Omicidio Eleonora Guidi: eppur si muove il processo a Lorenzo Innocenti, fissata al 16 novembre l’udienza per conferire l’incarico della nuova perizia. Ecco cosa potrebbe cambiare

La bizzarra vicenda processuale di Lorenzo Innocenti muove finalmente il suo primo passo fuori dalla palude in cui era sospesa dal giugno del 2025. L’assassino di Eleonora Guidi, uccisa con 24 coltellate davanti a suo figlio, era poi precipitato dal secondo piano dell’appartamento dove aveva appena ucciso la compagna per poi finire in coma. Inaspettatamente risvegliatosi dal lungo sonno, però, il Gip di Firenze Alessandro Moneti aveva disposto la sospensione del processo a carico di Innocenti per la sua incapacità di stare in giudizio. Le sue condizioni, però, sostengono i legali della famiglia Guidi, sarebbero migliorate e dunque è ora necessario da parte della giustizia verificare questa circostanza per riprendere il processo il prima possibile. Il Gip Moneti nei giorni scorsi ha infatti accolto l’istanza urgente presentata dai legali della famiglia Guidi (Solange Marchignoli ed Esther Lettieri) e ha ora depositato l’atto di ammissione dell’incidente probatorio per verificare se Lorenzo Innocenti sia attualmente capace di seguire coscientemente il processo e se fosse capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio.