La Cina suona il requiem anche per Volvo. Vendite e ricavi a picco e 2.500 tagli in arrivo: perché è un allarme per le auto europee

La risposta di Volvo sarà quindi una maggiore integrazione con la casa madre: nuovi modelli sviluppati direttamente per il pubblico cinese, software locali e piattaforme meno costose fornite da Geely. Il piano industriale prevede il lancio di 13 nuovi veicoli entro il 2030, sette destinati ai mercati occidentali e sei progettati specificamente per la Cina insieme alle società del gruppo. In ogni caso q uesta vicenda va oltre i problemi di un singolo marchio e rappresenta un campanello d'allarme per l'intera industria automobilistica europea. La concorrenza cinese non sta mettendo sotto pressione soltanto le aziende che vendono direttamente nel mercato asiatico, ma anche quelle che devono difendere le proprie quote in Europa e negli Stati Uniti. Volkswagen, BMW, Porsche, Stellantis e Jaguar Land Rover stanno affrontando difficoltà legate a margini ridotti, costi produttivi elevati, dazi commerciali e investimenti sempre più onerosi nella transizione elettrica. Alcuni gruppi hanno già avviato ristrutturazioni e riduzioni del personale, mentre altri stanno rivedendo le proprie strategie commerciali e industriali. Il problema è che i produttori del Dragone hanno progressivamente accorciato le distanze tecnologiche con i concorrenti occidentali e, in diversi segmenti, sono riusciti a superarli sul rapporto tra prezzo, dotazioni e innovazione. La stessa Volvo, che avrebbe dovuto beneficiare dell'appartenenza a Geely, si trova ora a dover imparare dalla propria proprietà come progettare automobili capaci di soddisfare i consumatori cinesi. La lezione è chiara: il capitale cinese può sostenere un marchio europeo, offrirgli tecnologie e ridurne i costi, ma non garantisce automaticamente vendite e competitività.