Signor Mazzoni di Neutralia, ma quali sono le affermazioni di “inaudita gravità” a cui fai riferimento da Giletti? Intanto ecco altre mail che ti smentiscono, e continui a non rispondere alle nostre domande

Ma come se non bastasse, visto che “Neutralia non ha mai impartito nessuna disposizione a Chimutengo che lo autorizzasse a gestire i fondi per finalità diverse dal progetto AfroCarbon”, e che al Fatto Mazzoni dice “non abbiamo avuto conoscenza dei crediti, dei pagamenti e delle operazioni eseguiti su quel conto corrente... ho appreso per la prima volta dalla vostra richiesta”, c'è un'altra mail, datata dicembre 2025 in cui è proprio Chimutengo a lamentarsi con Mazzoni del ruolo di Lavitola e dei pagamenti verso di lui, di cui dunque Mazzoni era a conoscenza da tempo.

Chimutengo scrive innanzitutto che: “le operazioni e le decisioni sono attualmente dirette da Valter Lavitola, che non è firmatario dell'Accordo di Investimento. Chiedo conferma scritta immediata sul fatto che la struttura di governance sia formalmente cambiata. In particolare, avrei bisogno di chiarire il rapporto tra Neutralia S.r.l. e Valter Lavitola. Se sta agendo come consulente per Neutralia, vi prego di fornire copia del suo contratto”.

Tradotto: se Lavitola non c'entra niente, su che base continua a impartire ordini e prendere le decisioni?