Benvenuti nell’epoca della “Extreme Coziness”: Columbia lancia Amaze, la collezione per donna “Wildly Soft”

Ci sono giorni in cui chiediamo a ciò che indossiamo di farci stare bene. È uno dei cambiamenti più evidenti del nostro modo di vestire. Il comfort ha conquistato un ruolo sempre più centrale nella moda contemporanea. Si parla infatti di Extreme Coziness. Questa tendenza privilegia materiali piacevoli al tatto, volumi avvolgenti e capi pensati per offrire benessere nella quotidianità, non solo nei momenti di relax. Per l’autunno/inverno 2026 Columbia sceglie di interpretarla con Amaze, la nuova collezione femminile. Il fenomeno nasce dall’idea secondo la quale l’outfit deve adattarsi alla nostra giornata, e non il contrario. Dalla scrivania al tragitto in città, fino al weekend, il guardaroba si orienta verso capi morbidi, senza rinunciare a un’estetica contemporanea. Da qui la proposta di Columbia: Amaze porta il know-how tecnico del brand in un guardaroba dall’attitudine lifestyle, spingendosi oltre i confini del suo universo outdoor e tecnico. Il concept che guida la collezione è “Wildly Soft”. Ispirato all’abbraccio rassicurante della natura, mette al centro la dimensione sensoriale dell’abbigliamento outdoor. Imbottiture soffici come cuscini, superfici lisce e linee rilassate ridefiniscono il capospalla tradizionale. Il design è studiato per trasmettere una sensazione di morbidezza e leggerezza, due qualità che raramente convivono con la protezione dal freddo.
Amaze Puff: i piumini protagonisti
Protagonista di Amaze è Amaze Puff, la linea di piumini dalle silhouette moderne e dai tessuti opachi. Viene proposta in diverse lunghezze, con gilet e una soluzione 3-in-1 pensata per chi vuole un capo adattabile alle variazioni di temperatura. Il calore arriva dall’imbottitura in piuma da 650 fill power, proveniente da fonti responsabili. Il fill power misura la capacità della piuma di gonfiarsi e trattenere aria: più è alto, migliore è il rapporto tra calore e peso. Il risultato è un efficace isolamento termico senza appesantire il capo. Anche i dettagli fanno la differenza. Le tasche sono foderate in pile, i cappucci sono regolabili, i polsini sono morbidi e gli spallacci interni migliorano la praticità. I tessuti resistenti agli agenti atmosferici e, in alcuni modelli, le soluzioni impermeabili garantiscono protezione durante tutta la stagione fredda.
Amaze Puff Long Hooded, Mid Hooded e Hooded
Sono tre piumini con cappuccio, nelle versioni lunga, media e corta, caratterizzati da volumi contemporanei e materiali soffici al tatto. La scelta della lunghezza permette di calibrare la copertura in base alle proprie abitudini: più avvolgente nel modello lungo, più pratica e dinamica in quello corto. L’imbottitura in piuma da 650 fill power assicura calore e leggerezza, mentre la tecnologia Omni-Shield, altamente idrorepellente, aiuta a respingere l’umidità e a resistere alle macchie. Sono soluzioni versatili per affrontare le giornate più fredde, dalla città al tempo libero.
Amaze Puff Vest
Il gilet è imbottito con piuma da 650 fill power e aggiunge uno strato di calore lasciando piena libertà di movimento. La tecnologia Omni-Shield garantisce una finitura idrorepellente e resistente alle macchie. Il design essenziale lo rende facile da abbinare a felpe e maglie, per look adatti alla mezza stagione e alle giornate più fresche.
Amazesweats: dal capospalla al total look
La collezione si completa con Amazesweats, una selezione di felpe girocollo e pantaloni a gamba ampia in fleece pesante. Sono capi dall’attitudine casual, ideali per creare abbinamenti coordinati e accompagnare i diversi momenti della giornata, dagli impegni in città alle occasioni di relax. La felpa girocollo in fleece pesante ha una vestibilità rilassata e un design minimalista. La mano morbida la rende un capo pensato per uno stile casual contemporaneo, che accompagna con naturalezza il tempo libero e la quotidianità urbana. I pantaloni in fleece pesante hanno una linea ampia e una vestibilità rilassata, studiata per favorire la libertà di movimento. Da abbinare alla felpa della stessa linea per un total look coordinato, sono una scelta pratica e contemporanea per i momenti di relax e gli impegni di ogni giorno.
La forza della collezione sta nella sua componibilità. Un piumino Amaze Puff può coprire un set Amazesweats nelle giornate più rigide, mentre il gilet diventa il livello intermedio ideale sopra una felpa o una maglia quando le temperature sono più miti. Il risultato è un guardaroba coerente, in cui ogni capo dialoga con gli altri e si adatta sia alla vita urbana sia a una fuga fuori città.