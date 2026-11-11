David Rossi: l’avvocato Miceli demolisce Zavattaro. “Non conosce le carte. Perché la traccia 8 non è mai stata analizzata?” E poi l’avvertimento a Vinci: “Noi non siamo la famiglia nel bosco”

Avvocato, non trova che le ultime mosse della Commissione Vinci stiano mettendo a rischio tutto il resto del lavoro e alimentino il sospetto che David Rossi si sia solamente suicidato?

Capisco perfettamente che le dichiarazioni fatte allo Stato delle Cose da Vinci contribuiscano a screditare tutto il lavoro che abbiamo fatto. Di questo, infatti, mi sono mostrato preoccupato sin dall’inizio. Mi sembrava troppo strano e troppo incauto il modo in cui si stavano facendo quei nomi. Non ne comprendevo le ragioni e lo ritengo tutt’ora pericoloso per l’utilità di quello che di buono ha prodotto la Commissione. Però che il Comandante Zavattaro abbia “smontato” la tesi dell’omicidio è una superficialità. La sua audizione non ha offerto un solo elemento in più. E sai perché? Perché drammaticamente i consulenti non conoscono il processo. La verità è che nessuno studia. E su alcune cose, nell’ultima audizione, non ha dato spiegazioni.

Su che cosa Zavattaro non avrebbe dato spiegazioni? Nell’ufficio di Rossi non risultano segni di colluttazione né tanto meno tracce di Dna sulle pareti

Un giorno qualcuno ci spiegherà perché tra i reperti che sono stati acquisiti uno dei segni nerastri ritrovati sul muro non sia stato analizzato.

Può spiegarsi meglio, a quale segno si riferisce?

Sul muro ci sono circa una decina di tracce. Quattro di queste sono dei segni nerastri. Agli atti c’è scritto che questi quattro sono quelli portati a comparazione. Peccato che di questi siano stati analizzati solo i reperti 2, 3 e 9, e non il reperto 8, che guarda caso è il reperto che si trova tra la finestra del terzo e del quarto piano, quindi al di sopra dell’ufficio di Rossi, ok?

Cosa dovrebbe rappresentare questa traccia?

Consideri che le tracce 2, 3 e 9 si trovano sotto il terzo piano, dunque al di sotto dell’ufficio di David, le uniche compatibili con la tomaia. Ecco, più chiaro di così. Dopodiché Zavattaro ieri dice una cosa sbagliatissima. Afferma che nella precipitazione David abbia il braccio teso orizzontalmente. È un errore grossolano. Il braccio di David non è in orizzontale, non è proteso a prendere nulla. Anche perché, se fosse stato come dice lui, allora il corpo avrebbe dovuto avere una rotazione orizzontale, con la testa arcuata verso destra, più in basso rispetto a dove si trova. Ecco perché dico che i consulenti non studiano e non conoscono gli atti, ed ecco perché mi arrabbio. Siamo finiti dentro un “para-processo”.

Ovvero?

Io, che conosco gli atti, non ho il diritto al contraddittorio. Io, che difendo i diritti delle persone offese, della moglie di David Rossi, non ho diritto al contraddittorio in questa Commissione. Non ho ancora avuto il diritto di sentire mai Zavattaro in una sede, di contro-esaminarlo facendo io le domande. Ed ecco che invece abbiamo para-domande su para-considerazioni e su para-valutazioni, con tecniche inammissibili. Le domande vanno fatte in un certo modo e non devono essere suggestive. Zavattaro ieri ha parlato della possibilità che David sia stato aggredito, ma fuori dal suo ufficio, da solo. Questa spiegazione la dà per la compatibilità con le tracce sui fili antipiccione sganciati e lo sporco sulle ginocchia di Rossi. Zavattaro vada a controllare meglio. Gli abiti non sono sporchi di bianco e di marmo, ok? Sono sporchi di rosso, terra e terriccio. Io mi aspetto soltanto che l’autorità giudiziaria prenda atto di quello che ha scritto il professor Francesco Introna su queste cosa. Zavattaro a proposito delle lesioni da trattenimento sul polso e sulla rottura del cinturino dell’orologio di Rossi riconduce tutto all’ipotesi che quell’orologio si sia incastrato su qualcosa. Ecco, lo dimostri. Come si configura l’incastro rispetto alle lesioni? Poi però non mi venga a dire: “Ah, ma sugli aspetti medico-legali io non parlo”. Non funziona così. Lei è il consulente, le è stato dato mandato dalla Procura di Siena e ha firmato un’unica relazione, tutta a sua firma. Dunque risponda di quello che ha scritto in quella relazione, anche degli aspetti medico-legali e delle analisi merceologiche.

Sul certificato di deposito al portatore che idea si è fatto? Esiste comunque un documento del ROS agli atti della precedente Commissione che definisce quella cifra come un numero di ricarica della Tim

Sì, c’è un’affermazione della Tim a proposito. Se vorranno condurre altri approfondimenti, l’autorità giudiziaria lo potrà fare. Di certo ci sono due cose. All’evidenza il numero della Tim non è quello, perché se leggi la spiegazione che ti offre la Tim, l’azienda stessa ti dice in realtà che quella è la combinazione di una serie di fattori, e quindi dovrebbe spiegare un errore nell’inserimento di quel numero, che non coincide con l’autoricarica. Detto questo, non è l’inconsistenza, anche ipotetica, di una pista a far venire meno il resto. Il lavoro del professor Introna non è ancora stato “smontato” da nessuno. Qui qualcuno vorrebbe che la pallina si faccia valanga per dare attuazione al brocardo “una cazzata, tante cazzate, tutte cazzate”, tanto caro a certi ambienti avvezzi ai depistaggi.