Manco fosse Garlasco! La guerra civile tra innocentisti e colpevolisti su Youssef Siher, le parole di Meloni e l’ombra dei Servizi dopo la scarcerazione

Giorgia Meloni è stata particolarmente tagliente parlando della "pagina che incitava all'organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali a Milano" e aggiungendo che “certa magistratura” rende difficile “allo Stato normale difendere le persone perbene”. La gip infatti aveva precisato: “Disobbedienza civile, non violenza. Nessun piano eversivo”. Ed in effetti, guardando quanto rimasta della pagina cocchiera di Instagram, una certa idea uno se la può ancora fare. “Lo Stato ci piscia addosso e i media fanno credere che piove”, “si chiama esproprio proletario, redistribuzione della ricchezza” (ndr: riferito ai saccheggi di Milano), “gli unici stranieri i fascisti nei quartieri”. E poi un post con la promessa (e l’indirizzo) di “un aiuto legale per chi era stato fermato il 17 ottobre dalla Forza dell’Ordine”. Questo tra l’altro è un punto importante: c’era addirittura un servizio legale. Chi paga? L’ha messo su solo l’allampanato e inquietante Siher? Non è possibile, dietro ci deve essere qualcuno. Ma chi? Servizi italiani? Servizi stranieri? Soros, Woody Allen? Sta di fatto che qualcuno ci deve essere. La Schlein difende – in automatico e per atavico riflesso patellare anzichenò – la gip libertaria. La premier, come detto, ha additato “certa magistratura” e il tribunale di Milano ha risposto per le rime. Insomma il clima è quello di tutti contro tutti ma, come diceva Mao, “Grande è la confusione sotto il cielo, il momento è propizio”. A chi giova questo clima di confusione? A nessuno? A tutti? A qualcuno? E se sì, chi è questo “qualcuno”? La scarcerazione del giovane arabo ha legittimato, di fatto, la sua figura “politica”, lo ha sollevato dalla condizione di possibile teppistello sfascia vetri a quella di ideologo politico con tanto di baffetto malandrino da far ingelosire Massimo D’Alema che pure lui, nostalgia canaglia, aveva iniziato tirando molotov alle manifestazioni a Pisa. Insomma, la figura, anche nella sua fisicità, di Youssef Siher è troppo particolare per essere frutto del caso e propendiamo più che sia frutto della necessità e preconizziamo un sicuro sviluppo futuro di una vicenda che per la democrazia è molto più inquietante e misteriosa di quello che appare ad una prima (e superficiale) lettura.