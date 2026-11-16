Ci stanno venendo a prendere! Gli attacchi hacker tra poco colpiranno le banche (e sarà il delirio assoluto)

Quali sono i prossimi bersagli colpiti dagli hacker? Al primo posto, inutile far finta di niente, ci sono le banche. Un primo campanello d'allarme, anche se nessuno stranamente ne ha parlato, è già risuonato in Francia. L'istituto di credito Crédit Mutuel Arkea ha reso noto di aver perso 100 milioni di euro (dei 10 miliardi detenuti) a causa di un attacco informatico. I cyber criminali avrebbero compromesso il computer di una terza parte autorizzata a effettuare transazioni, ottenendo così un accesso privilegiato al sistema dell'istituto. A quel punto avrebbero raggiunto il capitale azionario della banca e sottratto i fondi, per poi convertire il malloppo in criptovalute e distribuirlo su diverse piattaforme di scambio. C'è un particolare interessante da tenere in considerazione, un memo che sa quasi di avvertimento: gli hacker hanno sottratto denaro direttamente alla banca e non dai conti dei clienti. L'avvertimento è arrivato forte e chiaro, tanto che il settore della sicurezza informatica è andato nel panico. “Stiamo assistendo a un gran numero di attacchi sofisticati mirati al livello applicativo e ad attacchi di ingegneria sociale altrettanto sofisticati diretti agli istituti bancari", ha dichiarato a Le Monde Rafay Baloch, CEO della società di cybersicurezza e ingegneria della sicurezza RedSecLabs, sottolineando che il blitz contro Crédit Mutuel non ha precedenti in Europa.