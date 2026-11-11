David Rossi: l’avvocato Miceli demolisce Zavattaro. “Non conosce le carte. Perché la traccia 8 non è mai stata analizzata?” E poi l’avvertimento a Vinci: “Noi non siamo la famiglia nel bosco”

L’ultima audizione dell’ex comandante della sezione fonica e grafica del Ris di Roma, il generale in congedo Davide Zavattaro, in Commissione David Rossi ha fatto parecchio irritare l’avvocato Carmelo Miceli, che assiste la famiglia dell’ex manager Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dall’edificio di Mps a Siena. Tornare a parlare di suicidio, a suo avviso, è una superficialità. Le ultime uscite del presidente Gianluca Vinci, che nelle scorse settimane ha addirittura individuato il presunto mandante dell’omicidio di Rossi nell’ex presidente del Monte dei Paschi Giuseppe Mussari, per poi ritrovarsi coinvolto in uno scambio di persona in diretta nazionale a Lo Stato delle Cose, hanno sollevato parecchie polemiche. Ecco, l’avvocato Miceli a tal proposito è chiaro. Le uscite di Vinci, per il legale della famiglia Rossi, sono state improvvide, oltre che “prive di logica”. Ad ogni modo, ci spiega Miceli, queste figuracce non devono e non possono cancellare quanto di solido sia stato prodotto in Commissione, a partire dalla perizia del professor Francesco Introna, commissionata proprio dalla famiglia Rossi e che, secondo il legale, dimostra le anomale lesioni da trattenimento sul polso di Rossi, oltre alle varie ecchimosi sul volto e nella regione del fegato. “Mi auguro che nessuno voglia trasformare l’omicidio di David Rossi in un’arma di distrazione di massa. Con tutto il rispetto, noi non siamo la famiglia nel bosco”. Rimangono, ad ogni modo, certe ambiguità nelle ricostruzioni presentate dalla Commissione, rispetto alle quali, però, Miceli lamenta di non aver mai avuto la possibilità di esercitare un vero contraddittorio e di controesaminare i testi auditi. “Siamo finiti in un paraprocesso”, commenta amaramente l’avvocato della famiglia Rossi che dopo il nostro ultimo articolo si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Uno di questi è particolarmente interessante, perché Miceli parla di una traccia nerastra mai analizzata sul muro della parete che si trova tra il terzo e il quarto piano, dunque sopra l’ufficio di Rossi. Cosa vorrà mai dire?
Avvocato, non trova che le ultime mosse della Commissione Vinci stiano mettendo a rischio tutto il resto del lavoro e alimentino il sospetto che David Rossi si sia solamente suicidato?
Capisco perfettamente che le dichiarazioni fatte allo Stato delle Cose da Vinci contribuiscano a screditare tutto il lavoro che abbiamo fatto. Di questo, infatti, mi sono mostrato preoccupato sin dall’inizio. Mi sembrava troppo strano e troppo incauto il modo in cui si stavano facendo quei nomi. Non ne comprendevo le ragioni e lo ritengo tutt’ora pericoloso per l’utilità di quello che di buono ha prodotto la Commissione. Però che il Comandante Zavattaro abbia “smontato” la tesi dell’omicidio è una superficialità. La sua audizione non ha offerto un solo elemento in più. E sai perché? Perché drammaticamente i consulenti non conoscono il processo. La verità è che nessuno studia. E su alcune cose, nell’ultima audizione, non ha dato spiegazioni.
Su che cosa Zavattaro non avrebbe dato spiegazioni? Nell’ufficio di Rossi non risultano segni di colluttazione né tanto meno tracce di Dna sulle pareti
Un giorno qualcuno ci spiegherà perché tra i reperti che sono stati acquisiti uno dei segni nerastri ritrovati sul muro non sia stato analizzato.
Può spiegarsi meglio, a quale segno si riferisce?
Sul muro ci sono circa una decina di tracce. Quattro di queste sono dei segni nerastri. Agli atti c’è scritto che questi quattro sono quelli portati a comparazione. Peccato che di questi siano stati analizzati solo i reperti 2, 3 e 9, e non il reperto 8, che guarda caso è il reperto che si trova tra la finestra del terzo e del quarto piano, quindi al di sopra dell’ufficio di Rossi, ok?
Cosa dovrebbe rappresentare questa traccia?
Consideri che le tracce 2, 3 e 9 si trovano sotto il terzo piano, dunque al di sotto dell’ufficio di David, le uniche compatibili con la tomaia. Ecco, più chiaro di così. Dopodiché Zavattaro ieri dice una cosa sbagliatissima. Afferma che nella precipitazione David abbia il braccio teso orizzontalmente. È un errore grossolano. Il braccio di David non è in orizzontale, non è proteso a prendere nulla. Anche perché, se fosse stato come dice lui, allora il corpo avrebbe dovuto avere una rotazione orizzontale, con la testa arcuata verso destra, più in basso rispetto a dove si trova. Ecco perché dico che i consulenti non studiano e non conoscono gli atti, ed ecco perché mi arrabbio. Siamo finiti dentro un “para-processo”.
Ovvero?
Io, che conosco gli atti, non ho il diritto al contraddittorio. Io, che difendo i diritti delle persone offese, della moglie di David Rossi, non ho diritto al contraddittorio in questa Commissione. Non ho ancora avuto il diritto di sentire mai Zavattaro in una sede, di contro-esaminarlo facendo io le domande. Ed ecco che invece abbiamo para-domande su para-considerazioni e su para-valutazioni, con tecniche inammissibili. Le domande vanno fatte in un certo modo e non devono essere suggestive. Zavattaro ieri ha parlato della possibilità che David sia stato aggredito, ma fuori dal suo ufficio, da solo. Questa spiegazione la dà per la compatibilità con le tracce sui fili antipiccione sganciati e lo sporco sulle ginocchia di Rossi. Zavattaro vada a controllare meglio. Gli abiti non sono sporchi di bianco e di marmo, ok? Sono sporchi di rosso, terra e terriccio. Io mi aspetto soltanto che l’autorità giudiziaria prenda atto di quello che ha scritto il professor Francesco Introna su queste cosa. Zavattaro a proposito delle lesioni da trattenimento sul polso e sulla rottura del cinturino dell’orologio di Rossi riconduce tutto all’ipotesi che quell’orologio si sia incastrato su qualcosa. Ecco, lo dimostri. Come si configura l’incastro rispetto alle lesioni? Poi però non mi venga a dire: “Ah, ma sugli aspetti medico-legali io non parlo”. Non funziona così. Lei è il consulente, le è stato dato mandato dalla Procura di Siena e ha firmato un’unica relazione, tutta a sua firma. Dunque risponda di quello che ha scritto in quella relazione, anche degli aspetti medico-legali e delle analisi merceologiche.
Sul certificato di deposito al portatore che idea si è fatto? Esiste comunque un documento del ROS agli atti della precedente Commissione che definisce quella cifra come un numero di ricarica della Tim
Sì, c’è un’affermazione della Tim a proposito. Se vorranno condurre altri approfondimenti, l’autorità giudiziaria lo potrà fare. Di certo ci sono due cose. All’evidenza il numero della Tim non è quello, perché se leggi la spiegazione che ti offre la Tim, l’azienda stessa ti dice in realtà che quella è la combinazione di una serie di fattori, e quindi dovrebbe spiegare un errore nell’inserimento di quel numero, che non coincide con l’autoricarica. Detto questo, non è l’inconsistenza, anche ipotetica, di una pista a far venire meno il resto. Il lavoro del professor Introna non è ancora stato “smontato” da nessuno. Qui qualcuno vorrebbe che la pallina si faccia valanga per dare attuazione al brocardo “una cazzata, tante cazzate, tutte cazzate”, tanto caro a certi ambienti avvezzi ai depistaggi.
A chi si riferisce?
Ambienti avvezzi ai depistaggi. Il gioco che si sta facendo è quello di dire: “La Commissione ha perso di credibilità per le dichiarazioni di Vinci”. A domanda rispondo: le dichiarazioni di Vinci sono improvvide? Sì. Non me le spiego. L’ho detto in diretta, credo di essere stato il primo in Italia. Assoluta onestà intellettuale. Su tutta una serie di cose siamo su binari diversi. Ad ogni modo se una persona, per scappare da un’aggressione cerca di fuggire da una finestra e cade, come dice Zavattaro, comunque c’è il dolo, ed è morte in conseguenza di altro delitto. Dunque sempre di omicidio stiamo parlando. Quanti minuti sono passati, poi, dalla prima persona che è entrata dentro l’ufficio a quando David è volato giù? Non era tempo utile per rimettere in ordine il suo ufficio?
Ma allora i bigliettini di addio? Lei sposa la tesi per cui siano stati scritti sotto costrizione?
No, io ho una consulenza che lo spiega perfettamente. L’angoscia è presente anche in un soggetto che è sotto ricatto attraverso delle spiegazioni scientifiche.
Tornando alla Commissione, lei cosa ne pensa della nomina del dottor Robbi Manghi come consulente medico-legale parte del Presidente Vinci, nonostante si tratti di un geriatra?
Io so solo di essermi rivolto al professor Francesco Introna, che dell’Associazione dei medici legali è stato il presidente, un luminare della medicina legale e dotato di un’esperienza specifica sui cold case. Non a caso è stato perito nel caso Cucchi e consulente nella vicenda di Elisa Claps. Non contesto gli altri, io mi affido ai miei. Ho certamente letto con piacere la convergenza di una serie di analisi che sono state fatte dalla Commissione. Però, rivendico anche lì un dato. Nel dare corpo a queste analisi, nessuno mai ci ha consentito il contraddittorio. Non vi abbiamo partecipato, insomma. I dati che abbiamo portato noi, invece, sono misurabili e ottenuti secondo procedure ripetibili.
Qual è secondo lei, dunque, la logica dietro alla scelta di Vinci di fare i nomi di Mussari e Ceccherelli in quel modo e perché lo scambio di persona con Luca Anselmi?
Io personalmente non vedo logica e basta. Almeno, non ci vedo la logica del diritto. Io mi auguro che queste uscite abbiano un qualche senso che a me è ignoto. Comunque io rimango un garantista.
C’è il rischio che questa Commissione si trasformi in un simil-talk show?
L’unica cosa che mi auguro è che nessuno pensi che il caso di David Rossi possa diventare un’arma di distrazione di massa. Mi auguro solo questo. Con il dovuto rispetto per quelle creature e per quella famiglia, noi non siamo la nuova famiglia nel bosco.