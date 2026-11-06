Mamma e figlia avvelenate a Natale: un escluso, altri escussi e un “ci scusi”? Occhio, gli inquirenti potrebbero chiamare anche voi

A proposito di libri, in poche settimane sono spuntati ben tre volumi su Pietracatella. L’autore di uno di questi, Agostino Rocco, è dovuto passare per gli uffici della questura campobassana lo scorso 4 novembre, probabilmente per spiegare agli investigatori quali fonti ispirino certe ipotesi romanzate. E mentre gli autori scrivono e i professori verbalizzano, Gianni Di Vita – marito e padre delle vittime, rimasto parte offesa e non (ancora?) indagato – torna a sfogarsi pubblicamente con la giornalista Alessandra Potena. Dichiara di non avere nulla da nascondere, implora che la verità trionfi per la serenità sua e dell'altra figlia Alice, ma si spinge oltre: confessa di sperare quasi che non si tratti di un omicidio, perché scoprire che qualcuno ha voluto sterminare la sua famiglia rappresenterebbe "una seconda tragedia".

Finita qui? No, non ancora. Perché in queste ore ha cominciato a girare anche una ipotesi nuova. Anzi, una ipotesi che forse nuova non è, ma è tornata a farsi concreta. Ruota sempre intorno alla famiglia, ma c’entrerebbe niente (o comunque solo marginalmente) il così detto movente passionale. Anzi, sul piano del movente passionale sembrano essersi sgonfiati i sospetti su Michele, il chimico e marito dell’amica speciale di Gianni Di Vita. Ma un anno di indagini hanno già detto che tutto potrà cambiare ancora. E, forse, pure che con tutta la gente ascoltata dagli inquirenti, essendo Pietracatella così piccola, chiunque potrà aspettarsi una convocazione.