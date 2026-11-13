Stellantis abbraccia il Dragone: dopo il flirt con Messico e Stati Uniti di Trump ora gli Elkann guardano alla Cina per le nuove auto elettriche prodotte in Italia

Stellantis vuole sviluppare almeno due modelli, destinati a diversi marchi del gruppo, con un prezzo indicativo intorno ai 15mila euro. Tra le ipotesi emerse, per esempio, c'è anche una nuova Citroen 2CV, il cui concept è stato presentato al Salone di Parigi (ne abbiamo parlato qui). Come ha scritto Reuters, Filosa ha spiegato che Leapmotor collaborerà direttamente allo sviluppo delle nuove vetture e delle relative tecnologie. Non si tratta, dunque, soltanto di acquistare componenti o utilizzare una piattaforma già pronta: l'intesa prevede uno scambio di competenze tra le due aziende. “A Mirafiori i nostri ingegneri lavorano insieme ai loro e insegniamo loro cosa serve per costruire una piattaforma europea per le city car, mentre noi impariamo da loro come sviluppare un'auto rapidamente”, aveva del resto anticipato nei giorni scorsi Ned Curic, responsabile tecnologico di Stellantis. Il riferimento è alla capacità dei costruttori cinesi di ridurre i tempi di progettazione e industrializzazione, uno dei vantaggi competitivi che stanno mettendo sotto pressione le case automobilistiche europee.