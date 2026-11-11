Il Booker Prize a M. John Harrison e alla fantascienza e l’allarme di Hinton sull’IA: la distopia è diventata il nuovo neorealismo, ma l’editoria italiana dorme

Adesso voi capirete che la distopia ha smesso, e da tempo, di essere letteratura “di genere”, diventando il vero e proprio “neorealismo”. Solo le case editrici italiane non se ne sono accorte, ancora con questa narrativa (mi viene difficile chiamarla “letteratura”) interno borghese, parquettata, divanata in bianco, con la libreria bella larga però stretta che ci viene l’orchite (cit.). Prova ne è che M. John Harrison, in Italia, sia stato pubblicato da piccole e indipendenti case editrici, Mercurio e Atlantide.