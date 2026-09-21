Da un Ranucci a un altro Ranucci: le tracce della guerra per la Lazio portano dritte all'Auditorium e alla grande battaglia di Roma tra Caltagirone e Lotito

A giugno del 2025, come riporta Il Domani, Lotito denuncia pressioni, campagne diffamatorie, proteste ai suoi danni e persino minacce di morte. La Procura decide di indagare per estorsione e aggiotaggio, cioè manipolazione del mercato, e individua cinque figure: i giornalisti Stefano Greco e Rodolfo Bada e i tifosi Fabio Russo, Lorenzo Silvestri e Renato Calcara. È approfondendo la pista delle proteste che emergono gli altri nomi. Ad aver raccolto i fondi per le manifestazioni sarebbe stata infatti la Fondazione Noi Oltre 365, intestata ad Alessia Abramo, figlia di “Pluto” (Ettore Abramo), il braccio destro di Francesco Piscitelli (aka Diabolik), storico capo degli Irriducibili, gli ultras della Lazio, ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla testa al Parco degli Acquedotti di Roma. E guarda caso la notizia dei nomi degli indagati nel caso Diabolik esce il 15 settembre 2025, sei giorni dopo l’arresto dei sette presunti mandanti dell’omicidio del capo ultras. Solo coincidenze.

Secondo gli inquirenti, questa società avrebbe ricevuto dei finanziamenti da Francesco Maiolini, amministratore delegato della Banca del Fucino. “Successivamente alla perquisizione dei coindagati nonché all’estrapolazione dei dati acquisiti sui dispositivi in uso ai medesimi,” si legge nel decreto di perquisizione della Procura di Roma, “è emerso che l’attività, o alcune delle attività di denigrazione e diffusione attraverso i social network sono state in tutto o in parte finanziate da Francesco Maiolini amministratore della Banca del Fucino”. Ecco un altro nome. Pare, ma lui smentisce, che sempre Maiolini abbia anche versato dal suo conto personale 4 mila euro per l’aereo con lo striscione “Lotito libera la Lazio” che ha sorvolato il centro sportivo di Formello il 22 luglio 2025.

Il Nucleo investigativo dei carabinieri, riporta il Corriere della Sera, ha poi perquisito anche il presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, il terzo nome, ex direttore generale Rai durante il Berlusconi IV e uomo di palazzo tra gli Anni Novanta e i primi Duemila. Masi, sempre al Corriere, nega qualsiasi coinvolgimento e aggiunge: “La mia unica colpa è quella di essere, come tantissimi a Roma e in Italia, tifoso della Lazio. Querelerò”.