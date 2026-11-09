Ve lo ricordate il mostro di Foligno? Ora c’è il “rischio” che torni libero dopo il lungo ricovero in una Rems

Luciano aveva rinunciato a tutto, trasformando il lutto in un apostolato civile attraverso la fondazione dell'associazione “La Marcia degli Angeli”. Oggi Luciano non c’è più, ma il testimone, adesso che ce ne è bisogno, ha provato a raccoglierlo sua moglie Silvana. “Sono 33 anni – ha detto a La Nazione -ma la paura non passa, i giudici facciano il possibile perché questo non accada”. Per “questo” intende i nuovi e inquietanti sviluppi giudiziari. Luigi Chiatti, classe 1968 e dunque non ancora sessantenne, ha formalmente scontato la sua condanna a trent'anni di reclusione (ridotti a ventidue effettivi grazie a benefici e buona condotta).