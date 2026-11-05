Dovete leggere questa intervista alla presidente del centro antiviolenza “Perseo”, Fulvia Siano: “Femminicidio? La vera emergenza sono i bambini abusati. E se parli di violenza sugli uomini viene asfaltata”

Di recente Elisa ha dichiarato di aver subito un abuso da bambina e online si sono scatenati un po' di commenti, alcuni ovviamente di empatia, ma molti altri che la dipingevano come una martire che un giorno si sveglia e decide di confessare un abuso. Secondo lei, dal punto di vista psicologico, cosa scatta nella testa delle persone quando c'è una rivelazione di questo tipo?

Intanto non farei una generalizzazione. C'è chi riesce a essere empatico e chi no, è difficile stabilire cosa scatti nella testa delle persone. Se mi chiede se in questi commenti ci vedo il patriarcato, la risposta è no. Io vedo persone che non riescono a entrare in sintonia emotiva con l’altro; tutto dipende anche da cosa hanno vissuto nella loro vita. Questo ovviamente non giustifica i commenti denigratori che possono far male a un’altra persona. Le spiegazioni possono essere molteplici. Possiamo dire che chi scrive quei commenti può essere semplicemente una persona arida? Io dico spesso che anche gli uomini subiscono violenza. Quando nel mio profilo l’ho fatto notare, c’è stata gente che è venuta a darmi della merdaccia nei commenti.

Elisa ha detto di averlo dichiarato per liberarsi ma anche “per cercare di essere utile alle tante ragazze e donne, e ai tanti ragazzi, che hanno subito abusi”.

In questo caso il messaggio è di diversa natura dalla solita riduzione: “Lo faccio per aiutare le donne che hanno subito violenza”. Le parole sono importanti, a questo va prestata attenzione.

Quindi secondo lei quello che disturba questi utenti, in genere, è proprio il fatto che si parli di donne e quindi del concetto di patriarcato?

Evidentemente sì, è quello che poi muove, perché alla fine della fiera dov'è che spesso si va a parare? Sempre verso un odio generalizzato nei confronti del genere maschile. Io l’ho anche scritto nell'introduzione del mio libro. Anch'io sono stata vittima di abusi. È chiaro che ci vuole una consapevolezza, ci vuole un percorso psicoterapeutico, bisogna essere accompagnati. Però la mia esperienza è per tutte le donne così come per tutte le persone vittime di violenza. Perché l'abuso sessuale, la violenza fisica, la violenza psicologica la può subire chiunque. Allora, se io parlo in questo modo, non diventa una guerra e tantomeno scateno reazioni che capisco non siano positive. Ma sono abituata a essere fraintesa, come probabilmente succederà dopo questa intervista. So già che su questa cosa diranno: “La dottoressa Siano nega la violenza sulle donne”, e basta. Questa è proprio una bastardata, perché anche rispetto a questa notizia stiamo parlando dell'abuso sessuale di una minore. Ecco perché Elisa fa bene a specificare che lo sta condividendo “per tutte le persone vittime di violenza”. Se omettiamo i bambini maschi è come se stessimo dicendo che i bambini maschi non subiscono abusi, e questa è una cosa che purtroppo si fa spesso.