Hanno fatto bene a scarcerare Youssef Siher o no? Ecco cosa diceva, cosa contestava la procura e cosa risponde il Gip, punto per punto

La prima precisazione da fare è che il Gip, nella sua ordinanza di 37 pagine, non ha giudicato la colpevolezza di Siher, che eventualmente spetterà a un giudice, ma ha esaminato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari e se fossero tali da giustificare la custodia cautelare, e quindi una restrizione della libertà personale.

Per quanto riguarda queste ultime, la procura contestava a Siher il pericolo di fuga, ma secondo il Gip il rifiuto di dare la password è un dato neutro, “neppure inusuale”, e non indica la volontà di scappare. I contatti con i movimenti non provano un rischio concreto e non sono documentati spostamenti abituali all’estero. Il 24 ottobre Siher era a Milano da amici solo in vista della manifestazione, e non risulta sapesse delle indagini.

Sui gravi indizi di colpevolezza, il giudice scrive che non è istigazione a delinquere. Il reato richiede un pericolo concreto, non presunto, riferito a delitti specifici e riconoscibili, con una reale efficacia persuasiva. I contenuti sono modalità di protesta contro le politiche del governo e richiami alla disobbedienza civile, che si traducono nella programmazione di manifestazioni settimanali, non in condotte violente o criminose.

L'appello alla “guerra” è retorica politica. Il post sullo Stato è una critica aspra e volgare a governo, Stato e media e dichiarazione di guerra è generica, rivolta a un “presente infame” e non alle istituzioni, non è inoltre accompagnata da riferimenti concreti ad azioni violente. Il vademecum non incita alla violenza, non ci sono riferimenti a commettere violenze né a strumenti offensivi. Mentre le chat degli altri non sono sue, Siher non ha caldeggiato né sostenuto le proposte violente di altri utenti contro banche, edifici pubblici e ripetitori Rai. Nei post e nei comunicati non c’è alcun richiamo ai disordini. Non si può nemmeno parlare di terrorismo o eversione: non si può sostenere che le condotte fossero volte a esercitare costrizione sui vertici delle istituzioni o sorrette da finalità di eversione dell’ordine democratico. Quanto ai gruppi Signal da cancellare, per il Gip servivano a ostacolare l’identificazione dei partecipanti da parte delle forze dell’ordine, probabilmente per manifestazioni non autorizzate o per prevenire interventi contro proteste comunque pacifiche. Non è un indizio di violenza.

In sintesi, per il giudice Siher si è limitato a promuovere una mobilitazione collettiva e “consapevole” contro il governo, aperta anche a chi non appartiene a organizzazioni, con l’obiettivo dichiarato di far nascere una coscienza collettiva. Richiama anche la giurisprudenza costituzionale: la libertà di espressione si limita solo quando è in gioco un altro bene, come la sicurezza pubblica.

Siher l’ha messa in pericolo? È un punto contestato, ma giudicarlo spetterà eventualmente al processo. Anzi, già ora la Procura potrà ricorrere in Cassazione contro la mancata convalida, e resta da vedere se il fascicolo andrà verso il rinvio a giudizio o l’archiviazione. Siher è libero ma indagato, come la moglie, e gli accertamenti sul telefono sequestrato e sui contatti WhatsApp proseguono.