Ma che caz*o è la PISTOfobia applicata alla rissa con Lacerenza nel suo nuovo locale? No, stavolta il direttore Pisto non c'entra niente...

Tornando a BOMBA alla PISTOfobia, il tal Perreo intende introdurci ai meandri segreti del clubbing: ossia, chi entra in pista e chi entra con un tavolo. Ha un grafico sulla lavagna in cui ci spiega che chi entra al tavolo è figo, chi entra in pista è sfigato, chi entra al tavolo ma se ne sta in pista è supercool. Tralasciando che questo fenomeno dovrebbe chiamarsi PISTAfobia (evidentemente questo Perreo non sa – o almeno così sostiene – che la PISTA è cool nei locali), bisogna precisare che noi non siamo né PISTOfobici né PISTAfobici. Chi è PISTOfobico, infatti, si spaventa di PISTO proprio perché il nostro direttore, spesso e volentieri, abbandona l’accappatoio e la canna d’ordinanza per le riunioni di redazione e veste i panni (tipo SuperJoint, il Clark PISTO di MOW) del cronista di strada e scende, appunto, in PISTA: ma quale tavolo, ma quale desk! A MOW si consumano le scarpe, mica i polpastrelli (tranne io, che sono anzianisssimo e zoppico e, se vado in pista, faccio danni).