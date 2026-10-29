Ma cosa ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa di ieri? Ha sfanculato la Lega sull'Ucraina, si è scusata (ma non troppo) su Siher e ha provato a rispondere sul carovita. Ecco come

Le misure illustrate vanno dove il governo ritiene che il caro vita faccia più male: aiuti per le partite IVE e per i giovani, e poi per agricoltori e pescatori, che nelle ultime settimane hanno protestato, soprattutto al Sud, contro il caro gasolio. Per gli autonomi la soglia del regime forfettario, la flat tax tanto cara alla Lega, sale da 85mila a 100mila euro, anche se per l’esenzione IVA servirà l’ok della Commissione europea e il governo ha un anno per negoziare. Per gli anziani arriva un voucher sociale da 300 euro, da spendere in spese sanitarie non coperte dal SSN, per gli over 75 con pensione fino a 28mila euro l’anno: una platea di 5,5 milioni di persone, per un costo di 1,6 miliardi. E poi IRPEF azzerata per gli agricoltori, il gasolio agricolo agevolato (da solo vale circa un miliardo), i fondi per agricoltura 4.0 e un trattamento sostitutivo della retribuzione per i pescatori.

Alle famiglie va un mese in più di congedo parentale pagato all’80%, che porta a quattro i mesi per tutti, cinque per il secondo figlio e sei dal terzo. Arriva anche il salvadanaio per i neonati: l’Inps aprirà una posizione previdenziale per ogni nuovo nato, con un versamento dello Stato da 100 euro (sulle modalità, benvenuto una tantum o 100 euro l’anno fino ai 18 anni, le ricostruzioni divergono).

Sul fronte fiscale, l’aliquota Irpef al 33% viene estesa ai redditi fino a 55mila euro (oggi il limite è 50mila), non ai 60mila ipotizzati nelle scorse settimane: un beneficio massimo di 500 euro l’anno. Meloni ha spiegato che in futuro si vedrà, e che il governo lavorerà per allargare ancora la platea, ma che non dipende solo da lui. Niente detassazione delle tredicesime: a una domanda dei giornalisti la premier ha risposto che per ora non è nel testo. Ha poi annunciato un premio per gli under 30, 2.500 euro tassati all’1%: in pratica un’imposta sostitutiva dell’1% sugli aumenti di stipendio, fino a un tetto di 2.500 euro. Sul fronte del caro affitti la cedolare secca sugli affitti a canone concordato scende dal 10 al 5%, ed è all’1% se l’inquilino ha fino a 35 anni. Diventa poi strutturale l’esenzione dal bollo auto per i veicoli fino a 80 kW, per un solo mezzo a persona fisica. Sulle pensioni c’è un fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita, con le regole ancora tutte da scrivere. Restano confermati i 5 miliardi richiesti al settore finanziario. Intanto slitta il decreto sulle bollette, un altro tassello del capitolo carovita.