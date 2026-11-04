Meloni “tanti nemici tanto onore” mode ON: dopo i magistrati, è il turno delle Banche, ma ecco perché qui si può fare (e farci) molto male

Ora però non ci stanno i soldi e bisogna raschiare il fondo del barile in qualche modo. Quel che Meloni e Messina si dissero nell’autunno dell’anno scorso non è più rilevante. Non importa più quella volontà di trovare un’intesa per “dare stabilità ai conti pubblici”. Passa nemmeno un anno e nel documento programmatico di bilancio che cosa si ritrova il povero Messina? 5 miliardi di tasse al settore finanziario. Aò, si solleva il presidente dell’Abi Antonio Patuelli. Ma Salvini è contento. Eh le banche, figa, sono l’emblema. Se non spacchi la banca sei un… e no questo non l’ha detto Salvini, ma il sentire comune, che più o meno combacia. Perlomeno i facinorosi del 17 ottobre non hanno infierito che sulle vetrine del quadrilatero della moda a Milano, lasciando intonse le povere filiali. Già al Festival Internazionale dell’Economia di Torino (quello dove ci sono Cruciani e Parenzo? No… quello è a Trento), scrive Repubblica, Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo e vicepresidente vicario dell’Abi, aveva denunciato questo mancato accordo invocando addirittura una class action promossa dagli azionisti di tutte le banche incluse nel perimetro dell’accordo. Percorso, tra l’altro, quasi obbligato. Come può pretendere il governo di accordarsi un’altra volta con i banchieri – che non sono certo tuo cugino Alfredo. Ormai quelli non si fidano più. Il danno è fatto. Un po’ come gli iraniani con Trump. La situazione non è molto diversa.