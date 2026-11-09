Caro Report, datti una svegliata! Così sei fiacco. Scelta dei servizi debole e un po' paracula: ecco perché la prima puntata del dopo Ranucci non ha funzionato

Ma, ancora peggio dei conduttori, è stata la scaletta. Ma come? Report ritorna dopo un'estate in cui si è parlato solo di Report, gli occhi dell'Italia sono puntati su Rai3, tre mesi a rivendicare come il programma sia la spina nel fianco dei potenti e menate varie e la prima puntata, quella più attesa, che dovrebbe mettere in chiaro tutto, ha come pezzo forte un servizio su Lavitola che poi vira (di nuovo) sul cantiere Vittoria, tra l'altro inserita a metà puntata? La serata inizia piatta con un servizio sull'inquinamento, prosegue soporifera con gli "influencer del degrado", si impenna leggermente con "piste e depistaggi" per poi adagiarsi definitivamente con un (altro) servizio sui tartufi.

E poi, parliamone, del servizio su Lavitola. Poteva essere l'occasione per chiarire definitivamente i rapporti fra il faccendiere e Ranucci e le possibili influenze nella conduzione, ma hanno preferito di no. Prometteva di essere un servizio sui depistaggi orchestrati da Lavitola, ma alla fine non è stato nemmeno quello. Di Lavitola si parla per una decina di minuti autoassolutori, in cui Daniele Autieri spiega cose che erano già emerse quest'estate. Il servizio poi vira decisamente verso una fumosa accozzaglia di accostamenti più o meno sconclusionati fra il clan dei Casalesi, Israele, un aeroporto nel Polesine e uno in Campania (che tra loro non c'entrano, ma dal servizio non si capisce), e di nuovo il cantiere Vittoria, Cavazzana, Tuccilo, e un nuovo personaggio: Rosario Sersa, che viene allusivamente collegato a uno dei mandanti della bomba (anche qui in maniera abbastanza fumosa). Resta l'unico spunto interessante in quasi un'ora di servizio, senza giungere ad alcun punto. Report, con tutto il materiale emerso quest'estate, poteva fare qualcosa di più. E a darci ragione sono soprattutto gli ascolti. Lo scorso anno Ranucci aveva esordito con un 9,3%, ieri la puntata ha totalizzato il 6,6% di share, che, considerando la spinta mediatica e la curiosità della prima volta, è un risultato a dir poco deludente. Il giudizio resta sospeso fino a domenica prossima. Ma se il buongiorno si vede dal mattino...