Chi è il misterioso Rosario Sersa e cosa c'entra con gli attentatori di Sigfrido Ranucci? Il nuovo nome tirato fuori dall'ultima puntata di Report sull'inchiesta Lavitola

Report è tornato, senza Ranucci, ma con lo stesso metodo. Per “ripulirsi”, il programma d’inchiesta di Rai3 prometteva di partire con il botto: un’inchiesta su Valter Lavitola. Ma “Piste e depistaggi”, lo spezzone andato in onda ieri, con il faccendiere e con quello che è successo quest’estate c’entra molto poco. Di Lavitola si parla, si parla del suo tentativo di depistare le indagini, di dirottare l’attenzione sul cantiere Vittoria di Adria e di indicare la “manina” dei servizi israeliani. Daniele Autieri e Report abboccano, ci fanno addirittura un servizio, dove il presidente del cantiere Roberto Cavazzana e i vertici della Arkipiù vengono ricollegati alla bomba di Torvajanica con tanto di spostamenti e intercettazioni. Poi la pista tramonta e anche Report finisce di occuparsene… fino ad ora.
Il servizio di ieri, infatti, più che raccontare di Lavitola, dei suoi rapporti con Ranucci e della bomba, torna ancora una volta su “gli interessi” che gravitano attorno al cantiere Vittoria. Una serie di nomi, allusioni e domande che, insieme, finiscono per costruire un aggrovigliato quadro, con al centro un nuovo protagonista: Rosario Sersa. Ma andiamo con ordine.
Al centro c’è, di nuovo, l’acquisto dell’ormai noto cantiere dopo la fuoriuscita degli storici proprietari, la famiglia Duò, e le tensioni tra il presidente Roberto Cavazzana e l’ex amministratore delegato Francescomaria Tuccillo, titolare del 5% delle quote. Tuccillo avrebbe tentato di rilevare la società con l’appoggio di ambienti vicini a Finmeccanica e Fincantieri: nel 2023, infatti, Alberto Patergnani, ex coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Antonino Schiro, già advisor e poi liquidatore della società, avrebbero cercato di coinvolgere il ministro Guido Crosetto per favorire un investimento di Fincantieri. A spuntarla, però, è stato il geologo Cavazzana che, nel 2025, un giorno dopo il ritrovamento da parte di Daniele Autieri di due fucili mitragliatori in un capannone del cantiere, avrebbe invitato Tuccillo alle dimissioni.
Poi, improvvisamente e senza soluzione di continuità, dal mare si passa ai cieli, e si parla di un altro progetto imprenditoriale di Cavazzana: la costruzione di un aeroporto cargo nel Polesine. Un progetto simile a quello che si immaginava qualche anno fa a Grazzanise, dove sorge l’aeroporto militare circondato da terreni di proprietà di persone riconducibili al clan dei Casalesi. Il collegamento con i Casalesi? La somiglianza fra i progetti aeroportuali. Per Report, però, è un’ottima occasione per buttare in mezzo, nel marasma societario, anche Francesco Schiavone “Sandokan” e Michele Zagaria, che con Cavazzana e l’aeroporto del Polesine non c’entrano nulla.
Ed è proprio riguardo all’aeroporto nel Polesine che entra in gioco Rosario Sersa. Pugliese, ex carabiniere, negli anni ha costruito un percorso nella consulenza e nella finanza che passa da Torino, Londra e Chișinău. Oggi è indicato come titolare della CFA Network Limited, società registrata nel Regno Unito, e come amministratore della CFA Invest Group in Moldavia. Proprio attraverso CFA Network avrebbe firmato, a fine 2024, un accordo di non divulgazione con Cavazzana e Arkipiù riguardante l’aeroporto. Il ruolo di Sersa sarebbe stato reperire i fondi per la costruzione.
Qui finiscono i fatti, ma cominciano le allusioni. Per dare un tocco di mistero, Report non manca di sottolineare l’investitura di Sersa fra i Cavalieri di Malta, che lui stesso rivendica con orgoglio sui social. Poi, secondo il servizio, Sersa sarebbe stato titolare in passato di un’altra società di consulenza, la Seros Consulting, con sede a Cicciano, il comune dove risiede Gomes Clesio Tavares, indicato come intermediario della bomba a Ranucci, e Antonio Passariello, indicato come uno degli esecutori materiali. Ed ecco che, attraverso un complicato gioco di leve e specchi, Sersa si ritrova accostato alla bomba a Sigfrido Ranucci. Di Lavitola? Neanche l’ombra.