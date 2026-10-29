Per quanto tempo Giorgia Meloni potrà ancora dire no al gas russo?

Forse per capirne qualcosa dobbiamo ascoltare più attentamente le parole dell’ad di Eni. Il 12 aprile scorso Descalzi, intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega, parlava apertamente della necessità di sospendere il divieto europeo sulle importazioni di gas naturale liquefatto russo previsto per il 1° gennaio 2027. Si tratta di circa 20 miliardi di metri cubi di gas di cui l’Europa dovrebbe privarsi proprio mentre la guerra in Iran e le difficoltà dello stretto di Hormuz stanno mettendo a dura prova gli approvvigionamenti energetici internazionali. La proposta aveva trovato immediatamente il sostegno di Matteo Salvini, mentre Giorgia Meloni, due giorni dopo, aveva già frenato, ricordando che le sanzioni economiche contro Mosca rappresentano una delle armi più efficaci per costringere Vladimir Putin a negoziare la pace in Ucraina. Descalzi, però, non ha mai smesso di parlare del problema. L’ultima sua uscita è del 27 ottobre, al Forum Economico Moneta, dove ha ricordato che dal mercato europeo sono scomparsi circa 150 miliardi di metri cubi di gas russo, sostituiti soprattutto dalle forniture statunitensi. Pochi giorni prima, il 23 ottobre, in un’intervista a Milano Finanza, aveva chiarito che l’Italia, grazie alla diversificazione degli approvvigionamenti, non ha più bisogno del gas russo. Ma altri Paesi dell’Unione europea potrebbero averne ancora bisogno. E qui sta il punto. Perché il gas che arriva dagli Stati Uniti deve essere liquefatto, trasportato attraverso l’Atlantico e infine rigassificato, attraverso una filiera industriale e logistica assai più complessa di quella dei vecchi gasdotti. Questo non significa automaticamente che agli italiani costi più del gas russo, come lo stesso Descalzi ha più volte precisato, ma significa che l’Europa è diventata molto più esposta ai costi dei trasporti e alla competizione internazionale per accaparrarsi le forniture. E soprattutto significa che non basta mettere in sicurezza gli approvvigionamenti italiani se poi il mercato energetico europeo è unico. Parliamo di Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi, dove, secondo l’autorità europea dell’energia Acer, continuano ad arrivare carichi di gas naturale liquefatto russo nell’ambito dei contratti ancora consentiti. Ma anche di Paesi come Ungheria, Slovacchia e Grecia, dove risultano tuttora contratti per le forniture attraverso i gasdotti. La Germania, poi, ne ha un disperato bisogno. Eppure Meloni, almeno sul ritorno alle forniture russe, continua a fare orecchie da mercante. E mentre la premier difende la linea geopolitica del suo governo, i mercati energetici europei stanno cominciando a presentare il conto. Il 28 ottobre il prezzo del gas europeo è tornato a toccare i 100 euro per megawattora, per la prima volta dal dicembre 2022. E il giorno successivo, cioè oggi, 29 ottobre, è arrivata una dichiarazione piuttosto significativa proprio dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica italiano. Il direttore generale Mercati e infrastrutture energetiche del ministero, Alessandro Noce, intervenendo al Montel Italian Energy Day di Milano, ha infatti accusato la Germania di aver ritardato troppo a lungo il riempimento dei propri depositi di gas, contribuendo così all’impennata dei prezzi. Secondo quanto riportato da Reuters, l’Italia avrebbe speso circa 300 milioni di euro per riempire i propri stoccaggi, mentre i tedeschi avrebbero ritardato gli acquisti anche per ragioni legate alla prevista privatizzazione dei gruppi energetici Uniper e Sefe. Il risultato?