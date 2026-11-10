Ma vi siete accorti che in Sicilia vincerebbe Ismaele La Vardera: la rivoluzione gialla di Controcorrente straccia il centrodestra di Schifani

Qui il bersaglio del sondaggio, però, non è tanto Renato Schifani, ma Elly Schlein e Giuseppe Conte. Mentre quei gentili signori se ne stanno impegnati a discutere di coalizioni e candidature La Vardera sbatte sul tavolo i propri voti. E pure un movimento che, nella simulazione ad alta affluenza, varrebbe il 14,8%, con un bacino potenziale del 29,4%. In tutto questo La Vardera potrebbe portare alle urne fino a 69mila astenuti, l'11% della platea considerata, e godrebbe del 45% di fiducia, contro il 24% di Mulè e Schifani. I dati provengono da 807 interviste, realizzate tra il 21 e il 27 ottobre 2026 con metodo telefonico e online. Chissà se nel 2017 Salvini e Meloni, che all’epoca sostenevano La Vardera nella corsa a sindaco di Palermo, si sarebbero mai aspettati che quel documentario politico realizzato come infiltrato lo avrebbe portato a questo scenario. E chissà cosa dobbiamo ancora aspettarci dal sequel girato nell’ufficio della Presidenza della Regione. Noi intanto ci si prepara i popcorn.