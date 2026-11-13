Stellantis abbraccia il Dragone: dopo il flirt con Messico e Stati Uniti di Trump ora gli Elkann guardano alla Cina per le nuove auto elettriche prodotte in Italia

“Leapmotor e questa partnership ci aiuteranno nei nostri stabilimenti europei, compreso uno in Italia, e sosterranno lo sviluppo congiunto di future soluzioni elettriche ed elettroniche”. Parola di Antonio Filosa, Ceo di Stellantis, che ha spiegato così la nuova collaborazione con i cinesi destinata a pesare sulle prossime strategie industriali del gruppo. Gruppo che lavorerà ancora più a stretto contatto con i cinesi di Leapmotor allo sviluppo delle nuove E-Car, piccole vetture elettriche a basso costo che dovrebbero arrivare sul mercato europeo nel 2028. Il progetto ha un obiettivo preciso: riportare in circolazione auto compatte, ma soprattutto economicamente accessibili, in un segmento che negli ultimi anni ha perso terreno a causa dell'aumento dei prezzi e dei costi legati alla transizione elettrica. Un segmento, tra l'altro, preso d'assalto dalle auto cinesi. Le prime vetture saranno prodotte nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in Campania, mentre il lavoro sulla piattaforma è già partito a Mirafiori, a Torino. La sigla E-Car, come spiegano da Stellantis, racchiude quattro concetti: europea, emozione, elettrica ed ecosostenibile.
Stellantis vuole sviluppare almeno due modelli, destinati a diversi marchi del gruppo, con un prezzo indicativo intorno ai 15mila euro. Tra le ipotesi emerse, per esempio, c'è anche una nuova Citroen 2CV, il cui concept è stato presentato al Salone di Parigi (ne abbiamo parlato qui). Come ha scritto Reuters, Filosa ha spiegato che Leapmotor collaborerà direttamente allo sviluppo delle nuove vetture e delle relative tecnologie. Non si tratta, dunque, soltanto di acquistare componenti o utilizzare una piattaforma già pronta: l'intesa prevede uno scambio di competenze tra le due aziende. “A Mirafiori i nostri ingegneri lavorano insieme ai loro e insegniamo loro cosa serve per costruire una piattaforma europea per le city car, mentre noi impariamo da loro come sviluppare un'auto rapidamente”, aveva del resto anticipato nei giorni scorsi Ned Curic, responsabile tecnologico di Stellantis. Il riferimento è alla capacità dei costruttori cinesi di ridurre i tempi di progettazione e industrializzazione, uno dei vantaggi competitivi che stanno mettendo sotto pressione le case automobilistiche europee.
La scelta di puntare ancora di più sulla Cina arriva in una fase delicata. Filosa ha avvertito che nel 2027, e probabilmente anche nel 2028, il gruppo dovrà affrontare forti rincari delle materie prime e dei componenti elettronici, dai semiconduttori alle schede elettroniche. La “svolta cinese” si inserisce inoltre all'interno di una strategia internazionale che torna a guardare fortemente al mercato europeo. Come abbiamo ricostruito su MOW, il rilancio commerciale di Stellantis nel terzo trimestre del 2026 è passato soprattutto dal Nord America, con il Messico protagonista di una crescita delle vendite del 24%, salita al 28% includendo Leapmotor. Questa ripresa geografica non ha però cancellato le difficoltà europee: nell'area Eu30 la quota di mercato è scesa al 14,8% e il margine operativo è rimasto negativo per il 2,2%. Il gruppo degli Elkann si trova quindi davanti a una doppia sfida: difendere la propria presenza in America, anche nel nuovo scenario commerciale segnato dalle politiche di Donald Trump, e recuperare competitività in Europa.