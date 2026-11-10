Ma vi siete accorti che in Sicilia vincerebbe Ismaele La Vardera: la rivoluzione gialla di Controcorrente straccia il centrodestra di Schifani

Diciamo che Ismaele La Vardera dai bagni luridi dell'Assemblea regionale ne ha fatta di strada. Lì registrò lo scontro con il deputato di FdI Carlo Auteri, dopo aver sollevato il caso dei contributi pubblici alle associazioni legate ai familiari del parlamentare. Ne è passato di tempo ma La Vardera è sempre il solito guastafeste del sistema Schifani. Oggi alle prese con le denunce sui presunti condizionamenti mafiosi nei servizi di pulizia degli ospedali Villa Sofia e Cervello, ieri in spiaggia a Mondello, finalmente libera dalla Italo Belga dopo un secolo. La Vardera sa che fare la storia paga anche in consensi. Sarebbe strano il contrario. Per questo il suo movimento Controcorrente ha commissionato a YouTrend un sondaggio su sé stesso. Il risultato non si può ignorare. Il gradimento di La Vardera come candidato a Presidente della Regione sta a 55,2% contro il 36,4% di Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera e potenziale candidato di centrodestra per Renato Schifani. Quasi diciannove punti di vantaggio.
Qui il bersaglio del sondaggio, però, non è tanto Renato Schifani, ma Elly Schlein e Giuseppe Conte. Mentre quei gentili signori se ne stanno impegnati a discutere di coalizioni e candidature La Vardera sbatte sul tavolo i propri voti. E pure un movimento che, nella simulazione ad alta affluenza, varrebbe il 14,8%, con un bacino potenziale del 29,4%. In tutto questo La Vardera potrebbe portare alle urne fino a 69mila astenuti, l'11% della platea considerata, e godrebbe del 45% di fiducia, contro il 24% di Mulè e Schifani. I dati provengono da 807 interviste, realizzate tra il 21 e il 27 ottobre 2026 con metodo telefonico e online. Chissà se nel 2017 Salvini e Meloni, che all’epoca sostenevano La Vardera nella corsa a sindaco di Palermo, si sarebbero mai aspettati che quel documentario politico realizzato come infiltrato lo avrebbe portato a questo scenario. E chissà cosa dobbiamo ancora aspettarci dal sequel girato nell’ufficio della Presidenza della Regione. Noi intanto ci si prepara i popcorn.