Sono passati 51 giorni e Mattia Sorbi, reporter di guerra ferito in Ucraina nel 2022, è ancora “ostaggio” del Kenya, ma finalmente qualcosa si muove. Domani mattina, ha informato la Procura kenyota gli avvocati di Sorbi, si terrà l'autopsia sul corpo di Caroline Abbo, la ragazza e conoscente del reporter affogata nella piscina della villa a Kwale dove si trovava in vacanza. Da quel 21 settembre il passaporto di Sorbi è nelle mani delle autorità kenyote seppur il nostro connazionale non risulti indagato, ma considerato “persona di interesse” dalla polizia. Senza quel documento, non può tornare in Italia.
Questa storia l'abbiamo raccontata per primi su MOW nel silenzio della stampa italiana, poi rilanciata perfino da Clarissa Ward della Cnn e Lindsey Hilsum di Channel 4. Il 5 novembre è arrivato anche un comunicato della Farnesina, che ha confermato il ritiro del passaporto e l’assistenza consolare. Quell'autopsia attesa da oltre sette settimane ora dovrebbe svolgersi proprio domattina. Dopo le lungaggini legate alla richiesta di coinvolgere un diplomatico ugandese, lunedì 9 novembre l’ambasciata italiana accanto alla Procura kenyota aveva tentato di far svolgere l’esame anche senza la sua presenza, non indispensabile, ma la polizia di Kwale non era riuscita a trovare un medico disponibile. Ora l'accertamento verrà svolto in presenza del Comandante della Stazione della Polizia Turistica di Diani, un funzionario del Directorate of Criminal Investigations e dal legale di Sorbi. Ora non resta che attendere lo svolgimento dell'esame e i risultati degli accertamenti.
Nel frattempo, però, Sorbi avrebbe dovuto sottoporsi a un delicato intervento neurologico all’ospedale Besta di Milano, per le conseguenze delle ferite riportate il 31 agosto 2022 nei pressi di Kherson, quando finì sotto il fuoco di armi Rpg sul fronte russo-ucraino. Soccorso dai militari russi e successivamente curato da medici ucraini, riportò, tra le altre lesioni, un grave danno a un nervo del piede sinistro. Suo padre, il sociologo Paolo Sorbi, ci aveva parlato di una situazione “kafkiana”, denunciando la paralisi delle burocrazie kenyote. Finalmente, dopo più di 50 giorni qualcosa si muove e il tutto anche grazie all'attenzione da parte della stampa al caso e all'Ambasciatore italiano a Nairobi, Vincenzo Del Monaco.