Ode a Didier Deschamps, l’unico uomo capace di unire (e far vincere) i fuoriclasse della Francia. Perché nessuno ha ancora capito quanto il ct sia stato importante per la sua Nazionale

Deschamps è riuscito a creare un ambiente in cui il noi ha prevalso sull'io. Ha premiato chi accettava il sacrificio, come Kanté e Griezmann spesso citati come esempi. Ha gestito i malumori con fermezza, ma senza umiliazioni pubbliche, attribuendo a ciascuno di loro ruoli chiari e facendo sentire ogni giocatore parte di un progetto più grande, anche se top player, condizionati da contratti milionari e procuratori. Mbappé stesso, nei momenti di maggiore pressione, ha lodato lo spirito di squadra e la leadership del suo c.t. che, dal canto suo, gli ha sempre tributato grandi meriti, difendendolo anche in queste settimane dai soliti polemisti Deschamps non ha mai perso lo spogliatoio. Da calciatore lo chiamavano con malizia “il portatore d’acqua”, soprannome coniato da Cantona per sminuirlo, insinuando che il suo unico contributo fosse recuperare palloni per giocatori più dotati di lui. Deschamps ha trasformato quell’etichetta nel proprio marchio: lavoro, disciplina, sacrificio al servizio del collettivo, zero protagonismo. Lo stesso codice, portato in panchina, è diventato la sua vera arma vincente, in un mestiere dove il talento - senza qualcuno capace di tenerlo insieme - quasi sempre non porta da nessuna parte. In questi giorni, mentre Malagò, Maldini e Leonardo cercano luomo giusto per rifondare l’anima degli Azzurri, lipotesi Deschamps resta affascinante, quanto improbabile. Ma se servisse davvero qualcuno capace di restituire identità e dignità a un gruppo ferito, il suo nome avrebbe il peso che pochi altri possono vantare.