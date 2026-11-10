Chi è Teddy Riner, il Maradona del judo che si candida al posto di Macron in Francia? Dalle Olimpiadi all’Eliseo

Una candidatura inaspettata sì, ma preparata con dovizia. Rined infatti non si è mai nascosto, frequenta i talk show, è stato protagonista di un documentario con amici come Tony Parker e Omar Sy, e ha prestato il suo nome a cause legate alla salute mentale e all’infanzia. Anche il suo legame con la Guadeloupe è rimasto vivo, e ha preso più volte posizione sul caro-vita e sulle infrastrutture dell’isola. A settembre, dopo un’intervista a Stade 2 in cui diceva di essere angosciato dalla piega presa dal Paese, ha ricevuto una valanga di messaggi d’odio e razzisti. La procura di Parigi ha aperto d’ufficio un’indagine per ingiurie pubbliche razziste e cyberharcèlement, e lui ha risposto che ogni attacco sarebbe stato documentato e, se necessario, portato in tribunale. È uno degli episodi che hanno reso inevitabile, nel suo racconto, l’uscita dal silenzio. Ora si candida all’Eliseo con un programma “nè di destra né di sinistra”, un po’ populista, di quelli che puntano al voto di “cuore” della gente esasperata. “Guardate il nostro Paese, guardate le nostre strade, le nostre campagne, i nostri quartieri”, dice, e poi la diagnosi: si è lasciato che la paura e la rassegnazione mettessero radici, e ora c’è un diffuso senso di abbandono. Riner confessa di soffrire a vedere la Francia schiacciata dal peso del debito, un Paese così ricco che si racconta come povero. Poi dalle cifre passa alle persone, alle scene di vita quotidiana: “È insopportabile vedere un padre o una madre stringere i denti davanti al carrello della spesa, o tremare quando il figlio esce di casa, perché le strade sono state lasciate ai delinquenti e l’autorità dello Stato è venuta meno”. E c’è l’ingiustizia che lo manda su tutte le furie: un sistema ipocrita in cui chi rispetta le regole finisce per pagare per tutti.

Un homo novus per la politica francese, e sicuramente una spina nel fianco, che per la sua natura trasversale e non politicizzata potrà rubare voti a tutti gli schieramenti. “La rassegnazione non è un’opzione. Di fronte alle difficoltà del nostro Paese, è giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità“. Il suo motto? Il nome del partito: “La Francia che vogliamo”. Chissà in quanti altri la vorranno.