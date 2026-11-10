Uccisa dal figlio: forse non ve ne siete accorti, ma l’omicidio di Palosco riapre la questione “centri di salute mentale”

Dopo la chiusura dei manicomi molte famiglie sono state lasciate completamente sole a gestire situazioni complesse e delicate come quelle che richiedono la cura e l’assistenza di un parente che soffre di patologie psichiatriche o di gravi dipendenze senza contare i problemi di sicurezza e rischi connessi alla propria incolumità in cui ci si imbatte nelle fasi di acutizzazione che possono comportare un’elevata pericolosità sociale con conseguenze che spesso sfociano nei resoconti delle notizie di cronaca nera proprio come è avvenuto nel caso della signora Emilia. Se pensiamo che un trattamento sanitario obbligatorio è una misura d’emergenza che ha una durata ridotta ad un massimo di sette giorni e nessuna struttura può obbligare un paziente a rimanere ricoverato contro la sua volontà, si capisce come sia davvero complicato se non addirittura impossibile riuscire a gestire la convivenza con un familiare che presenta disturbi mentali. Se pensiamo che per accedere ad una comunità di recupero o ad un centro di salute mentale occorre fare i conti con liste d’attesa lunghissime a causa della carenza di personale specializzato e dell’aumento delle richieste che si è verificato dopo la pandemia, si comprende come sempre più spesso le famiglie si trovino costrette a farsi carico di situazioni insostenibili. Se poi aggiungiamo che i costi di una degenza presso una clinica psichiatrica privata possono variare dalle 4.500 fino alle 10.000 euro al mese abbiamo la certezza che questo sia un servizio di cui può usufruire un numero davvero limitato di cittadini a fronte di un’esigenza che è dettata da un grave disagio e non può certo essere risolta in un’ottica di privilegi. Soprattutto se consideriamo che in Italia alla salute mentale viene destinata una quota del fondo sanitario nazionale in molti casi inferiore al 5% come se quello delle patologie psichiatriche e delle dipendenze fosse un problema marginale e di poco conto mentre in realtà tre milioni e mezzo di persone soffrono di disturbi mentali diagnosticati e otto milioni convivono con problemi connessi al disagio psicologico, all’ansia e alla depressione. Davvero troppi per far finta di niente aspettando il prossimo caso che sfocia in una notizia di cronaca nera.