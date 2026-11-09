Ve lo ricordate il mostro di Foligno? Ora c’è il “rischio” che torni libero dopo il lungo ricovero in una Rems

Se Luciano Paolucci fosse stato ancora vivo non avrebbe permesso che la notizia scivolasse via nel silenzio o venisse relegata nelle pagine di una qualche testata locale. Quale notizia? Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, potrebbe tornare libero. Luciano Paolucci avrebbe alzato la voce. Avrebbe scritto. Avrebbe urlato il suo dissenso in ogni sede istituzionale e mediatica senza negare il profilo di umanità che comunque serve davanti a certe questioni. Luciano aveva consacrato l’intera esistenza a una battaglia inflessibile dopo che, il 7 agosto 1993, proprio Luigi Chiatti aveva barbaramente assassinato suo figlio Lorenzo, un ragazzo di appena tredici anni. Quell'omicidio seguiva temporalmente quello del piccolo Simone Allegretti, di soli quattro anni, trucidato il 4 ottobre 1992.
Luciano aveva rinunciato a tutto, trasformando il lutto in un apostolato civile attraverso la fondazione dell'associazione “La Marcia degli Angeli”. Oggi Luciano non c’è più, ma il testimone, adesso che ce ne è bisogno, ha provato a raccoglierlo sua moglie Silvana. “Sono 33 anni – ha detto a La Nazione -ma la paura non passa, i giudici facciano il possibile perché questo non accada”. Per “questo” intende i nuovi e inquietanti sviluppi giudiziari. Luigi Chiatti, classe 1968 e dunque non ancora sessantenne, ha formalmente scontato la sua condanna a trent'anni di reclusione (ridotti a ventidue effettivi grazie a benefici e buona condotta).
Dal 2015 il geometra reo confesso si trova confinato all'interno di una Rems, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza situata a Capoterra, in Sardegna. Per circa un decennio il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha continuato a prorogare la misura detentiva sanitaria sulla base delle relazioni interne alla struttura, bloccando le istanze di liberazione presentate a partire dal 2020.
Adesso, tuttavia, lo scenario rischia di subire una svolta. Nella prossima udienza, fissata per la fine del mese di novembre, verrà formalizzato l'incarico per una nuova e approfondita perizia psichiatrica tesa a valutare lo stato mentale e l'attuale pericolosità sociale del detenuto. Un esame tecnico che non si verificava da oltre dieci anni. Maria Cristina Ornano, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ha ribadito che il riesame costituisce un presupposto imprescindibile per una misura che deve rimanere rigorosamente "concreta e attuale", ricordando la necessità di ponderare il delicato equilibrio tra la tutela della salute individuale e l'inderogabile interesse alla sicurezza collettiva. Il rischio concreto che Chiatti possa lasciare la struttura sarda e tornare a piede libero, magari proprio in quell’Umbria che aveva macchiato col sangue di giovanissime vittime innocenti, c’è e, di fatto, riapre a una grande domanda: fino a dove è giusto garantire possibilità di redenzione?