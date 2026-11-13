L'auto europea sta morendo lentamente e dolorosamente? Mercedes blocca i nuovi investimenti in Germania. Audi, Volvo e Ds passate ai raggi X fanno paura (e non in senso buono)

Non è finita qui perché il quotidiano tedesco Die Welt ha scavato ancora più a fondo, scoprendo che il gruppo ha congelato nuovi investimenti in Germania... proprio nel momento in cui stava vautando come rendere più competitiva la propria struttura industriale. I numeri spiegano la pressione: nel terzo trimestre del 2026 il margine operativo della divisione auto è sceso al 2,5%, contro il 4,8% dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo si è fermato a 560 milioni di euro, meno della metà rispetto a un anno prima. Mercedes ha inoltre abbassato le previsioni per il 2026, portando il margine operativo atteso al 2-3%, dal precedente 3-5%. A pesare è soprattutto la Cina, dove le consegne sono diminuite del 31%, a 86.800 vetture. Non va meglio agli altri grandi marchi europei. Già, perché come ha spiegato Reuters Audi ha rivisto al ribasso le stime per l'intero anno. Il margine operativo previsto è passato dal 5-7% al 3-5%, e le attese sui ricavi sono scese da 58-63 a 55-59 miliardi di euro.