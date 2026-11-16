Ci stanno venendo a prendere! Gli attacchi hacker tra poco colpiranno le banche (e sarà il delirio assoluto)

Lo ripetono all'infinito che “il peggio deve ancora arrivare”. Quindi se vi siete spaventati per una manciata di falsi allarmi bomba recapitati a Ryanair e qualche mail minatoria recapitata a decine di scuole, allora fareste bene a non leggere oltre. Già, perché gli esperti di cyber-security sono scatenati come lo erano i virologhi durante la pandemia di Covid. Il “toto attacchi informatici” è iniziato e fa veramente paura. Prima di tutto perché ci sono talmente tanti bersagli a portata degli hacker che non si sa da che parte iniziare. Poi perché c'è un alone di mistero misto a complottismo che impedisce di comprendere chi si nasconda dietro azioni del genere e che cosa voglia ottenere. Siamo nel bel mezzo di una guerra ibrida oppure di fronte a una strategia della tensione 2.0? È tutta colpa dei russi di Putin o degli iraniani, degli smanettoni nordcoreani o degli israeliani? Invece di rispondere a domande complesse, destinate il più delle volte a restare inevase, forse ha più senso provare a capire cosa potrebbe succedere domani. O dopo domani. O tra qualche settimana, mese al massimo.
Quali sono i prossimi bersagli colpiti dagli hacker? Al primo posto, inutile far finta di niente, ci sono le banche. Un primo campanello d'allarme, anche se nessuno stranamente ne ha parlato, è già risuonato in Francia. L'istituto di credito Crédit Mutuel Arkea ha reso noto di aver perso 100 milioni di euro (dei 10 miliardi detenuti) a causa di un attacco informatico. I cyber criminali avrebbero compromesso il computer di una terza parte autorizzata a effettuare transazioni, ottenendo così un accesso privilegiato al sistema dell'istituto. A quel punto avrebbero raggiunto il capitale azionario della banca e sottratto i fondi, per poi convertire il malloppo in criptovalute e distribuirlo su diverse piattaforme di scambio. C'è un particolare interessante da tenere in considerazione, un memo che sa quasi di avvertimento: gli hacker hanno sottratto denaro direttamente alla banca e non dai conti dei clienti. L'avvertimento è arrivato forte e chiaro, tanto che il settore della sicurezza informatica è andato nel panico. “Stiamo assistendo a un gran numero di attacchi sofisticati mirati al livello applicativo e ad attacchi di ingegneria sociale altrettanto sofisticati diretti agli istituti bancari", ha dichiarato a Le Monde Rafay Baloch, CEO della società di cybersicurezza e ingegneria della sicurezza RedSecLabs, sottolineando che il blitz contro Crédit Mutuel non ha precedenti in Europa.
Altre voci autorevoli intercettate dal quotidiano francese hanno incrementato il tasso di gravità. “Si tratta di un attacco di portata e danni senza precedenti. Normalmente, questo non accade alle banche”, ha spiegato Gabriel de Brosses, fondatore e responsabile della società di consulenza Tevarua Conseil. Altri esperti, che hanno voluto mantenere l'anonimato, sono andati ben oltre dicendosi “sbalorditi”. “L'episodio di Crédit Mutuel genererà un'ondata di ansia in ogni istituzione del settore e lascerà il segno. I banchieri, più di qualsiasi altro leader del settore, odiano il rischio”, ha detto un altro uomo ben informato sui fatti. Come biasimare i banchieri che odiano il rischio. Gli hacker hanno infatti presumibilmente i mezzi per svuotare le casse delle banche e far andare in tilt interi Paesi. Pensate soltanto alla rabbia di chi, da un giorno all'altro, scopre di non aver più denaro sul proprio conto bancario. Pensate alla reazione del popolo, ma anche alle conseguenze concrete: senza soldi non l'economia si blocca, nessuno alimenta i consumi, il motore degli Stati si ferma. A completare l'apocalisse del XXI secolo ci sarebbe poi la paralisi delle infrastrutture digitali. “Oggi erano i frigoriferi, domani potrebbero essere i router, dopodomani gli elettrodomestici, e così via”, ha avvertito Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell'Enisa, niente meno che l'agenzia europea per la cybersicurezza. Il rischio, per non farsi mancare nulla, riguarda anche le stazioni di ricarica delle auto elettriche, sempre più esposte ad attacchi capaci di interrompere i servizi, manipolare i pagamenti e violare la privacy degli utenti.