Ma ci voleva Mattarella per dire ai magistrati di darsi una calmata sui social?

Gli esempi abbondano. L’ultimo risale a ottobre: sulla bacheca Facebook di Alessandro Di Cicco, magistrato della procura di Roma, è comparso un post con insulti alla premier Giorgia Meloni, per non aver firmato il decreto sugli aumenti di stipendio delle toghe, difendendosi poi parlando di un fantomatico quanto bizzarro attacco hacker. C’è il caso di Iolanda Apostolico, giudice a Catania, che nell’ottobre 2023 aveva annullato il trattenimento di quattro migranti tunisini nel Cpr di Pozzallo, disapplicando di fatto il decreto Cutro. Pochi giorni dopo Salvini ha diffuso un video del 2018 che la ritraeva a una manifestazione per lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti, e a far discutere all’epoca furono alcuni commenti sul suo profilo Facebook, poi chiuso, di tono volgare e offensivo verso Salvini.

C’è Paolo Luppi, giudice a Imperia, al quale sono stati contestati tre post del 2021. Due erano rivolti all’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti, definita “guerrafondaia”. Il terzo, pubblicato all’indomani della festa della donna, prendeva di mira cinque parlamentari di vari schieramenti, Gelmini, Carfagna, Boldrini, Santanchè e Meloni, accomunate a Vanna Marchi. C’è una pm di Roma che nel 2015, mentre erano in corso indagini sull’amministrazione capitolina, definì su Facebook l’allora sindaco Ignazio Marino un “beota”.

Casi che denotano anche una certa ignoranza nell’utilizzo dei mezzi digitali che non è scusabile per profili dal così alto grado di responsabilità e professionalità. Nel moderno scenario di guerra ibrida, tra l’altro, si scrive social, ma per gli hacker e i malintenzionati si legge fonti aperte e masse di dati utilizzabili, in un modo o nell’altro, per destabilizzare il Paese.

Per non parlare poi dei magistrati opinionisti, che pascolano fra talk show televisivi, giornali e conferenze stampa roboanti. Una pratica esasperata dal dibattito dello scorso anno sul referendum sulla giustizia, che ha visto le toghe scendere in campo per difendere sé stessi, il loro potere e le loro correnti, con dichiarazioni spesso discutibili (vedi Gratteri). Ma il richiamo non vale certo per una parte sola. Il 28 ottobre, due settimane prima del discorso, Meloni, in un video sui social, ha definito “vergognosa” la decisione della gip che non aveva convalidato il fermo di Youssef Siher. A febbraio Mattarella aveva espresso sorpresa e preoccupazione per alcune dichiarazioni del ministro Nordio, che aveva rivolto critiche pesantissime al Csm. E lo stesso discorso di martedì ricorda che i magistrati “non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri”. Equilibrio, dignità e misura... questi sconosciuti.