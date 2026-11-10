Chi è il misterioso Rosario Sersa e cosa c'entra con gli attentatori di Sigfrido Ranucci? Il nuovo nome tirato fuori dall'ultima puntata di Report sull'inchiesta Lavitola

Il servizio di ieri, infatti, più che raccontare di Lavitola, dei suoi rapporti con Ranucci e della bomba, torna ancora una volta su “gli interessi” che gravitano attorno al cantiere Vittoria. Una serie di nomi, allusioni e domande che, insieme, finiscono per costruire un aggrovigliato quadro, con al centro un nuovo protagonista: Rosario Sersa. Ma andiamo con ordine.

Al centro c’è, di nuovo, l’acquisto dell’ormai noto cantiere dopo la fuoriuscita degli storici proprietari, la famiglia Duò, e le tensioni tra il presidente Roberto Cavazzana e l’ex amministratore delegato Francescomaria Tuccillo, titolare del 5% delle quote. Tuccillo avrebbe tentato di rilevare la società con l’appoggio di ambienti vicini a Finmeccanica e Fincantieri: nel 2023, infatti, Alberto Patergnani, ex coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Antonino Schiro, già advisor e poi liquidatore della società, avrebbero cercato di coinvolgere il ministro Guido Crosetto per favorire un investimento di Fincantieri. A spuntarla, però, è stato il geologo Cavazzana che, nel 2025, un giorno dopo il ritrovamento da parte di Daniele Autieri di due fucili mitragliatori in un capannone del cantiere, avrebbe invitato Tuccillo alle dimissioni.

Poi, improvvisamente e senza soluzione di continuità, dal mare si passa ai cieli, e si parla di un altro progetto imprenditoriale di Cavazzana: la costruzione di un aeroporto cargo nel Polesine. Un progetto simile a quello che si immaginava qualche anno fa a Grazzanise, dove sorge l’aeroporto militare circondato da terreni di proprietà di persone riconducibili al clan dei Casalesi. Il collegamento con i Casalesi? La somiglianza fra i progetti aeroportuali. Per Report, però, è un’ottima occasione per buttare in mezzo, nel marasma societario, anche Francesco Schiavone “Sandokan” e Michele Zagaria, che con Cavazzana e l’aeroporto del Polesine non c’entrano nulla.