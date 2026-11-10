Uccisa dal figlio: forse non ve ne siete accorti, ma l’omicidio di Palosco riapre la questione “centri di salute mentale”

Emilia Bianchi viveva a Palosco, in provincia di Bergamo, aveva una bella villetta circondata da un grande giardino curato e l’età giusta per godersi finalmente la pensione dopo aver lavorato una vita in un vivaio della zona. Sabato sera avrebbe dovuto raggiungere i suoi coscritti che l’aspettavano in pizzeria per festeggiare il ritrovo annuale ma la compagnia di settantenni che non l’ha mai vista arrivare certo non poteva immaginare che il giorno prima uno dei suoi figli che viveva con lei l’aveva uccisa nel suo letto colpendola con 30 coltellate. Questa purtroppo è la scena che domenica mattina si sono trovati davanti i carabinieri e i sanitari del 118 allertati da un parente di Emilia preoccupato del fatto che la donna da un paio di giorni non rispondesse al telefono e neppure al citofono. L’omicida, il figlio quarantasettenne che è stato trovato in stato di choc e condotto in caserma, stando ad alcune testimonianze di persone vicine alla famiglia, soffriva da tempo di una grave dipendenza da sostanze stupefacenti e spesso si rendeva protagonista di pesanti diverbi e aspri litigi con la madre che lo aveva più volte esortato a farsi curare.
Quello di Palosco è solo l’ennesimo caso di efferato omicidio ai danni di un familiare per mano di un soggetto tossicodipendente con evidenti problemi psichiatrici, l’ultimo in ordine di tempo che riporta drammaticamente al centro la questione del vuoto normativo creatosi in Italia dopo la chiusura dei manicomi e la carenza dei centri di cura delle tossicodipendenze, dell’alcolismo e delle malattie mentali. Se è vero che la legge 180/1978 meglio conosciuta come legge Basaglia con la chiusura degli ospedali psichiatrici nel nostro Paese ha rappresentato una grande conquista da un punto di vista civile e umanitario, è anche vero che ha creato gravi carenze strutturali e sociali per la mancanza di un’adeguata rete assistenziale in grado di far fronte in maniera adeguata al problema della salute mentale.
Dopo la chiusura dei manicomi molte famiglie sono state lasciate completamente sole a gestire situazioni complesse e delicate come quelle che richiedono la cura e l’assistenza di un parente che soffre di patologie psichiatriche o di gravi dipendenze senza contare i problemi di sicurezza e rischi connessi alla propria incolumità in cui ci si imbatte nelle fasi di acutizzazione che possono comportare un’elevata pericolosità sociale con conseguenze che spesso sfociano nei resoconti delle notizie di cronaca nera proprio come è avvenuto nel caso della signora Emilia. Se pensiamo che un trattamento sanitario obbligatorio è una misura d’emergenza che ha una durata ridotta ad un massimo di sette giorni e nessuna struttura può obbligare un paziente a rimanere ricoverato contro la sua volontà, si capisce come sia davvero complicato se non addirittura impossibile riuscire a gestire la convivenza con un familiare che presenta disturbi mentali. Se pensiamo che per accedere ad una comunità di recupero o ad un centro di salute mentale occorre fare i conti con liste d’attesa lunghissime a causa della carenza di personale specializzato e dell’aumento delle richieste che si è verificato dopo la pandemia, si comprende come sempre più spesso le famiglie si trovino costrette a farsi carico di situazioni insostenibili. Se poi aggiungiamo che i costi di una degenza presso una clinica psichiatrica privata possono variare dalle 4.500 fino alle 10.000 euro al mese abbiamo la certezza che questo sia un servizio di cui può usufruire un numero davvero limitato di cittadini a fronte di un’esigenza che è dettata da un grave disagio e non può certo essere risolta in un’ottica di privilegi. Soprattutto se consideriamo che in Italia alla salute mentale viene destinata una quota del fondo sanitario nazionale in molti casi inferiore al 5% come se quello delle patologie psichiatriche e delle dipendenze fosse un problema marginale e di poco conto mentre in realtà tre milioni e mezzo di persone soffrono di disturbi mentali diagnosticati e otto milioni convivono con problemi connessi al disagio psicologico, all’ansia e alla depressione. Davvero troppi per far finta di niente aspettando il prossimo caso che sfocia in una notizia di cronaca nera.