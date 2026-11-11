Questa storia l'abbiamo raccontata per primi su MOW nel silenzio della stampa italiana, poi rilanciata perfino da Clarissa Ward della Cnn e Lindsey Hilsum di Channel 4. Il 5 novembre è arrivato anche un comunicato della Farnesina, che ha confermato il ritiro del passaporto e l’assistenza consolare. Quell'autopsia attesa da oltre sette settimane ora dovrebbe svolgersi proprio domattina. Dopo le lungaggini legate alla richiesta di coinvolgere un diplomatico ugandese, lunedì 9 novembre l’ambasciata italiana accanto alla Procura kenyota aveva tentato di far svolgere l’esame anche senza la sua presenza, non indispensabile, ma la polizia di Kwale non era riuscita a trovare un medico disponibile. Ora l'accertamento verrà svolto in presenza del Comandante della Stazione della Polizia Turistica di Diani, un funzionario del Directorate of Criminal Investigations e dal legale di Sorbi. Ora non resta che attendere lo svolgimento dell'esame e i risultati degli accertamenti.