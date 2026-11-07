Benvenuti nell’epoca della “Extreme Coziness”: Columbia lancia Amaze, la collezione per donna “Wildly Soft”

Protagonista di Amaze è Amaze Puff, la linea di piumini dalle silhouette moderne e dai tessuti opachi. Viene proposta in diverse lunghezze, con gilet e una soluzione 3-in-1 pensata per chi vuole un capo adattabile alle variazioni di temperatura. Il calore arriva dall’imbottitura in piuma da 650 fill power, proveniente da fonti responsabili. Il fill power misura la capacità della piuma di gonfiarsi e trattenere aria: più è alto, migliore è il rapporto tra calore e peso. Il risultato è un efficace isolamento termico senza appesantire il capo. Anche i dettagli fanno la differenza. Le tasche sono foderate in pile, i cappucci sono regolabili, i polsini sono morbidi e gli spallacci interni migliorano la praticità. I tessuti resistenti agli agenti atmosferici e, in alcuni modelli, le soluzioni impermeabili garantiscono protezione durante tutta la stagione fredda.