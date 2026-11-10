Abbiamo legato un salame a mano da Citterio. Nella fabbrica di Santo Stefano Ticino c'è la storia di un salume inventato per consolare gli emigrati, oggi icona del Made in Italy

Il momento più divertente della visita arriva quando ci si mette alla prova con il lavoro manuale. Nonostante l'automazione, da Citterio i salami interi si legano ancora rigorosamente a mano: un gesto antico che richiede ritmo e coordinazione, ma soprattutto tanta pazienza. Con il supporto degli operatori esperti ci siamo cimentati nell'impresa, con risultati estetici decisamente rivedibili. Da qui la promessa rassicurante dell'azienda di recapitare a casa per Natale il salame legato a mano con le proprie mani. Una vera fortuna per l’azienda! Lo diciamo senza modestia.

Il percorso è proseguito nelle sale di asciugatura e stagionatura, dove l'aroma avvolgente diffuso nell'aria stimola un languorino immediato. Impossibile non notare gli schiacciati, dal colore sanguigno e invitante: decisamente i preferiti di chi scrive! Anche se la scelta era veramente ardua. Tutto scorre secondo un ordine impeccabile. Niente è lasciato al caso e la meticolosità domina ogni singola fase, compresa quella del confezionamento sigillato con precisione chirurgica. La giornata si è chiusa esattamente dove era iniziata, intorno al tavolo principale riallestito per l'occasione. I responsabili si sono messi ad affettare al momento una selezione di salumi italiani fragranti e deliziosi, accompagnati da un buon calice di vino. Assaporare il prodotto finale dopo averne visto la nascita, passaggio dopo passaggio, ha completato un'esperienza bellissima che ci ha fatto conoscere un'eccellenza del Made in Italy capace di unire l'alta tecnologia al calore umano di una vera famiglia, riservandoci un'accoglienza da reali. Com’era il pranzo? E che ve lo diciamo a fare?