Boom di Stellantis, sì, ma in America. Ma dopo il Salone dell'Auto di Parigi non aveva promesso un trionfo in Europa? E invece guarda a Stati Uniti e Messico

Secondo il comunicato finanziario di Stellantis, il margine operativo rettificato del gruppo si è attestato allo 0,7%, in aumento di 50 punti base su base annua, mentre il flusso di cassa industriale è rimasto negativo per 4 miliardi di euro. La liquidità disponibile industriale ammonta invece a 42,7 miliardi, pari al 26% dei ricavi netti degli ultimi dodici mesi. In Nord America, sempre nel periodo preso in esame, le vendite sono aumentate dell'1% rispetto al 2025, nonostante una flessione dello 0,3% negli Stati Uniti e in Canada. Il vero exploit è arrivato dal Messico, dove Stellantis ha registrato un incremento del 24%, che sale al 28% includendo i volumi di Leapmotor. Negli Stati Uniti, invece, il gruppo è riuscito a fare meglio dell'andamento generale del mercato, sceso dello 0,8%. A sostenere i risultati sono stati soprattutto alcuni modelli: il Ram 1500 ha registrato un balzo del 73%, la Dodge Durango è cresciuta del 14% e la Chrysler Pacifica del 6%. Anche il marchio Ram ha mostrato un andamento particolarmente positivo, con vendite nordamericane in aumento del 30% e il maggiore incremento di quota di mercato tra i brand della regione. La quota complessiva di Stellantis nell'area è salita così al 7,5%. Non tutto, tuttavia, procede senza ostacoli: i ricavi nordamericani sono diminuiti del 3%, principalmente a causa dei minori volumi legati a fermi produttivi programmati. È un elemento che aiuta a spiegare perché la crescita commerciale non si sia ancora tradotta in una piena ripresa finanziaria.