Il Booker Prize a M. John Harrison e alla fantascienza e l’allarme di Hinton sull’IA: la distopia è diventata il nuovo neorealismo, ma l’editoria italiana dorme

Nel giro di pochi giorni M. John Harrison vince il Booker Prize, premio dato per la prima volta a uno scrittore di fantascienza per un romanzo – “The End of Everything”, arriverà in Italia nel marzo 2027 – e Geoffrey Hinton, premio Nobel per la fisica e uno dei padri dell’intelligenza artificiale, ha detto che entro la fine del 2026 o al massimo nel 2027 potremmo assistere a una “Chernobyl dell’IA”, non esplosione nucleare ma un blackout mondiale che potrebbe interessare o la rete elettrica o quella bancaria, della durata di una settimana.
Adesso voi capirete che la distopia ha smesso, e da tempo, di essere letteratura “di genere”, diventando il vero e proprio “neorealismo”. Solo le case editrici italiane non se ne sono accorte, ancora con questa narrativa (mi viene difficile chiamarla “letteratura”) interno borghese, parquettata, divanata in bianco, con la libreria bella larga però stretta che ci viene l’orchite (cit.). Prova ne è che M. John Harrison, in Italia, sia stato pubblicato da piccole e indipendenti case editrici, Mercurio e Atlantide.
Ciclicamente è già avvenuto: R.U.R. di Karel Čapek, del 1921, testo teatrale che ho ritradotto e riadattato in chiave contemporanea, testo in cui è apparso per la prima volta il termine “robot”, ma ancora prima “L’ultimo uomo” di Mary Shelley, del 1826, testimoniano come la fantascienza e la distopia appaiano dapprima come fenomeno di nicchia nel momento delle grandi trasformazioni sociali (la rivoluzione industriale, la crisi economica del ‘29 che Čapek preannuncia col suo testo, rubatogli da Fritz Lang per il suo Metropolis) per poi rientrare nel canone dei “classici”. È accaduto anche recentemente, quando autori come J. G. Ballard, Philip K. Dick, Kurt Vonnegut, Ray Bradbury, vennero pubblicati in Italia su Urania, la cosiddetta “narrativa da edicola”, per poi essere riscoperti molto più tardi dalle grandi e spesso paludate case editrici 'alte'.
Chiamarono questi scrittori “New Wave” della fantascienza, in contrapposizione alla Golden Age, fatta di scienza (fanta) e viaggi spaziali: Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Frank Herbert su tutti, ma quella New Wave generò il cyberpunk, l’ultima vera corrente letteraria anticipatrice del nostro mondo che, ripeto, è, di fatto, distopico, anche se la gente non se ne accorge (e non è assoluta distopia questa?). William Gibson, Bruce Sterling, Neal Stephenson, vengono ancora da noi considerati scrittori di genere, mentre la letteratura anglosassone li ha consacrati come profeti del nostro tempo già negli anni ‘80. Sono queste le narrazioni del nostro presente, fortunatamente le nuove generazioni, che affollano gli scaffali dedicati alla cosiddetta "adult young fiction" (cioè distopia e fantascienza contemporanea), lo sanno.