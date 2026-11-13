L'auto europea sta morendo lentamente e dolorosamente? Mercedes blocca i nuovi investimenti in Germania. Audi, Volvo e Ds passate ai raggi X fanno paura (e non in senso buono)

La crisi dell'auto europea è sempre più profonda. L'ultimo, preoccupante campanello d'allarme arriva da Mercedes-Benz. Il colosso tedesco, è notizia freschissima, ha appena deciso di bloccare ulteriori investimenti nei propri stabilimenti tedeschi. La scelta, anticipata dalla stampa teutonica, sarebbe legata soprattutto ai costi di produzione e al confronto con i sindacati. Il gruppo vuole risparmiare circa 800 milioni di euro e chiede una riorganizzazione del lavoro, riorganizzazione che potrebbe prevedere anche un aumento dell'orario settimanale da 35 ad almeno 38 ore e una revisione di alcuni bonus. In Germania Mercedes conta circa 108mila dipendenti e 11 stabilimenti. Nel caso in cui l'azienda non riuscisse a ridurre i costi, potrebbe addirittura valutare la chiusura di alcuni impianti e lo spostamento all'estero della produzione di nuovi modelli.
Non è finita qui perché il quotidiano tedesco Die Welt ha scavato ancora più a fondo, scoprendo che il gruppo ha congelato nuovi investimenti in Germania... proprio nel momento in cui stava vautando come rendere più competitiva la propria struttura industriale. I numeri spiegano la pressione: nel terzo trimestre del 2026 il margine operativo della divisione auto è sceso al 2,5%, contro il 4,8% dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo si è fermato a 560 milioni di euro, meno della metà rispetto a un anno prima. Mercedes ha inoltre abbassato le previsioni per il 2026, portando il margine operativo atteso al 2-3%, dal precedente 3-5%. A pesare è soprattutto la Cina, dove le consegne sono diminuite del 31%, a 86.800 vetture. Non va meglio agli altri grandi marchi europei. Già, perché come ha spiegato Reuters Audi ha rivisto al ribasso le stime per l'intero anno. Il margine operativo previsto è passato dal 5-7% al 3-5%, e le attese sui ricavi sono scese da 58-63 a 55-59 miliardi di euro.
Ancora più delicata è la situazione di Volvo, che ha chiuso il terzo trimestre con una perdita operativa rettificata di 3,7 miliardi di corone, dopo un utile di 5,8 miliardi nello stesso periodo del 2025. Il gruppo ha annunciato 2.500 tagli al personale e deve fare i conti anche con i ritardi nella produzione del nuovo modello EX60. Intanto, nel gruppo Stellantis, anche DS sembra aver perso centralità. Il piano industriale FaSTLane 2030 prevede infatti che il marchio francese venga gestito insieme a Citroen e che continui a essere sviluppato come brand specializzato, mentre una quota prevalente degli investimenti destinati ai marchi sarà concentrata su Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. Audi, volvo e DS, ha sintetizzato ItalyPost, sono diventati sostanzialmente gli “anelli deboli” dell'auto europea. Un settore che, dopo aver perso terreno in Cina, deve ora capire come sopportare costi elevati, volumi in calo e una concorrenza sempre più aggressiva. Sempre, ovviamente, proveniente da oltre Muraglia. Neppure Volvo, che è controllata dai cinesi di Geely, sta riuscendo a contenere la tempesta.