perso terreno a Wall Street: nella seduta di lunedì 9 novembre le azioni hanno chiuso in ribasso del 4,3%, bruciando circa 190 miliardi di dollari di capitalizzazione (ripetiamo: 190 miliardi di dollari).
Non è finita qui perché alcuni azionisti hanno avviato una causa collettiva contro la società e il suo amministratore delegato, accusandoli di aver nascosto informazioni potenzialmente rilevanti per gli investitori. Attenzione però, perché Huang non è l’unico uomo al vertice dell’industria tecnologica americana ad avere una compagna di origini asiatiche. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e capo di Meta, è sposato con Priscilla Chan, figlia di rifugiati vietnamiti di origine cinese, conosciuta ad Harvard. Sundar Pichai, amministratore delegato di Google e Alphabet, ha incontrato la moglie Anjali durante gli studi all’Indian Institute of Technology di Kharagpur. Satya Nadella, alla guida di Microsoft, è sposato con Anupama, conosciuta attraverso i legami familiari in India. Ci sarebbero anche Brian Armstrong di Coinbase, accompagnato con Angela Meng, e Larry Ellison di Oracle in tandem con Jolin Zhu. Certo, non ci sono prove di comportamenti illeciti o di collegamenti con attività di intelligence, ma il dato sociologico è curioso: accanto ai grandi capi delle big tech Usa c'è sempre una donna asiatica. Nella Silicon Valley, dove i capitali e i talenti arrivano da ogni angolo del pianeta, anche le relazioni sentimentali riflettono una dimensione internazionale emblematica nel corso di questa nuova Guerra Fredda che stiamo vivendo. Dal canto suo Huang non vende semplicemente processori: dalle sue mani transita il futuro dell’intelligenza artificiale, dei sistemi militari, della sorveglianza e della competizione tecnologica tra Washington e Pechino. Una posizione che lo rende un bersaglio potenzialmente interessante per qualsiasi servizio di intelligence straniero.